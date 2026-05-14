玉置浩二、ライブ映像2作品同時発売＆「田園」オーケストラ・バージョン配信スタート

日本コロムビア株式会社

玉置浩二が、7月15日(水)にライブ映像作品2タイトルを同時発売、さらに「田園」サントリーのものづくりTVCM楽曲オリジナル・バージョンの配信をスタートする。

今回リリースされるのは、『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』、『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』のライブ映像2作品に加え、「田園」サントリーのものづくりTVCM楽曲オリジナル・バージョンの配信。

『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』は、2024年8月から11月にかけて開催された全国ツアーを映像化した作品。サウンドプロデューサーのトオミヨウを中心に、管楽器やストリングスを加えた大編成による故郷楽団が織りなす、温かみとノスタルジックな世界観の中、人々の心を癒やし、励まし、勇気づける玉置浩二の歌声が響く。2024年11月14日の東京ガーデンシアター公演の模様を収録。

『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』は、玉置浩二と故郷楽団の10周年ツアーを収録した作品。前年のバンド編成にドラムスを加えた、より躍動感あふれる芳醇なアンサンブルの中、1曲1曲に込められた想いや音楽の持つ力を存分に体感できる内容となっている。ツアータイトル「blue eggplant field」は、1993年発表のソロ3rdアルバム『カリント工場の煙突の上に』収録曲「青い“なす”畑」の英訳。その歌詞に“ふるさと”が登場することから、故郷楽団10周年にふさわしいタイトルとなっている。2025年11月12日の東京ガーデンシアター公演を収録。

両作品それぞれの魅力をいち早く感じられるダイジェスト映像も公開され、玉置浩二公式YouTubeチャンネルで視聴することができる。

そして、上記2タイトルの発売を記念し、同時購入特典施策も実施。『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』と、『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』を同時に予約・購入した方に、「特製クリアファイル」をプレゼントする（詳細はレーベルサイトにて）。

また同日には、「田園」サントリーものづくりTVCM楽曲オリジナル・バージョンの配信もスタート。本楽曲は、サントリーホールディングス株式会社の企業CM「サントリーのものづくり 思想篇」に起用されており、オーケストラ・バージョンとしては初配信となる。人と自然、そして時間によって育まれる “ものづくり” の現場を描いたCMとともに、「田園」はあらためて多くの人々の心を打つ楽曲として注目を集めている。

さらに、『玉置浩二 with 故郷楽団 Concert Tour 2026 ファンファーレ!!』の開催も決定。ツアー情報が発表され、ライブ映像作品の発売とともに、玉置浩二の新たなステージへの期待が高まっている。

『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』

2026年7月15日(水) 発売

2DVD + 2CD：COZB-2317/20 \9,900 (税抜価格 \9,000) ※高音質CD「UHQCD」

BD + 2CD：COZB-2321/23 \11,000 (税抜価格 \10,000) ※高音質CD「UHQCD」

ダイジェスト映像： https://youtu.be/v607tQGbgqw

【収録予定楽曲】

1. あこがれ (Instrumental)

2. 星になりたい

3. キラキラ ニコニコ

4. 出逢い

5. 瞳の中の虹

6. 明かりの灯るところへ

7. aibo

8. ぼくらは…

9. Instrumental

10. なにもない海へ

11. サーチライト

12. 悲しみにさよなら

13. JUNK LAND

14. 田園

15. メロディー

16. 夏の終りのハーモニー

Enc. 弾き語り

・ワインレッドの心

・恋の予感

・じれったい

・MR. LONELY

『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』

2026年7月15日(水) 発売

2DVD + 2CD : COZB-2324/27 \9,900 (税抜価格 \9,000) ※高音質CD「UHQCD」

BD + 2CD：COZB-2328/30 \11,000 (税抜価格 \10,000) ※高音質CD「UHQCD」

ダイジェスト映像： https://youtu.be/2MdqQmZePBo

【収録予定楽曲】

1. あこがれ (Instrumental)

2. ⻘い "なす" 畑

3. からっぽの心で

4. それ以外に何がある

5. 太陽さん

6. 古今東西

7. 最高でしょ?

8. コール

9. Instrumental

10. 嘲 笑

11. しあわせのランプ

12. サーチライト

13. じれったい

14. 好きさ

15. JUNK LAND

16. 田園

17. メロディー

Enc. ファンファーレ

『田園』サントリーのものづくりTVCM楽曲オリジナル・バージョン

2026年7月15日(水) 配信スタート

ダウンロード：iTunes、レコチョク、moraなど

ストリーミング：Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music Unlimitedなど

「玉置浩二 with 故郷楽団 Concert Tour 2026 ファンファーレ!!」

ライブスケジュール

8月23日(日) 開場 17:00／開演 18:00 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール

8月26日(水) 開場 17:00／開演 18:00 宮城 仙台サンプラザホール

8月27日(木) 開場 17:00／開演 18:00 宮城 仙台サンプラザホール

9月2日(水) 開場 17:30／開演 18:00 北海道 旭川市民文化会館 大ホール

9月3日(木) 開場 17:30／開演 18:00 北海道 旭川市民文化会館 大ホール

9月5日(土) 開場 16:30／開演 17:30 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

9月6日(日) 開場 15:00／開演 16:00 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

9月9日(水) 開場 17:00／開演 18:00 静岡 アクトシティ浜松 大ホール

9月10日(木) 開場 17:00／開演 18:00 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

9月13日(日) 開場 16:30／開演 17:30 石川 金沢歌劇座

9月15日(火) 開場 17:00／開演 18:00 大阪 フェスティバルホール

9月16日(水) 開場 17:00／開演 18:00 大阪 フェスティバルホール

9月20日(日) 開場 16:30／開演 17:30 新潟 新潟県民会館 大ホール

9月23日(水・祝) 開場 16:30／開演 17:30 群馬 高崎芸術劇場 大劇場

9月28日(月) 開場 17:00／開演 18:00 岡山 岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

10月1日(木) 開場 17:00／開演 18:00 福岡 福岡サンパレス

10月2日(金) 開場 17:00／開演 18:00 福岡 福岡サンパレス

10月4日(日) 開場 16:30／開演 17:30 長崎 長崎ブリックホール

10月9日(金) 開場 17:00／開演 18:00 鳥取 米子コンベンションセンター BiG SHiP

10月11日(日) 開場 16:30／開演 17:30 広島 広島文化学園HBGホール

10月12日(月・祝) 開場 15:00／開演 16:00 広島 広島文化学園HBGホール

10月15日(木) 開場 17:00／開演 18:00 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN

10月19日(月) 開場 17:00／開演 18:00 京都 ロームシアター京都 メインホール

10月21日(水) 開場 17:00／開演 18:00 熊本 熊本城ホール メインホール

10月24日(土) 開場 16:30／開演 17:30 大阪 フェニーチェ堺 大ホール

10月25日(日) 開場 15:00／開演 16:00 大阪 フェニーチェ堺 大ホール

10月29日(木) 開場 17:00／開演 18:00 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

10月30日(金) 開場 17:00／開演 18:00 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

11月4日(水) 開場 17:00／開演 18:00 東京 日本武道館

11月5日(木) 開場 17:00／開演 18:00 東京 日本武道館

＜チケット料金＞

全席指定：13,000円 (税込)

*4歳未満入場不可／4歳以上チケット必要

玉置浩二オフィシャルサイト https://saltmoderate.com/

レーベルサイト https://columbia.jp/artist-info/tamakikoji/