SSKがウルトラマンコラボの野球グラブを発表！

株式会社エスエスケイ

野球メーカーのSSK（エスエスケイ）は、ウルトラマンとコラボレーションを実施。ウルトラマンシリーズ60周年記念企画として、ウルトラマンのイラストを刺繍した軟式グラブの予約受注を開始。5月31日までSSK公式オンラインショップとツブラヤストアONLINEの両社で予約を受け付けます。

ヒーローグラブに込めた想い

SSKとウルトラマンシリーズは、 「勇気」や「希望」、「思いやり」の精神でスポーツを楽しむすべての人を応援したいという想いから、昨年は初めてのコラボレーションを実施。株式会社エスエスケイが展開するデンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）との3者コラボで、「平和」をテーマにピースユニフォームを発表。地球の平和を守るウルトラマンのイラストが入ったベースボールシャツで、売上の一部を「子どもたちの今と未来を支援する」ウルトラマン基金に寄付しました。

2026年は、『ウルトラマン』放送開始から60周年を迎えるアニバーサリーイヤーで、展覧会や新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』の放送、異業種コラボなど、様々な取り組みが展開されます。そんな「ウルトラマン・イヤー」のSSKコラボは、1966年に放送されたウルトラマンにフィーチャーした野球グラブ。国民的スポーツである野球を代表するアイテムに、国民的ヒーローの意匠を凝らしました。

グラブは、大人の軟式オールラウンド用モデルで、右投用・左投用を展開。初代ウルトラマンのカラーをモチーフにした力強い配色。グラブの裏革部分にはウルトラマンのイラストを刺繍し、親指部分にはウルトラフォントで「ウルトラマン」と刺繍した特別仕様に。

注意１）ツブラヤストアONLINEでは親指部分の刺繍は「ウルトラマン」のみ受け付けております。

注意２）SSK公式オンラインショップでは「ウルトラマン」以外の個人名（カタカナで8文字以内）を受け付けております。個人名のフォントはウルトラフォントのみの対応でフォントの大きさやバランスは指定できません。

機能面では、インサイドプロテクターを着用したままでも着脱が容易なファスナータイプを採用。吸汗速乾性に優れた高機能ポリエステル素材が、審判員の激しい動きをサポートし、快適な着心地を両立させます。

阪神タイガース 才木浩人投手読売ジャイアンツ 戸郷翔征投手読売ジャイアンツ 松本剛選手

広島東洋カープ 秋山翔吾選手広島東洋カープ 矢野雅哉選手広島東洋カープ 栗林良吏投手

埼玉西武ライオンズ 中村剛也選手埼玉西武ライオンズ 西川愛也選手埼玉西武ライオンズ 武内夏暉投手埼玉西武ライオンズ 平良海馬投手

販売情報

コラボグラブは、SSK公式オンラインショップと円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」で限定販売。SSK公式オンラインショップでは、親指部分のネームを個人名（カタカナで8文字以内）に変更することが可能。もちろんウルトラフォントでの刺繍です。予約は2026年5月14日（木）から5月31日（日）まで受け付け、8月上旬のお届けを予定しています。

商品情報

SSKウルトラマングラブ（大人軟式用グラブ）

PRICE：\66,000（税別\60,000）

展開：L（右投用）・R（左投用）

刺繡：ウルトラフォント、カタカナ8文字まで可能（個人名に限る）。

■ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト（プロジェクト公式サイトより）

1966 年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現しました。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026 年に放送開始60周年を迎えます。

この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60 周年プロジェクト」を展開中です。 長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。

・「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」公式サイト

https://60th.m-78.jp/(https://60th.m-78.jp/)

【SSK公式SNS】

■Instagram

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■X

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【円谷公式サイト】

■円谷プロダクション公式サイト「円谷ステーション」

https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)

■円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」

https://store.m-78.jp/products/4550750133931(https://store.m-78.jp/products/4550750133931)