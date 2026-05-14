株式会社スタンディングポイント、健康優良企業「銀の認定」を取得

株式会社スタンディングポイント

洋服・ブランド品買取・販売事業「エコスタイル」を展開する、株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）は、全国健康保険協会東京支部と連携して健康経営・健康づくりへの取り組みを推進し、このたび「健康優良企業 銀の認定」を取得したことをお知らせいたします。

本認定は、健康企業宣言に基づき、企業が健康保険組合等と協力しながら、従業員の健康保持・増進や働きやすい職場づくりに継続的に取り組んでいることを評価する制度です。健診受診率、健康管理体制、職場環境整備など複数の評価項目において一定基準を満たした企業に交付されます。

今回、株式会社スタンディングポイントは、6か月以上にわたる健康経営・健康づくりの取り組み結果が認められ、「健康優良企業 認定証（銀）」の交付を受けました。

健康優良企業「銀の認定」について

「健康優良企業 銀の認定」は、企業が健康保険協会と協力し、健康企業宣言を実施したうえで、従業員の健康づくりに積極的に取り組む企業へ交付される認定制度です。

認定証には、「従業員の健康は企業の誇り 活気ある職場は従業員の健康づくりから」と記載されており、企業における健康経営推進の重要性が示されています。

認定概要

認定番号：協銀第1342号

認定名称：健康優良企業 認定証（銀）

認定日：令和8年4月28日

認定期間：令和8年4月28日～令和10年4月30日

認定機関：全国健康保険協会東京支部

健康経営への取り組み

株式会社スタンディングポイントでは、従業員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりを重要な経営課題の一つとして位置づけています。

定期健康診断の受診推進をはじめ、職場環境の改善、コミュニケーション活性化、働きやすい職場づくりなど、健康経営に関する取り組みを継続的に実施しています。

リユース事業を通じて「モノを大切にする文化」を広げるだけでなく、従業員の健康や働きがいを大切にする企業として、今後も持続可能な組織づくりを推進してまいります。

会社概要

会社名：株式会社スタンディングポイント

代表取締役：若森 寛

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F

事業内容：ブランド品・洋服・バッグ・時計・ジュエリー等のリユース事業

公式サイト：

スタンディングポイント

https://www.standingpoint.co.jp/

洋服・ブランド品の買取・販売「エコスタイル」

https://www.style-eco.com/

お問い合わせ先：

株式会社スタンディングポイント

TEL：03-6303-2617