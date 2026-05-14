【累計視聴9.9万人突破】管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-2026 Spring』が5月18日より開催！

株式会社MS-Japan

株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)が運営する管理部門と士業のためのビジネスメディア「Manegy」は、5月18日より、管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-2026 Spring』を開催いたします。

開催に伴い、ただいま参加者を募集中のためお知らせいたします。

本イベントのコンセプト

2026年、管理部門は「AI・システム導入による劇的な効率化」と「相次ぐ法改正への対応」の同時解決という大きな転換期を迎えています。現場では、自社の課題を解決するためのツールやノウハウを求める情報収集の熱がかつてなく高まっています。

本イベントは、実務に直結する最新トレンドからテクノロジー活用法まで、いま管理部門が最も知りたい「解決策」をスピーディに届ける場です。自社の業務をアップデートしようとする意欲的な決裁者・担当者が集う本プラットフォームを、ぜひ貴社ソリューションの魅力を届ける場としてご活用ください。

イベント概要

イベント名：ManegyランスタWEEK-2026 Spring

テーマ：経理、人事・総務、法務、情シス、IPO、人材戦略

日時：2026年5月18日（月）～5月22日（金） 各日12:00～

場所：オンライン開催

来場者参加費：無料



>>イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/lunchstudy/event2026_22/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0514&argument=9cZmAaww&dmai=a69f449715446b)

放映セッション一覧

※セッションタイトル・内容・登壇者・開催日時は変更となる場合がございます。

◆経理向け

【5/18（月）12:05-12:30】

『IPO準備の壁を越える！内部統制と経理の効率化を両立するシステム活用戦略とは？』

＜登壇者＞

株式会社マネーフォワード

ERPマーケティング本部

合江 篤 氏

【5/18（月）12:35-13:00】

『不正・ミスを防ぐ「環境作り」とは？経理のためのリスク対策セミナー』

＜登壇者＞

株式会社ビズリーチ

HRMOS事業部

佐野 伸司 氏

【5/19（火）12:05-12:30】

『一度押さえておくと安心 令和9年4月から強制適用となる新リース会計との向き合い方』

＜登壇者＞

金子真一税理士事務所

代表

金子 真一 氏

【5/20（水）12:05-12:30】

『知らないと損する！令和8年度・賃上げ税制の大改正-大企業は廃止、中小企業はどうなる？-』

＜登壇者＞

アクタス税理士法人

税理士

藤田 益浩 氏

【5/22（金）12:35-13:00】

『～ガバナンス強化と業務効率化の両立 Bill One経費で実現する「立替経費のない」世界～』

＜登壇者＞

Sansan株式会社

マーケティング部オフラインプロモーショングループ

マネジャー

對馬 睦 氏

◆人事・総務向け

【5/18（月）12:05-12:30】

『法改正の今、動く実務、労働時間法制はどこへ向かうのか』

＜登壇者＞

株式会社EPコンサルティングサービス 取締役

社会保険労務士法人EOS 代表社員

株式会社EPCS沖縄 取締役

特定社会保険労務士

松本 好人 氏

【5/18（月）12:35-13:00】

『「何を頼めばいいかわからない」から卒業 産業医活用の具体設計』

＜登壇者＞

株式会社iCARE

健康経営・産業保健コーディネーター

柴田 三智子 氏

【5/19（火）12:35-13:00】

『目覚めよ！人事パーソン！自身の市場価値を上げよ「戦略人事の3つの要諦と実践」』

＜登壇者＞

社会保険労務士法人宮嶋社会保険労務士事務所

代表社員

特定社会保険労務士

宮嶋 邦彦 氏

【5/20（水）12:05-12:30】

『【紙・Excelからの脱却】担当者を疲弊させる「アナログ業務」を撲滅し、戦略人事へ転換する方法とは』

＜登壇者＞

株式会社HRBrain

事業統括本部 FieldSales

Sales

中島 丞 氏

【5/20（水）12:35-13:00】

『AI時代の今、人事が知るべき「グローバル人材育成」とは？』

＜登壇者＞

ビズメイツ株式会社

取締役

伊藤 日加 氏

株式会社日本経済新聞社

部長

北村 大輔 氏

◆法務向け

【5/21（木）12:05-12:30】

『生成AI時代のセキュリティインシデント対応 -管理部門が25分で押さえる実務の鉄則』

＜登壇者＞

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

パートナー弁護士

日本法弁護士・カリフォルニア州弁護士・ニューヨーク州弁護士

プロトタイプ政策研究所

主任研究員

大門 由佳 氏

【5/21（木）12:35-13:00】

『法務は「効率」と「正確性」を両立できるのか？ ドキュメント業務で実現する攻めと守りの最適解』

＜登壇者＞

アドビ株式会社

デジタルメディア事業統括本部 営業戦略部

ビジネスデベロップメントマネージャー

岩松 健史 氏

【5/22（金）12:05-12:30】

『上場審査の実務ガイド - 上場準備会社が直面するハードルと具体的対応策』

＜登壇者＞

弁護士法人 北浜法律事務所 福岡事務所

パートナー弁護士

阿南 康宏 氏

◆情シス向け

【5/22（金）12:05-12:30】

『なぜ今、情シスにSNS・生成AIの相談が集まるのか 担当不在時代のリスク管理と企業統制』

＜登壇者＞

株式会社ジールコミュニケーションズ

デジタルリスク事業部

マーケティング部

マネージャー

山本 紘一 氏

◆IPO向け

【5/21（木）12:05-12:50】

『2025年IPO市場の総括と、これからの資本政策～変容する「上場」の価値と戦略的選択肢～』

＜登壇者＞

野村證券株式会社

プライベート・コーポレート・ソリューション&アドバイザリー部

エグゼクティブディレクター

公認会計士

松下 剛士 氏

株式会社プロネクサス

執行役員

プライベート・コーポレート・グロース・サポート部長

島田 祐司 氏

株式会社MS-Japan

取締役副社長

CFO

公認会計士

山本 拓



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Manegy(マネジー)とは

『Manegy(マネジー)』（https://www.manegy.com/）は、経理財務・人事・総務・法務・経営企画などの企業の経営管理領域と、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの士業領域に特化したビジネスメディアです。

35年以上に渡り、同領域に特化した人材紹介サービスで培ったノウハウを持ち、管理部門と士業を知り尽くしたMS-Japanが運営する同メディアでは日々業務に役立つ情報やコンテンツを更新しています。

>>Manegyの詳細はこちら(https://www.manegy.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0514&argument=9cZmAaww&dmai=a69f449715446b)

運営会社情報MS-Japan（エムエスジャパン）

創業より35年以上に渡り、経理・財務・人事・総務・法務・経営企画といった「管理部門」と、弁護士・公認会計士・税理士などの「士業」に特化し、人材紹介事業・メディア事業を行っています。

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【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社MS-Japan

メディア事業部 企画チーム 安藤

電話番号：03-3239-7373

メールアドレス：manegy@jmsc.co.jp

お問合せフォーム：https://www.manegy.com/inquiry/