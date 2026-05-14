水戸芸術館・専属楽団カルテット AT 水戸 第4回演奏会 開催！

公益財団法人水戸市芸術振興財団

メンバー同士の息がピッタリと合った極上のアンサンブルや、曲に懸ける想いを親しみやすく語るトークに、毎年好評をいただいている水戸芸術館専属楽団「カルテット AT 水戸」。第4回を迎える今年は、20世紀音楽への重要な橋渡し役を果たしたドビュッシーの弦楽四重奏曲、今年没後30年を迎える武満徹による〈ア・ウェイ・ア・ローン〉、そして、ベートーヴェン中期の“傑作の森”の一角を成す〈ラズモフスキー 第3番〉を演奏します。

「皆様との『信頼感』を大切に、よりよい演奏を届けたい」「音楽を通じて一緒に旅をして、頂点に達する感覚を味わいたい」と語るカルテット AT 水戸。ドビュッシー作品のほのめかす革新性、武満作品に渦巻く静的な浮遊感、ベートーヴェン作品からあふれる筋肉質な推進力を、今回はどのような演奏で私たちに届けてくれるでしょうか。どうぞご期待ください!

日 時 2026年7月18日（土） 13:30開場 14:00開演

開 場 水戸芸術館 コンサートホールATM

料 金 全席指定 一般 4,500円 U-25（25歳以下）1,500円 ※未就学児入場不可

【U-25チケットについて】

・25歳以下の方が対象のお得なチケットです（未就学児不可）。

・ご購入いただきましたご本人様のみご利用可能です。

・ご入場の際には、年齢を証明するものが必要となります。

・取り扱いは水戸芸術館のみとなります。

出 演 カルテット AT（アット） 水戸

川崎洋介（ヴァイオリン）、西野ゆか（ヴァイオリン）、柳瀬省太（ヴィオラ）、辻本玲（チェロ）

【曲目】ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調

武満 徹：ア・ウェイ・ア・ローン

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 作品59の3〈ラズモフスキー 第3番〉

「カルテット AT（アット） 水戸」とは？

水戸芸術館（公益財団法人水戸市芸術振興財団）には３つの専属楽団があります。「水戸室内管弦楽団」、「新ダヴィッド同盟」、そして2023年から始動した「カルテット AT(アット) 水戸」です。

小澤征爾氏が絶大な信頼を寄せ、水戸室内管弦楽団やオタワ・ナショナル・アーツセンター管弦楽団でコンサートマスターを務める川崎洋介氏を中心に、国内外で活躍する西野ゆか、柳瀬省太、

辻本玲の各氏が集ったこの弦楽四重奏団は、時代を越えて愛される弦楽四重奏の名作の魅力を広く伝えると同時に、まだ知られていない優れた作品を紹介することを活動の柱としています。

水戸市内での福祉施設等へのアウトリーチや水戸ジュニアオーケストラへの指導など、地域に根差した交流を通して様々な人々に弦楽四重奏の愉しみを伝える活動を行っています。

過去の演奏会のご紹介

第１回演奏会

第１回演奏会の幕開けには、モーツァルト円熟期の〈プロシャ王 第1番〉を演奏。日本にルーツを持つアメリカ生まれの音楽家ポール・ウィアンコが2020年に発表した意欲作〈弁慶の立ち往生〉では、武蔵坊弁慶が五条大橋で牛若丸と出会い、後に衣川の戦いで身を挺して彼を守るというエピソードを、弦楽器の様々な奏法を駆使してエキサイティ

ングに描写しました。後半は、シューベルトが病魔に侵されながらも筆を走らせ、弦楽四重奏のレパートリーで燦然と輝く名作となった〈死と乙女〉の演奏で締めくくり、大喝采を浴びました。

第２回演奏会

第2回演奏会では、旧ソ連の作曲家ショスタコーヴィチが亡き妻に捧げた〈弦楽四重奏曲 第7番〉、「浮遊する、液体のような」サウンドを意図して藤倉大が2020年に完成させた〈アクエリアス〉を披露。続けて、聴く者をモダンでスリリングな音世界へアフリカ系アメリカ人ヘイルストークの

変奏曲と、チェコのドヴォルザークによる〈アメリカ〉（どちらも黒人霊歌を軸としたもの）を演奏しました。前者は黒人霊歌を自身のルーツとして、後者はアメリカ滞在中に影響を受けた文化として取り入れ、見事な弦楽四重奏曲へと昇華させた作品で、「カルテット AT 水戸」はそれぞれの音楽性を見事に描き出しました。

緻密なアンサブルに裏打ちされた表現力豊かな演奏はもちろんのこと、メンバーによる親しみやすいトークもたいへん好評をいただきました。

第３回演奏会

第３回演奏会は弦楽四重奏曲の王道と呼べるハイドンやベートーヴェンの傑作を取りそろえ、演奏会に臨みました。その特徴的な曲の終わり方に由来する〈冗談〉というニックネームで愛されているハイドンの弦楽四重奏曲第38番。そして、ハイドンやモーツァルトなど先達が作り上げた様式の殻を打ち破ろうと意欲的・挑戦的な作品

