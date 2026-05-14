不動産×AI、室内だけでなく、空き地へのステージングも可能に！Virtual Staging Artが業界規制対応AIバーチャルステージング発表

SUMAAI株式会社

東京都港区、2026年5月4日 Virtual Staging Art(https://www.virtualstaging.art/ja)(株)SUMAAI株式会社(https://sumaai.jp)は、AIバーチャルステージング、建築レンダリング、写真編集を統合したプラットフォームを発表し、不動産仲介業者向けの高品質な物件写真の作成を実現しマーケティング戦略に貢献します。

本発表は、不動産業界に特化したAI分野における幅広い転換を反映しています。弊社の最先端のAI画像生成モデルは、絵空事ではなく、現場のリスティングワークフローに対応できる実用的なスピードで、リアルな室内外のイメージ写真を効率的に作成できるようになりました。

バーチャルステージングの例



スピードと効率性：AIを使いこなし不動産業界での競争力再構築

従来の物理的ステージングや手作業での写真修正加工には、時間・手間・予算が多大にかかります。本AIツールはこれらのリソース消費を大幅に削減し、迅速に高品質なステージングされたイメージング画像が生成できます。本AIツール導入による業務効率化は、単なるコスト削減ではなく、機会損失を防ぎ、市場での優位性を確保する戦略的な投資となり得るのです。



業界特有の制約もクリア

不動産特化のイメージ画生成には、汎用画像生成とは異なる基準があります。

確かに、ChatGPTやGemini、その他のチャット型AIツールを使用したバーチャルステージングも可能な時代です。しかし、これらのツールには根本的な課題があります。生成結果のコントロールが難しく、編集内容の検証が容易ではありません。さらに重要なのは、不動産の広告表示は景品表示法や宅建業法によって厳しく制限されており、こうした汎用AIツールによる生成物がそれらの規制に適合するかどうか、実務上の判断が難しいということです。

こうした不動産固有の法的要求と技術的制約に対応するには、業界の実務と規制への深い理解を備えた、専門設計されたソリューションが不可欠なのです。



簡単３ステップでプロ並みのステージング写真が実現

物件写真をアップロードし、インテリアスタイルを選択してクリックするだけ。

その際、壁、床、窓、ドア、設備などの主要な構造要素と実際の寸法は保持されます。無印良品風やカリモク風など、日本のトレンドに合わせた複数のインテリアスタイルから、ステージングされた室内画像を生成できます。

さらに、AI写真編集機能により、照明補正、物の除去、オブジェクトの追加・削除、色調調整など、細部の編集が可能です。備考欄に詳細な指示を加えることで、より精度の高い写真が生成できます。

ユーザビリティを重視したダッシュボード設計では、ビフォー・アフター比較ツールが搭載されており、元のバージョンと生成されたバージョンを並べて確認できます。また、ダウンロード画像にはカスタマイズ可能な注釈とウォーターマークを自動で挿入することができ、ワークフローの効率化が実現します。



AIハウスレンダリング

AIハウスレンダリングツールは、空き地にリアルな建築画像を生成します。完成後の住まい像を買い手や投資家に伝え、土地の価値を明確に示すことができます。本格的な建築CGを発注する前に、空き地や狭小地の将来像を提示する初期段階のビジュアルを低コストで準備できるため、営業の効率化に役立ちます。



まとめ

Virtual Staging Art最高経営責任者のエラン・ガルペリン氏は、次のように述べています。「AI画像モデルは、ついに製品レベルのスピードで不動産ビジュアライゼーションをサポートするほど優秀になりました。しかし不動産には、汎用的な画像生成よりも厳密さが求められます。当社の目標は、高品質なリスティング用画像の作成を低コストで提供することです。」

AI生成画像がより一般的になるにつれて、生成ツールの精度と信頼性がますます重要になると指摘しています。AIは不動産リスティングのスピードと柔軟性を劇的に向上させられますが、適切にコントロールされていない編集は、物件の見かけの状態や間取り、恒久的な特徴を誤って変えてしまい、リスティング利用の支障となりかねません。



本AIツールは、不動産仲介業者、カメラマン、物件管理者、デベロッパー、およびハウスメーカーを対象に設計されており、業界の厳密な要求基準を満たす迅速で高精度な画像生成を実現します。

Virtual Staging Artは、世界中の不動産チームにサービスを提供する日本を拠点とする不動産AI企業・SUMAAI株式会社により運営されています。本AIツールは、不動産専門家および仲介業者向けに100,000枚以上の物件写真のステージングに既に利用されています。



https://www.virtualstaging.art/ja

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