ツチヤカレンが、デジタルシングル「自慢のお父さん」を2026年5月20日（水）に配信リリースすることを発表した。 本作は、血のつながりを超えて築かれていく“家族”や“人とのつながり”をテーマにした一曲。 実体験をもとに綴られた歌詞には、幼少期から現在に至るまでの日々の記憶や、大切な人と積み重ねてきた時間への想いが込められている。 ＜はじまりは、家賃7万の家に やってきた普通のママの友達＞という印象的な歌い出しから始まる本楽曲は、ツチヤカレン自身が3番目のお父さんとの関係性を軸に描かれた作品。 特別な出来事ではなく、何気ない毎日の中で育まれていった感情を、飾らない言葉でまっすぐに歌い上げている。 また、本作は“家族”という枠に留まらず、「共に過ごした時間が、人と人をつないでいく」という普遍的なテーマにも繋がる楽曲となっている。 リリースに伴ってツチヤカレンは以下のようにコメントしている。 わたしには３人お父さんがいて、3番目のお父さんのことを綴った歌です。 わたしとお父さんの物語。 のはずが、たくさんの人の琴線に触れる曲になっていることを実感して、強い思いでリリースに辿り着きました。 念願かなって、大好きなバンドメンバーとレコーディングをしました！わたしのことを理解してくれて、寄り添ってくれるメンバーたちだから、とても温かく切なさも帯びた音を閉じ込められたと思います。 聴き手の受け取り方に任せたい一曲になっているので、ぜひYouTubeのコメントやSNSのコメントで感想などもらえたらツチヤカレンは嬉しいです！ リリース発表に伴って新アーティスト写真、ジャケット写真などビジュアルも公開となった。

■リリース情報

デジタルシングル「自慢のお父さん」 5月20日（水）配信リリース

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■ライブ情報

◯5⽉16⽇(⼟) BAR&LIVE Planet C 「武蔵野音楽祭20th」 ◯5⽉20⽇(⽔) 下北沢CLUB Que「HIBINO AWA」 ◯5⽉23⽇(⼟) 赤坂navey floor AKASAKA & Aphro AKASAKA「音弥祭2026 Spring」 ◯5⽉30⽇(⼟) 代々木LIVE STUDIO LODGE「Ran presents RELEASE EVENT -秘め事-」 ◯6月21日（日）渋谷ライブハウス「YATSUI FESTIVAL! 2026」 ◯6⽉27⽇(⼟) 「MiMiNOKOROCK FES JAPAN in 吉祥寺 2026」

◯ワンマンライブ決定！ 12⽉24⽇(⽊) 西川口Hearts 「3rd ワンマンライブ「BADもGOODにBIRTHDAY！」 開場 16:00 開演 17:00 チケット：前売 \4,400 (+1D) info）SOGO TOKYO

https://sogotokyo.com

■アーティスト各リンク

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