が続いたベートーヴェンの創作中期の“総まとめ”と称される名作、弦楽四重奏曲第７番〈ラズモフスキー 第１番〉。さらに、ラテン語による哲学的な８つのソネット（訳すと「だから私はあなたなしでは生きていけない…」「平和を望むなら戦いに備えよ」など）が添えられた、ロシアの現代作曲家レーラ・アウエルバッハによる弦楽四重奏曲第３番〈セテラ・デサント〉を披露し、知られざる名曲の魅力を余すことなく発信しました。

昨年のアウトリーチ公演の様子

茨城県立水戸飯富特別支援学校での演奏の様子茨城県立水戸飯富特別支援学校と茨城県立こども病院へ

水戸市内での福祉施設等へのアウトリーチ公演や水戸ジュニアオーケストラへの指導など、地域に根差した交流を大切にしています。

昨年度は、茨城県立水戸飯富特別支援学校と茨城県立こども病院にて公演を行いました。

メンバープロフィール

川崎洋介

6歳から父・川崎雅夫に手ほどきを受けヴァイオリンを始める。10歳でジュリアード音楽院予科に入学を認められ、D.ディレイ、H.カン、F.ガリミア、J.スミルノフに師事、1998年にジュリアード音楽院卒業。アラバマ州モンゴメリー交響楽団、大阪センチュリー交響楽団のコンサートマスターを歴任し、水戸室内管弦楽団、サイウ・キネン・オーケストラのメンバーとしても活躍。小澤征爾、ピンカス・ズッカーマン、ヨーヨー・マ等とも共演し、カーネギーホール、サントリーホール、ロイヤル・コンセルトヘボウなど世界有数のホールに出演している。「トリオ・インク」のメンバー、アフィニス夏の音楽祭の音楽監督、ブルガリアの室内楽音楽祭「オフ・ザ・ビートゥン・パス」のアーティスティック・アドヴァイザーなど室内楽での活動も目覚ましい。現在カナダのオタワ・ナショナル・アーツ・センター管弦楽団のコンサートマスター、及びNHK交響楽団のゲスト・コンサートマスターを務める。

西野ゆか

桐朋学園大学音楽学部を経て、同大学研究科修了。大学在学中にクァルテット・エクセルシオを結成する。第2回大阪国際室内楽コンクール弦楽四重奏部門第2位、第5回パオロ・ボルチアーニ国際弦楽四重奏コンクール（イタリア）において最高位、併せてサルバトーレ・シャリーノ特別賞など受賞。また第19回新日鐵音楽賞『フレッシュアーティスト賞』、第16回ホテルオークラ音楽賞を弦楽四重奏団として初めて受賞する。2010年10月より16年の6月までの6年間サントリーホールの『室内楽アカデミー』で、コーチング・ファカルティを勤める。2017年4月より浦安音楽ホールのレジデンシャル・アーティスト、2023年5月には秋川キララホールのアンバサダーに就任。クァルテット・エクセルシオ第１ヴァイオリン奏者。

柳瀬省太

東京藝術大学音楽学卒業後、桐朋学園ソリスト・ディプロマコースに学ぶ。第52回ジュネーヴ国際音楽コンクールディプロマ賞。第1回淡路島しづかホールヴィオラコンクール第1位。

第1回松方ホール音楽賞、大阪文化祭賞受賞。2002年、文化庁芸術家在外派遣研修生としてイタリア・パドヴァに留学。マリオ・ブルネロ主宰のオーケストラ・ダルキ・イタリアーナで活動。

2004年ドイツに渡り、シュトゥットガルト州立歌劇場管弦楽団に入団。2009年帰国、神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席ヴィオラ奏者を経て、2014年より読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者。サイトウ・キネン・オーケストラのメンバー。松本、宮崎、北九州など音楽祭の参加、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲演奏、室内楽シリーズ、ストリングクァルテットARCOのメンバーを務めるなど、室内楽奏者として活躍している。

辻本玲

東京藝術大学音楽学部器楽科を首席で卒業。その後シベリウス・アカデミー、ベルン芸術大学に留学。第72回日本音楽コンクール第2位（「聴衆賞」受賞）。2009年ガスパール・カサド国際チェロ・コンクール第３位入賞（日本人最高位）。2013年齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。2019年CD『オブリヴィオン』をリリース（「レコード芸術」誌特選盤）。

サイトウ・キネン・オーケストラ、東京・春・音楽祭に参加するほか、チェロ四重奏団「クァルテット・エクスプローチェ」など室内楽でも活動。NHK交響楽団首席チェロ奏者を務める。

使用楽器はNPO法人イエロー・エンジェルより1730年製作のアントニオ・ストラディヴァリウスを、弓は匿名のコレクターよりTourteを、特別に貸与されている。

関連URL

●水戸芸術館・専属楽団カルテット AT 水戸 第4回演奏会 ホームページリンク

https://www.arttowermito.or.jp/hall/lineup/article_4754.html

●水戸芸術館 音楽部門が制作の現場からお届けする音楽紙『vivo（ヴィーヴォ）』5-6月