【開催間近】「かまいたちの掟感謝祭2026」5月17日（日）開催！

山陰中央テレビジョン放送株式会社

山陰中央テレビジョン放送株式会社（TSKさんいん中央テレビ）が制作するロケバラエティ番組「かまいたちの掟」。今年で4回目となるリアルイベント「かまいたちの掟感謝祭2026」を5月17日（日）に開催します。

ステージイベントのチケットは既に完売！入場無料のフリーエリアでは番組おなじみのグルメや体験を楽しむことができます。

今年は「ミュージアムエリア」を新設！番組衣装やロケで制作された作品など貴重な品々を一挙に展示する「掟博物館」に加え、パワースポット「掟神社」も登場！

～イベント概要～

開催日程：２０２６年５月１７日（日）

開催場所：くにびきメッセ（島根県松江市）

イベント公式HP：https://tsk-tv.com/okite/kansyasai/

＜ステージイベント＞

OPEN 14:30 / START 15:30 /終演予定 18:00

※ホールイベントには別途チケットのご購入が必要

＜チケットはご好評につき完売いたしました。＞

■メイン企画「掟のリーダーはどっち！？コンビ5番勝負」

かまいたちの2人で「かまいたちの掟」のリーダーにふさわしいのはどっちだ！？

MC力、洞察力、運力などなど様々なスキルを駆使して対決！

■「目指せ!!Xトレンド入り会場の盛り上がりで大バズリ？」

ド派手な演出で映え写真を撮影！みんなでSNSに投稿して掟を世界に広めよう。

＜フリーエリア＞マルシェ・ド・掟

■オープン時間

【 物販エリア 】10:00～

【その他のエリア】11:00～

掟ロケでかまいたちが実際に味わったグルメや、名物出演者に会える出店ブースなど

グルメ・物販・体験合わせて約30店舗が出店！

さらに掟名物出演者が登場するサブステージも！

※チケット不要・入場無料でどなたでもお楽しみいただけます。

【出店ブース一覧】

〔グルメ〕

加島茶舗／島根ワイナリー／結ベリー＆湯屋天神／紅茶専門店Pungency／ODOLLPOP／吉岡製菓／坂根屋／海鮮問屋 博多／叉鬼の焼肉酒場／KARLY／たなべたたらの里／MR.BURGER／ぼうげつ／Parrilla Steakhouse／NAGACHA Cafe 1801／源流どぶろく上代

〔体験・物販〕

パントマイム KURAU／若石リフレクソロジーMidori／キューズカンパニー／Makina／竹内畳店／ホワイエ ピッコリーノ／路上詩人こーた／わらべ館

〔スポンサー〕

出雲村田製作所／新和設備工業／だいとも住工／52未来プロジェクト2026

〔番組公式グッズ〕

掟サコッシュ（2種）：各4,000円（税込）掟ヴィンテージマグ（2種）：各2,300円（税込）かまいたちの掟ステッカーセット2026：1,000円（税込）かまいたちの掟感謝祭タオル2026：2,000円（税込）

■CIAOPANICコラボグッズ

CIAOPANIC × かまいたちの掟 Tシャツ 各6,000円（税込）

〔その他特設コーナー〕

・掟博物館（衣装・作品展示）【ミュージアムエリア】

・掟神社（掟オリジナルおみくじ）【ミュージアムエリア】

・掟メッセージフラッグ【大展示場マルシェエリア】

・本日の掟カプセルトイ2026【ミュージアムエリア】

＜お問い合わせ先＞

山陰中央テレビジョン放送株式会社 コンテンツプロデュース局

コンテンツプロデュース部

TEL：0852-31-0109

MAIL：okite@tsk-tv.co.jp

＜番組について＞

ロケの達人かまいたちがありとあらゆるスポットを巡るロケバラエティ。２０２０年１０月にスタート。テレビ番組配信サービス「TVer」においてローカル局制作の番組で最も再生されたとして「TVerアワード２０２１特別賞」「TVerアワード２０２４特別賞」「TVerアワード２０２５ローカルバラエティ賞（中国・四国部門）」を受賞。全国８局でレギュラー放送中！

出演：かまいたち（山内健司 濱家隆一）

番組公式HP：https://tsk-tv.com/okite/