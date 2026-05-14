Hana Hope 8月7日リキッドルーム公演に加えて8月28日に大阪ワンマンライブの開催が決定！新アーティスト写真も公開!!

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

Hana Hopeがワンマンライブ「Hearts Glow」を8月7日東京・恵比寿リキッドルームに加えて、8月28日に大阪・Music Club JANUSで開催する事が決定した。

ライブ「Hearts Glow」は、昨年9月から大学進学のため渡米しているHana Hopeが8月7日-ハナの日に凱旋ワンマンライブとして開催するメモリアルなイベント。

この東京公演に加えて、新たに8月28日に大阪・Music Club JANUSでの公演が決定、Hana Hope初のツアーとして東阪の2カ所で実施される事がアナウンスされた。

大阪公演のチケット最速先行抽選受付は、オフィシャルHPにて本日より5月25日(月)23:59まで実施されるので詳細はHPを確認して欲しい。

Hana Hope ワンマンライブ「Hearts Glow」

Hana Hopeは、ニューシングル「blue hour」を6月17日にリリースすることも決定しており、この楽曲は、現在TVアニメ『淡島百景』オープニングテーマとしてもオンエア中で現在先行配信中。

爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲が、アニメの放送とともに話題を呼んでいる。

「blue hour」ジャケット写真

今回のライブ開催の告知とともに、カメラマン木村篤志によって撮影された新アーティスト写真も公開。

淡いブルーの色彩に包まれながらも、凛と佇む姿が印象的な「blue hour」を体現したようなビジュアルとなっている。

Hana Hope アーティスト写真

ワンマンに加えてライブ活動も非常に精力的で、5月23日には今治市・タオル美術館で開催される『FABRIC SOUND in TOWEL MUSEUM』、24日には大阪PARCOで実施される『FUJI ROCK DAYS OSAKA』、28日にはRol3ertとRejayのジョイントツアー名古屋公演への出演、30日にはアニメイト主催の『animate Theater LIVE 2026 ～spring～』、31日には、あしかがフラワーパークで開催される『ASHIKAGA MUSIC GARDEN ’26』と、ジャンルを横断した各地イベントへの出演決定しており、8月23日には、インドネシア・ジャカルタで開催される『LaLaLa Fest 2026』にも、Steve LacyやThe Flaming Lipsなど豪華海外のアーティストに並んでラインナップされている。

今後も国内外のライブイベントの発表があるとの事で期待が高まる。

さらに、6月に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では、ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオのDJ/パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーたちが、「次世代を担う存在」として支持し、ラジオを通じて広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰する賞である『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』部門で最優秀賞の候補としてノミネートされ注目を集めているHana Hope。

MUSIC AWARDS JAPAN 2026 ノミネート

着実に活動の幅を国内、そして海外へと展開している彼女に期待が集まっている。

【新規ライブ情報】

Hana Hope ワンマンライブ「Hearts Glow」

2026年8月28日(金)

大阪 Music Club JANUS

OPEN 19:00 START:19:30

＜オフィシャルHP先行受付(抽選)＞

受付期間：2026年5月14日(木)18:00～5月25日(月)23:59

受付URL：

ぴあ：https://w.pia.jp/t/hanahope0807/

イープラス：https://eplus.jp/hanahope/

ローソンチケット：https://l-tike.com/hanahope/ (Lコード：72523)

詳細・HP: https://lit.link/hanahope

【ニューシングル情報】

Hana Hope

New Single「blue hour」

2026.4.8 Digital Release

配信URL：https://smar.lnk.to/8QDUCZ

2026.6.17 CD Release

アーティスト盤(初回盤) [CD] AICL-4904

アニメ盤(期間生産限定盤) [CD+BD] AICL-4905～6

CD予約URL：https://HanaHope.lnk.to/bluehour

■購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：アクリルチャーム

楽天ブックス：紙製A4ファイル

全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象となります

応援店：B3ポスター

【アニメ情報】

TVアニメ『淡島百景』

毎週木曜25時45分よりフジテレビほかにて放送中

■イントロダクション

淡島（あわじま）歌劇学校には、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。

ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。

親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。

圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。

彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。

彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。

今を生きる少女たちの、瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。

■スタッフ

原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）

監督：浅香守生

キャラクターデザイン：濱田邦彦

シリーズ構成：中西やすひろ

美術監督：中村豪希

色彩設計：大野春恵

撮影監督：酒井淳子

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：マッドハウス

■キャスト

田畑若菜：中林新夏

竹原絹枝：大地葉

上田良子：茅野愛衣

岡部絵美：藤原夏海

伊吹桂子：恒松あゆみ

■原作情報

『淡島百景』全5巻（太田出版）好評発売中

著：志村貴子

■WEB関連

公式サイト：https://awajima-anime.com/

公式X（旧Twitter）：@awajima_anime

公式Instagram：@awajima_anime

(C)志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会

●Hana Hopeコメント

舞台に立つことを夢見る女の子たち。

かつての私も、同じ夢を持つ一人の女の子でした。

ここに辿り着くまで、数えきれないほど多くの人に支えられ、ときには他の誰かの夢を背負いながら、同じ夢を見つめる仲間たちと時間を重ねる中で、友情の繊細さを学ぶ瞬間もありました。

