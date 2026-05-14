静岡県に初進出！「レフ浜松 by ベッセルホテルズ」開業決定サウナ付き大浴場を備え、2027年12月開業予定

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）は、「レフ浜松 by ベッセルホテルズ」を静岡県浜松市（静岡県浜松市中央区砂山町1055他[地番]）に出店いたします。なお、今回の出店は当社にとって静岡県への初出店となります。2026年5月13日に安全祈願祭を執り行い、建設工事を着工いたします。本ホテルは、株式会社アサヒコーポレーション（本社：静岡県浜松市中央区鍛冶町1番地の2、代表取締役：竹内 悠人(たけうち

はると)）がホテルを建築し、竣工後にベッセルホテルズが運営いたします。開業は2027年12月を予定しております。

浜松市は、東海道新幹線をはじめとする交通アクセスに優れた都市であり、ビジネス・観光において宿泊需要が見込まれるエリアです。また、駅周辺を中心とした再開発や商業集積の進展により、さらなるにぎわいの創出が期待されています。こうした環境を踏まえ、当社の新たな展開エリアとして浜松市を選定。地元企業との連携により、地域に根差したホテルづくりを目指してまいります。

■ 特徴

【ロケーション】

JR「浜松駅」から徒歩4分の場所に位置し、新幹線をはじめとする各種交通機関へのアクセスに優れた立地です。駅周辺には充実した商業施設や飲食店が集積しており、ビジネスおよび観光の拠点として高い利便性を備えています。

【ターゲット】

ビジネスのお客様をはじめ、家族旅行やグループ旅行、国内外からの観光客にも対応し、幅広いお客様にご利用いただけます。18歳以下のお子様は、ご両親や祖父母との同室で添い寝の場合は無料でご宿泊いただけます。

【ホテル客室・設備】

客室は全198室を予定しており、全室禁煙です。客室は靴を脱いでくつろげる仕様とし、館内にはサウナ付きの大浴場を設けます。

■ ホテル概要

名称 レフ浜松 by ベッセルホテルズ

所在地 静岡県浜松市中央区砂山町1055他[地番]

開業予定日 2027年12月（予定）

事業主 株式会社アサヒコーポレーション

運営 株式会社ベッセルホテル開発

設計 株式会社都市・建築研究所

施工 アサヒハウス工業株式会社

着工 2026年5月

竣工 2027年9月下旬（予定）

建物概要 敷地面積：1,068.70平方メートル

延床面積：5,280.00平方メートル

構 造：鉄骨造/10階建

客室数 ：全198室（予定）

■ 交通アクセス

・JR「浜松駅」南口から徒歩4分

・「浜松IC」から浜松駅方面へお車で約25分

■ 地図

■ レフブランドのコンセプトについて

“自分らしい滞在で、まちを楽しむ。” レフ by ベッセルホテルズ

自分らしいスタイルで、自由な滞在を。型にはまった旅行スタイルでは物足りない方へ、自由に選択し、楽しめるだけのホテルにとどまらない、旅のライフスタイル コンテンツをとり揃えています。地域ごとに特徴のあるフレキシブルな空間と豊富な体験サービスで様々な「まち」の一面を体感いただけます。

■ サービスの特徴

・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。

・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどの

ベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。

・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。

・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。

会社ベッセルホテル開発 会社概要

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