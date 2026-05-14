VOCE初の表紙を飾る“朝ドラ”主演・上坂樹里さん。圧倒的なヒロインオーラが開花

株式会社講談社

VOCE７月号増刊は、俳優・上坂樹里さんに初のカバーガールとしてご出演いただきました。現在、NHK連続テレビ小説「風、薫る」で主演を務めている上坂さんとの出会いは、ちょうど一年前の春。白いレースのワンピースのフィッティングを終えた瞬間、「わー！ 朝ドラのヒロインみたい！」「絶対にいつかヒロインになるはず！」とスタッフ全員が大盛り上がりしてしまったほど、圧倒的なヒロインオーラを放っていました。

その数ヵ月後、また別の撮影でお会いする直前に、上坂さんの朝ドラ主演が決定というニュースが！ 驚くべきことに、「実は、『朝ドラのヒロインみたい』とおっしゃっていただいた前回の撮影時は、「風、薫る」のオーディションの最終選考中だったんです。まだ言えないタイミングでしたが、内心とても嬉しかったんです（笑）」とのこと。「すごいー！ なんというミラクル！」と、編集部は驚きと喜びに沸いたのでした。

そして今回、上坂さんの朝ドラ出演中に、７月号の表紙の出演が決定というミラクルがまた！ 「朝ドラの主演は、５年前にお芝居の仕事を始めたときに最初にかかげた目標でした。ちょうどそのドラマの放送が始まったこのタイミングでVOCEのカバーをやらせていただくことに、ご縁を感じています」と語ってくれた上坂さん。出会いからの一年を一緒に振り返りながらの、嬉しく楽しい撮影となりました。

表紙の衣装は、爽快感のあるレモンイエローのドレスをセレクト。青い果実のようなフレッシュな透明感オーラをまとう上坂さんの姿に、「可愛い～～～！」と撮影スタッフはノックアウト状態。ヒロインオーラがますますパワーアップしている上坂さんでした。本誌では、ピンクのドレスを着用したレディなムードの上坂さんが、まるでスポットライトを浴びているようなビューティショットも掲載していますので、ぜひご覧ください。

「朝ドラの撮影は月曜日から金曜日。週末だけは甘いものを自分に許していて、そのご褒美を楽しみにがんばっています（笑）」と教えてくれた上坂さん。日曜日の撮影ということで、ケーキを美味しそうに頬張る20歳のチャーミングな一面も見せてくれました。一方、お芝居や美容についての質問に澄んだ瞳で真摯に答える凜とした佇まいと、一言一言を丁寧に紡ぐその姿は、ピュアさと強さが共存するヒロインそのもの。「私の強みは負けず嫌いなところ。自分に負けたくないから勝つまでやるんです」と、力強く語る上坂さんの迷いのないまっすぐな表情が印象的でした。目標とするものを自らの力でつかみ取ってきたのは、情熱の炎を心の中で燃やして続けているからこそ。上坂さんの秘めたる強さを垣間見ることができるスペシャルなインタビュー、ぜひ本誌でご一読ください。

現在放映中の「風、薫る」は、明治時代に生きづらさを抱えた女性が看護の世界に飛び込み、苦難を乗り越えながらも成長していくヒューマンドラマ。VOCE７月号の上坂さんのビューティショットとともに、ドラマも本誌もぜひお楽しみください！

書籍情報

VOCE 2026年7月号

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1719/table/8437_1_ad81e20a378e3a851dee28a223d6ac11.jpg?v=202605140751 ]

発売日：2026年5月21日（木） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

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特集・付録情報

特集

目指すのは

薄くても可愛い、崩れてもキレイ！

＜通常版付録＞

◆特別付録

【1】SK-II 素肌美を極める！ SK-IIのピテラ(TM)名品セット

１.フェイシャル トリートメント エッセンス（10ml・約5回分）

２.ジェノプティクス エアリー UV クリーム SPF50＋・PA＋＋＋＋ （1包）

３.ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク、ナチュラルベージュ SPF50＋・PA＋＋＋＋（各1包）

【2】est

・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）

【3】ビオレバズ2品付録BOX

１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）

２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）

◆貼り込み付録

【1】KISSME FERME

１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）



【2】SOFINA iP

・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



＜Special Edition＞

◆特別付録

＼透明感爆上がりの水膜ツヤリップに！／

コーラルヘイズの“水滴ティント”

【1】デュードロップティント（1本）

※8色のうち1色がランダムにIN

【2】est

・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）

【3】ビオレバズ2品付録BOX

１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）

２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）

◆貼り込み付録

【1】KISSME FERME

１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）

【2】SOFINA iP

・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



＜Special Edition増刊＞

◆特別付録

＼潤う水分バブル洗顔セット／

１.Torriden ダイブイン クレンジングフォーム（50ml・約30回分）

２.泡立てネット

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



7月号のラインナップはこちら！

「軽×盛」肌のつくり方

限界社会人のための崩れないベースメイク

“ナチュ盛りの天才”小澤桜メイクを大解剖

“崩れない肌”をつくる朝仕込みケア

正しいケアで消し去る、夏の「白毛穴」「黒毛穴」

ヘアメイク夢月責任監修 120％可愛くなる一重メイク

「出せる二の腕魅せる背中」3days集中ケア

セルフネイル基本のき。

神崎恵さんの湿度に負けないさらツヤ髪のルール

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） the Beauty

ACEes このまばゆさがエースの証！