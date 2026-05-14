西武園ゆうえんち、「Wan!Pass」を活用！

ペッツオーライ株式会社

ペッツオーライ株式会社(https://about.petsallright.net/)（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小早川 斉、以下 ペッツオーライ ）は、株式会社横浜八景島(https://www.yokohama-hakkeijima.jp/company/)（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 竹口 豊 ）が運営するテーマパーク「西武園ゆうえんち」で、2026年5月15日～5月17日の3日間限定で開催される、愛犬と一緒に遊べる！”わんわん西武園ゆうえんち”の入園手続きにおいて、当社が開発・運営するペットとのお出かけアプリ「Wan!Pass（ワンパス）(https://site.wanpass.me/contact/)」が活用されることをお知らせします。

■ 課題と活用背景

西武園ゆうえんちでは、通常、ペット同伴での入園はできませんが、今回は3日間限定で、愛犬と一緒に西武園ゆうえんちを楽しむことができる特別なイベント「わんわん西武園ゆうえんち」が開催されることになりました。

イベント開催にあたり、来場されるすべての方々に楽しんでいただけるように、狂犬病、混合ワクチンの接種証明書の提示やリードの着用など、利用条件やマナーについてルールを設けています。そのため、入園時にルールに関する同意書や証明書類の提示などの煩雑な手続きで時間を要し、混雑を招く恐れがありました。

そこで今回、混雑のない効率的な入園を実現するために「Wan!Pass」が活用されることになりました。紙の同意書への記入や各種ワクチンの接種証明書の提示を「Wan!Pass」のチェックイン機能を活用することで、待ち時間のないスムーズな入園を可能にします。

さらに、デジタル化することでペーパーレス化と受付の人員配置の最適化を実現できます。

■ イベントの概要

イベント名：わんわん西武園ゆうえんち

開催期間：2026年5月15日（金）～5月17日（日）

開催場所：西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市山口2964）

イベントの詳細・チケット購入・利用ルールはこちら(https://www.seibuen-amusement-park.jp/event/pet202605/index.html)

【入園のフロー】

■事前受付

「Wan!Pass」アプリを事前にダウンロードして登録した上で、西武園ゆうえんちのホームページ上(https://www.seibuen-amusement-park.jp/event/pet202605/index.html)（Wan!Pass（ワンパス） 事前申請書提出 / Wan!Pass - ワンパス (wanpass)）(https://wanpass.me/owner/advance_check_in/?id=398537e4-8182-44f1-842c-04da2d1d4004&label=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E5%9C%92%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%A1&mailto=maki.ban%40seibugroup.jp)から「Wan!Pass」でチェックインし、必要事項（氏名・メールアドレスなど）を入力します。

■当日

事前受付が完了している場合：画面を提示してください。

事前受付をしていない場合：チケット窓口に設置されたQRコードを読み込み、必要事項を入力の上でチェックインすることで、ワクチン確認手続きが完了します。

「Wan!Pass」では、各種予防接種の証明書をデジタル化して保存できるため、チェックイン機能を活用することで、係員への紙の証明書提示が不要になります。

■「西武園ゆうえんち」について

埼玉県所沢市にある「心あたたまる幸福感に包まれる世界」をコンセプトにしたテーマパークです。2021年に大規模リニューアルし、ゴジラやウルトラマンのライド系アトラクション、”1960年代の懐かしいあの頃の世界”を再現したゆうえんちです。

ホームページ：https://www.seibuen-amusement-park.jp/

■Wan!Passのチェックイン機能とは

Wan!Pass（ワンパス）に掲載されている「QR対応」施設で、設置の専用QRを読み込むだけで「チェックイン」が完了し、下記が可能になる機能です。

・デジタル証明書の提出（証明の提示履歴が店舗に共有されます）

・チェックイン履歴の記録

・店舗の口コミ投稿

・Wan!Passポイントの付与など

■ Wan!Passについて

ペットオーナーのリアルな声から生まれたアプリ「Wan!Pass（ワンパス）」は「ワンちゃん連れ」と「ワンちゃんを連れていない人」双方にとって気持ちの良い体験を実現させるために開発されたアプリです。行動範囲を広げて充実したペットライフを提供できるサービスです。

「Wan!Pass」の利用メリット

Wan!Pass（ワンパス）は登録や利用料はかからず、無料で利用できるアプリです。

・ 愛犬と同伴可能な施設がすぐに見つかります。

・ 「狂犬病予防注射済み証」や「ワクチン予防接種証明書」をアプリに登録でき、

施設へ訪問した際の手続きがアプリでワンタッチで完結できます。

・ ドッグトレーナーがしつけレベルを認定する仕組み（Wan!Passしつけ認定）を通して、

通常愛犬と同伴不可の施設に、認定された場合のみ入場可能になります。

▼『Wan!Pass（ワンパス）』ユーザー登録サイト

https://wanpass.me/

■ ペッツオーライ株式会社について

設立：2020年9月10日

所在地：東京都中央区新川1-11-10 明祥ビル3B

資本金：3,650万円

代表取締役：小早川 斉

事業内容：WEBサービスの運営、ペット関連サービス支援

HP：https://about.petsallright.net/

【自治体・企業の皆様へ】

「Wan!Pass」では、愛犬との共生都市の実現やドッグツーリズムを通した地域活性を検討している自治体の方との連携を募集しています。

下記のようなご要望があれば、ぜひお問い合わせください。

・ワンちゃんとの共生を目指したいが具体的な施策方法が分からない。

・旅行に来たペットオーナーへのアプローチ方法を模索した。

・ITを使った先進的な施策を取り入れたい。

また、ペットオーナーを集客したい施設向けの施策も提案しています。

ペットオーナーの集客に特化したプラットフォーム「Wan!Pass」だからこそ、その要となる「ペット同伴可施設の紹介」と「施設訪問時の手続き簡略化」を実現できます。

利用料は無料です。

▼Wan!Pass企業向けページ

ペットオーナーの集客を検討している自治体・施設・サービス事業者の方向けに、施設掲載のメリットや申込み方法を紹介しています。

https://wanpass.me/business/

▼Wan!Pass広告主様向けページ

ペットオーナー向けの広告掲載を検討されている企業様向けに、広告メニューや事例をご紹介しています。

https://ad.wanpass.me/