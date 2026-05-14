神奈川のクラフトビールと日本酒が集結！初夏の飲み歩きを楽しむ「EBINA BOOZE FEST 2026」海老名中央公園で6月6日（土）より2日間開催

株式会社坂口屋

- EBINA BOOZE FEST とは？

神奈川のクラフトビールと日本酒を一度に楽しめる、初夏の飲み歩きイベントです。

「Booze Fest（ブーズフェス）」は“酒祭り”を意味し、「EBINA BOOZE FEST 2026」では、神奈川県内から16のブルワリーと2つの酒蔵が一堂に会します。

6月6日（土）・7日（日）の2日間、海老名駅前の海老名中央公園にて開催。海老名にゆかりのあるブルワリーや酒蔵も参加し、地元ならではの味わいを楽しめます。ビールにぴったりのフードや音楽も揃い、盛りだくさんの内容でお届けします。

特徴１.：神奈川県のブルワリーが大集合！

神奈川県内から16のブルワリーが集結し、普段は各ブルワリーでしか味わえないビールを一度に楽しめる絶好の機会です。

海老名市からは、地元で長年親しまれている「海老名ビール」と、サステナブルなビールづくりに取り組む「Better life with upcycle」も参加。横浜、茅ヶ崎、湘南など、県内各地の個性豊かなブルワリーが集まります。

さらに今年は、日本酒の酒蔵も2社が出店。海老名市の「いづみ橋」と伊勢原市の「雨降（AFURI）」が登場し、ビールと日本酒の両方を楽しめるラインアップとなっています。ビール初心者から通の方まで満足できる内容です。

特徴２.：SDGsに配慮したイベント

美味しいビールは美しい環境から。ビールの醸造には新鮮な原料やたくさんの水がかかせません。これからもおいしいビールを楽しむためにも、私たちの手で環境を守ることは大切です。

EBINA BOOZE FESTでは、今後の開催でも使用可能なリユースカップと専用のリンサーを使用し、プラスチックごみを軽減。サステナブルなイベントを目指しています。

運営である株式会社坂口屋（TDM 1874 Brewery）が開催した過去イベントのリユースカップ（シモキタ CRAFT BEER FESTなど）もお使いいただけます。

特徴３.：DJによるミュージックや美味しいフードが大集合。地元海老名からも！

会場では、ビールと相性抜群のフードや音楽も楽しめます。

地元海老名からは、えびな野菜を使った特製ダレの焼き鳥が人気の「中華うぶかた・焼き鳥うぶちゃん」、旬の地元食材を使用した天ぷらを提供する「農家食堂」、2025年海老名うまいもんグランプリ優勝の「TottySecond BLOCK PARTY」、さらに「ザ・ウィングス海老名」によるキッチンカーなど、合計10店舗が出店します。

音楽は、神奈川県のクラフトビール醸造所CAGHIYA BREWERYが手がける「CAGHIYA MUSIC」によるDJパフォーマンスで会場を盛り上げます。

また、会場では地元野菜を楽しめるマルシェも開催し、新鮮な野菜の販売を通して海老名の食の魅力を発信します。

さらに、アメリカ発祥のアウトドアゲーム「コーンホール」も体験可能。お子様から大人まで気軽に参加でき、会場全体で楽しめるコンテンツとなっています。

美味しいビールとフード、音楽、そして多彩なコンテンツが揃う、初夏の海老名を満喫できるイベントです。

詳細や最新情報は、Instagramにて発信しています。

EBINA BOOZE FEST 2026： https://www.instagram.com/ebinaboozefest/(https://www.instagram.com/ebinaboozefest/)

- EBINA BOOZE FEST 2026開催概要

■開催日時

2026年6月6日(土) 11:00~19:00 (ラストオーダー18:30)

2026年6月7日(日) 11:00~19:00 (ラストオーダー18:30)



■会場

「海老名中央公園」

神奈川県海老名市中央1丁目5 ビナウォーク

小田急線「海老名駅」より徒歩2分

■入場料：無料

最初のビール注文時に、リユースカップを300円で購入していただきます。

過去開催時のリユースカップもご使用可能。次回開催も再利用していただけます。

■主催：海老名指定管理グループ

■協力：TDM 1874 Brewery（株式会社坂口屋）

ビナウォーク

- クラフトビール出店者

横浜市

・TDM 1874 Brewery

・Yellow Monkey Brewing

海老名市

・EBINA BEER

・Better life with upcycle

湯河原町

・Humans Beer

平塚市

・Yggdrasil Brewing

三浦市

・MIURA brewery

横須賀市

・GRANDLINE BREWING

・三浦ペニンシュラビール

茅ヶ崎市

・Barbaric WORKS

・MacKenDy Brewery

・Tsuji Brewing

小田原市

・小田原ガレージブリューイング

葉山町

・Brewstars Yacht Club

相模原市

・ケンズブリュワリー

川崎市

・CAGHIYA BREWERY

- 日本酒出店者

海老名市

・ いづみ橋

伊勢原市

・ 雨降（AFURI）

- フード出店者

・中華うぶかた、焼き鳥うぶちゃん（焼き鳥、綿菓子、カレー,カキ氷、など）

・農家食堂（揚げ物、煮物、ジャーキーなど）

・HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-（ホットドック、生搾りレモンソーダなど）

・SHINCA（モチコチキン・ポテト・枝豆・マカロニサラダ、ソフトドリンクなど）

・CHAN-CHEE kitchen（バターチキンカレー、ジャージャー麺など）

・el Sandwichazo（キューバサンド、鹿サンド、パンコンレチョンなど）

・Harding’s Caribbean Kitchen Truck（ジャークチキン、ペッパーシュリンプなど）

・ザ・ウィングス海老名（枝豆、もつ煮、牛ステーキなど）

・Dandy Kitchen（生チュロス けずりいちごなど）

・Totty Second BLOCK PARTY（Pizza、カレー、コーヒー）

- 運営者：TDM 1874 Brewery（株式会社坂口屋）について左から：5代目社長「加藤修一」、イギリス人醸造長「ジョージ」、ポーランド人醸造メンバー「ナタリア」、6代目跡取娘「加藤葉月」、6代目跡取娘「石田美寿々」

「TDM 1874 Brewery」は、株式会社坂口屋が手掛けるクラフトビールブランドです。ブランド名には、横浜・十日市場の地名と、創業年である1874年への想いが込められており、地域に根ざしたビール造りを続けています。

地元産の「浜なし」や「はるみ玄米」など厳選素材を使用し、香り豊かなクラフトビールを醸造。また、ビール粕を地元農家で肥料として再活用するなど、地域資源を循環させるサステナブルな取り組みも実践しています。

地域の伝統や風土を大切にしながら、クラフトビールを通じて横浜・神奈川の魅力をより多くの方へ届けることを目指しています。

また、2024年・2025年には、アジア最大級のビールコンテスト「ASIA BEER CHAMPIONSHIP」にて2年連続で1位を獲得。2026年3月には「BASEGATE横浜関内」内「スタジアム横バル街」に新たなタップルームをオープンしました。

TDM 1874 brewery : https://tdm1874brewery.com/

Instagram : https://www.instagram.com/tdm1874brewery/