それでも、何かを世界に届けたい、何かを訴えたい、

強い思いと意志を胸に、自分自身と何度も何度も向き合い続ける淡島の生徒たちの姿に、深い共感を覚えました。

微かに聞こえる心の声は、いつも私たちをステージへと導いてくれる。

だから今はまだ届かない場所にも、いつか必ず届くと信じている。

そんな想いを込めて書き下ろしたのが『blue hour』です。

blue hour とは、日が昇る直前の一瞬、光が差し込む前の、くすんだ青と紫が混ざり合う空、

運命に呼ばれる一歩手前の時間を表現しています。

この女の子たちの物語を、ぜひ『blue hour』とともに見届けてください。

■TVアニメ『淡島百景』ノンクレジットオープニング｜HanaHope「blue hour」

https://www.youtube.com/watch?v=eTeTEuwu_8c

■TV アニメ『淡島百景』第3弾PV

https://youtu.be/9OWMV9XrZ8k?si=_uvKgRce2Gx8Ql6L

■TV アニメ『淡島百景』第2弾PV

https://youtu.be/pVjwvAcP-8M?si=BgJfUqDtLOvtukVK

【ライブ情報】

Hana Hope ワンマンライブ「Hearts Glow」

2026年8月7日(金)

東京 恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 START:19:00

チケットURL

ぴあ：https://w.pia.jp/t/hanahope0807/

イープラス：https://eplus.jp/hanahope/

ローソンチケット：https://l-tike.com/hanahope/ (Lコード：72523)

■イベント

5月23日(土)

愛媛県今治市・タオル美術館

FABRIC SOUND in TOWEL MUSEUM

Michael Kaneko｜Hana Hope｜七尾旅人｜CENT/セントチヒロ・チッチ｜ROTH BART BARON(SOLO)

5月24日(日)

大阪府心斎橋PARCO B2F 心斎橋ネオン食堂街 特設会場

梅井美咲｜眞名子新｜内藤さち(kurayamisaka) ｜showmore｜Hana Hope

5月28日(木)

名古屋 ell.FITS ALL

Rol3ert & Rejay joint Tour ‘Square One’

Rol3ert｜Rejay｜Hana Hope

5月30日(土)

東京 アニメイトシアター

animate Theater LIVE 2026 ～spring～

UNIDOTS｜Hana Hope｜岬なこ

5月31日(日)

あしかがフラワーパーク／迫間自然観察公園

ASHIKAGA MUSIC GARDEN ’26

8月23日(日)

インドネシア JIExpo Kemayoran, Jakarta

LaLaLa Fest 2026

Steve Lacy｜The Flaming Lips｜Two Door Cinema Club｜Kodaline (Farewell Show)

Astrid S｜FLO｜Jordan Rakei｜Matt Maltese｜Marcin｜Hana Hope｜Dabda｜KIKI

Black Petrol｜Mad Madmen｜Matthew Ifield｜Nathalie Ezmeralda｜Redsix

【Hana Hopeプロフィール】

Hana Hope ー 19歳の新進気鋭の歌手・シンガーソングライター。

アメリカの大学と日本を行き来しながら精力的にアーティスト活動を続ける。

透明感に満ちたノスタルジックな歌声と唯一無二の癒しをもたらすパフォーマンスが話題を呼ぶ。

13歳のときに客演したROTH BART BARON「けもののなまえ」と、YMO結成40周年を記念したトリビュートコンサートに参加した事をきっかけに、シンガーとして活動を開始。

2023年「Fate/Grand Order Memorial Movie 2023」のテーマソングに抜擢され、ソニーミュージックからメジャーデビュー。

2025年、ポカリスエットのCM曲、STUTS「99 Steps feat Kohjiya & Hana Hope」の歌唱が話題に。

ライブパフォーマンスにも定評があり、昨年はFuji Rock Festival ‘25に出演、4月の渋谷WWW、8月の代官山UNIT、そして12月にBlue Note Place で行われたワンマンライブはすべてソールドアウト。

2026年8月7日には、恵比寿リキッドルームでのワンマンライブも決定している。

【その他情報―SNSリンク】

YouTube：https://www.youtube.com/HanaHope

Instagram：https://www.instagram.com/hanahope_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@itshanahope

X：https://x.com/hanahope_2022

Website：https://lit.link/hanahope

ECサイト：https://t.co/fpZ745mZBs