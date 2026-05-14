【リゾナーレ】人気3番組のパーソナリティが体験を発信する「リゾナーレ」×「FM FUKUOKA」コラボ企画が7月スタート

星野リゾート「リゾナーレ」×「FM FUKUOKA」コラボレーション企画『＆リゾナーレ～想像を超える旅～』

星野リゾートが展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」は、福岡エリアで高い聴取率を誇る「FM FUKUOKA」と、2026年7月よりラジオ・SNS・動画を横断した連載型プロモーション企画『＆リゾナーレ～想像を超える旅～』をスタートします。

本企画は、昨年実施した温泉旅館ブランド「界」に続き、星野リゾートとして2度目のコラボレーション企画。今回は、福岡の情報番組でも活躍し、福岡のメディアシーンで幅広く活躍する今村敦子氏をはじめとする番組パーソナリティ４名が体験をお届け。リゾナーレに滞在して感じた“ときめき”や“驚き”を、それぞれの番組ごとのカラーで発信します。

人気ラジオ番組で「リゾナーレ」3施設を紹介

「FM FUKUOKA」の人気3番組によるリレー形式で、全4回にわたり展開。リゾートホテル「リゾナーレ」の3施設（リゾナーレトマム、リゾナーレ小浜島、リゾナーレ下関）を紹介します。

各月、2週連続で放送し、パーソナリティが体験した滞在の様子を“生の声”としてリスナーに届けます。

さらに、各番組の放送にあわせて「リゾナーレ」施設の宿泊券が当たるプレゼント企画も実施。リスナーは番組を聴くだけでなく、実際に宿泊できるチャンスも楽しめます。

＜コラボ番組詳細＞

【7月】「リゾナーレトマム（北海道）」×「DIG!!!!!!!!FUKUOKA」リゾナーレトマム（北海道）

「リゾナーレトマム」は、「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」をコンセプトに掲げる、四季折々の自然を満喫できるリゾートホテルです。緑あふれる夏の時期には雲海テラスから望むダイナミックな絶景や、ファームエリアでの自然体験が魅力です。やわらかな感性と親近感のある人柄で親しまれる斉藤ふみ氏。雄大な自然の中で過ごす非日常の時間や、この季節ならではの体験を、リアルに伝えます。

＜DIG!!!!!!!!FUKUOKA(https://fmfukuoka.co.jp/program/dig/) 番組概要＞

放送日時：7月8日（水）・15日（水） 13:00頃～

水曜日パーソナリティ：斉藤ふみ、コンバット満

紹介施設：リゾナーレトマム（北海道・勇払郡占冠村）

公式HP URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

【8月】「リゾナーレ小浜島（沖縄県）」×「OH!HEY!YO!～オー・ヘイ・ヨー～」リゾナーレ小浜島（沖縄県）

沖縄県・八重山諸島に位置する「リゾナーレ小浜島」は、ゆったりと流れる島時間の中で過ごすビーチリゾート。「ゆくるエキゾチックリゾート」をコンセプトに、自然と一体になるような滞在を楽しめます。明るく軽やかな語り口と、豊富な知識に裏打ちされた視点が魅力の植村友紀氏が、小浜島でしか味わえない南国ならではの開放感や癒しのひとときを、リスナーに届けます。

＜OH!HEY!YO!～オー・ヘイ・ヨー～(https://fmfukuoka.co.jp/program/ohy/) 番組概要＞

放送日時：8月15日（土）・22日（土） 9:10頃～

パーソナリティ：植村友紀、松相遼

紹介施設：リゾナーレ小浜島（沖縄県・八重山郡）

公式HP URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarekohamajima/

【10月】「リゾナーレ下関（山口県）」×「MORNING JAM」リゾナーレ下関（山口県）

関門海峡を望む「リゾナーレ下関」は、全室オーシャンビューの客室を備え、海とともに過ごす滞在を楽しめるリゾートです。地域の食材を活かした食体験や、時間とともに移ろう海峡の景色も魅力のひとつです。リスナー目線の視点と、女性ならではの感性で親しまれる今村敦子氏。「ふぐ」をはじめとした食体験や海峡を楽しみ尽くす多彩なアクティビティなど、下関ならではの魅力を、朝らしい軽やかさで紹介します。

