未経験から　”子どもに教える側”　へ　電子工作キットエレキットで学びを届ける「エレキットせんせい」募集開始

嘉穂無線ホールディングス株式会社

電子工作キット「エレキット」の企画・製造・販売を手がける株式会社イーケイジャパン（所在地：福岡県太宰府市都府楼南2-19-30 代表：森下則之）は、エレキットを通じてつくる・まなぶ・たのしむ経験を広げる公認講師「エレキットせんせい」の募集を開始いたします。

本取り組みは、子どもたちの好奇心を育む体験型学習の機会を地域に広げることを目的としています。

背景

小学校でのプログラミング教育必修化を背景に、「自ら考え・試し・学ぶ力」を育てるSTEAM教育への関心が高まっています。一方で、実際に手を動かしながら学ぶ体験機会や、それを支える人材はまだ十分とは言えません。

エレキットせんせい（公認講師）とは

「STEAM教育」という言葉だけを聞くと、少し難しく感じるかもしれません。

そこで私たちは、子どもたちの好奇心を引き出す案内人として、公認講師を「エレキットせんせい」と名付けました。

せんせいの役割は、正解を教えることではありません。

「なぜ動かないんだろう？」と一緒に考え、

「こうすれば動くよ！」というひらめきを一緒に喜び、

子どもたちの「知りたい！」という気持ちに寄り添い、伴走する存在です。

子どもたちの可能性を育ててみたいー

そんな想いに共感する方とともに、学びの場を広げていきたいと考えています。

専門知識がなくても、研修を通じて基礎から学ぶことができ、認定後は講師として活動いただけます。

エレキットせんせいの取り組み

エレキットせんせいはすでに実証的に活動を開始しており、会社員やものづくりが好きな個人など、多様な立場の方が関わり始めています。

週末や空き時間を活用した活動も可能で、それぞれのライフスタイルに合わせた関わり方が模索されています。

エレキットせんせいとして関わる価値

・未経験から教育/ものづくり分野に関われる

・子どもの成長に直接触れられる体験

・自身の知識やスキルを社会に還元できる

・副業や地域活動としての可能性



エレキットせんせいのリアルな声

・最初は不安でしたが、子どもたちが完成したロボットを動かして喜ぶ姿を見て、大きなやりがいを感じた。

・本業とは別に、自分の好きな分野で人に教える経験ができ、視野が広がりました。

・子どもたちが自分で考えて動かした瞬間の表情が忘れられません。

・教えるというより、一緒に発見していく感覚が新鮮でした。

募集概要

対 象：ものづくりや教育に興味がある方 ※未経験者歓迎

内 容：研修受講後、エレキットせんせい（公認講師）として活動

活動場所：お住まいの近隣地域など全国どこでも活動可能

募集期間：随時

応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFgByuQf7cyVzr561ndk1OCnLKVHvZtksxqo0UVQMK0ecc2Q/viewform)へ入力後、初回講習費用（5,000円）入金後、講習キット（6種類）発送をいたします。キットを組み立てオンライン講習受講後、テスト受験となります。合格後エレキットせんせい（公認講師）として活動が可能です。

公認講師期間は1年間となります。

※講師更新は、年間更新料（5,000円）∔追加研修となります。

詳細URL：エレキットせんせい(https://www.elekit.co.jp/pages/-steam-steam-steam.php)

私たち、イーケイジャパンについて

株式会社イーケイジャパンは、電子工作キットやロボットで学ぶプログラミング教材等を販売する会社です。当社の代表商品「エレキット」は、ものづくりを通じた新しい「教育」をモットーに、楽しみながら学べる工作キットです。作る喜びや完成の達成感等、既製品では決して味わうことのできない要素をキットに込めました。詳しいイラストや分かりやすい説明文がついた組立説明書が付属しており、図を読み解く力や正しい工具の扱い方を学べます。そして、自分で作るからこそモノの動く仕組みがわかり、科学や工作への興味・関心が刺激されます。「自分で組み立てる」「動く仕組みを考える」「プログラムする」ことができるエレキットのロボットは、これからの時代に必要とされるSTEAM（科学・技術・工学・芸術・数学）の要素にあふれています。

商品に関するお問い合わせは、株式会社イーケイジャパン 営業部 info@elekit.co.jpまでお尋ねください。

公式HP：https://www.elekit.co.jp/(https://www.elekit.co.jp/)

YouTube：https://www.youtube.com/user/ekjapan2008

X（旧Twitter）：https://twitter.com/elekit_official/

社 名 ： 株式会社 イーケイジャパン（EK JAPAN CO.,LTD.）

代表者 ： 代表取締役社長 森下則之

所在地 ： 福岡県太宰府市都府楼南2丁目19-30

設 立 ： 平成6年(1994年) 8月19日

資本金 ： 9,200万円

事業内容 ： 電子工作キット・真空管アンプなどの製造・販売

嘉穂無線ホールディングス株式会社について

株式会社グッデイ（ホームセンターの運営）・株式会社イーケイジャパン（学習工作キット「エレキット」製造販売）・株式会社カホエンタープライズ（データ活用・分析支援／クラウドサービス活用支援／ SaaS サービス導入支援）・カホパーツセンター株式会社（電子部品販売）・株式会社遊舎工房（自作キーボードの企画・販売等）は、嘉穂無線ホールディングス株式会社のグループ企業です。



社 名 ： 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950 年 2 月

資本金 ： 1 億円

事業内容： （１）子会社の経営企画・管理ならびにこれに関する事業 （２）不動産事業

HPアドレス： https://kahomusen-holdings.co.jp/