＜Morning JAM(https://fmfukuoka.co.jp/program/jam/) 番組概要＞

放送日時：10月20日（火）・23日（金） 9:14頃～

火・金曜日パーソナリティ：今村敦子、中島浩二

紹介施設：リゾナーレ下関（山口県・下関市）

公式HP URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareshimonoseki/

【2027年2月】「リゾナーレトマム（北海道）」×「DIG!!!!!!!!FUKUOKA」リゾナーレトマム（北海道）

冬の「リゾナーレトマム」は、一面の銀世界に包まれた幻想的なリゾート。氷と雪でつくられた街”アイスヴィレッジ“や、スノーアクティビティなど、この季節ならではの特別な体験が楽しめます。フレッシュな感性と親しみやすいキャラクターで人気を集める上田理子氏が、この時期のトマムでしか味わえない幻想的な世界観や、冬ならではのアクティビティの魅力を、臨場感たっぷりに伝えます。

＜DIG!!!!!!!!FUKUOKA(https://fmfukuoka.co.jp/program/dig/) 番組概要＞

放送日時：2027年2月25日（木）・3月4日（木) 15:00頃～

木曜パーソナリティ：上田理子（ばってん少女隊）、TOGGY

紹介施設：リゾナーレトマム（北海道・勇払郡占冠村）

公式HP URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

「FM FUKUOKA」公式Youtubeチャンネルで宿泊体験の様子を配信

各番組の人気パーソナリティの宿泊体験の様子は、「FM FUKUOKA」の公式Youtubeチャンネルにて公開します。その土地ならではの食や自然、アクティビティなど、リゾナーレならではの滞在の魅力を、それぞれの視点や個性を通じて発信します。

FM FUKUOKA・公式Youtubeチャンネル

＜詳細情報＞

FM FUKUOKA Youtubeチャンネル

「リゾナーレトマム」×斉藤ふみ（7月7日（火）公開予定）

「リゾナーレ小浜島」×植村友紀（8月14日（金）公開予定）

「リゾナーレ下関」×今村敦子（10月19日（月）公開予定）

「リゾナーレトマム」×上田理子（ばってん少女隊）（2027年2月24日（水）公開予定）

Youtubeはこちら :https://www.youtube.com/@fmfukuoka

番組パーソナリティが体験した「リゾナーレ」の宿泊券をプレゼント

ラジオ内で紹介された「リゾナーレ」各施設の宿泊券プレゼントを実施します。

各番組の2週連続放送にあわせて、抽選で1組2名様をご招待。全4回を通じて、合計4組のリスナーに、番組パーソナリティが体験した滞在を実際に楽しめる機会をご用意します。

リスナーは各回ごとに応募のチャンスがあり、すべての放送を通してお楽しみいただけます。応募方法は、各番組の放送内にてご案内します。

リゾナーレ

リゾナーレ下関（山口県）の客室一例

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、国内外に8施設展開しており、2025年に開業した「リゾナーレ下関」に続き、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。また、「リゾナーレ下関」は、世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が発表した「World's Greatest Places 2026(2026年世界で最も素晴らしい場所)」に選出されました。

公式Instagram：https://www.instagram.com/hoshinoresorts.risonare/

公式HP：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

FM FUKUOKA

1970年6月1日、「FM FUKUOKA」は日本で4番目となるFMラジオ局として誕生。開局55周年を経て迎える2026年度も、福岡県全域に、音楽・情報・エンターテインメントを発信していきます。ラジオに加え、公式SNSやYouTubeなどデジタルでの展開も進めながら、幅広い世代にFM FUKUOKAの魅力を届け、地域に寄り添う放送局として新たな出会いを生み出していきます。

公式Instagram：https://www.instagram.com/fmfukuoka/

公式HP：https://fmfukuoka.co.jp/