【日本橋高島屋】フルーツ王国ならではのスウィーツや銘菓、米沢牛や海鮮弁当をはじめ、山形の美味や工芸品約50店舗が勢揃い！5月20日（水）から『第22回 やまがた展』を開催！

株式会社高島屋

『第22回 やまがた展』

会期：2026年5月20日（水）→25日（月）

10時30分～19時30分 ※最終日は18時閉場

会場：日本橋高島屋S.C. 本館8階 催会場

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/yamagata/

日本橋高島屋S.C.では、5月20日(水)より、「第22回 やまがた展」を開催いたします。山形で採れたフルーツを使ったスウィーツや、人気の米沢牛や海鮮を使用したお弁当をはじめ、山形の美味や工芸品約50店舗が一堂に集結。会場でやまがたの美味がお楽しみいただけるご当地麺のイートインや日本橋高島屋限定品なども展開します。

【やまがたのご当地麺が味わえるイートイン】

イートイン営業時間 10時30分～19時30分（LO：19時） 最終日は17時30分まで（LO：17時）

＜ワンタンメンの満月＞平田牧場金華豚チャーシューワンタンメン（醤油）＜ワンタンメンの満月＞（酒田市）

■平田牧場金華豚チャーシューワンタンメン（醤油）（1人前）1,630円（写真）

■平田牧場金華豚チャーシューワンタンメ（塩）（1人前）1,680円

※日本橋高島屋限定、各日醤油・塩合計20食限り

名物のワンタンメンに、平田牧場金華豚のチャーシューをトッピングしました。

＜続おそばに＞（山形市）

■冷たい肉そば（1人前） 1,210円

※各日各40食限り

こだわりの山形県産玄そばを使用。そばと相性のいい特別純米酒「五薫」(55ml、660円）と一緒にお楽しみいただけます。

＜続おそばに＞冷たい肉そば

【フルーツ王国ならではのスウィーツや銘菓】

＜高橋フルーツランド＞左）さくらんぼパフェ/右）自家製グラノーラとヨーグルトのパフェ＜高橋フルーツランド＞（上山市）

■左）さくらんぼパフェ（１個） 1,510円

■右）自家製グラノーラとヨーグルトのパフェ （1個）1,650円

※日本橋高島屋限定、実演販売、店内飲食用

上山市にある果樹園では、化学肥料を使用せず果物を育てています。旬のさくらんぼなどを使ったパフェが会場でお楽しみいただけます。

＜COZAB GELATO＞（天童市）

■ジェラート2種盛り（1カップ）800円

１. さくらんぼとマスカルポーネ/だだちゃ豆と日本海の藻塩

２. ノッチョーラ・カラメッロ/チョッコラート・ブルーベリー

３. おとめ心（苺）/完全放牧ミルク

※１.２.は日本橋高島屋限定、実演販売、店内飲食用

ジェラートを通じて山形の魅力を発信するジェラート店の山形県産にこだわったフレーバーのジェラート。

＜COZAB GELATO＞ジェラート2種盛り＜御菓子司 松月堂 布川＞１. 佐藤錦チェリータルト/２. 紅玉りんごのアップルパイＤＸ＜御菓子司 松月堂 布川＞（村山市）

■１. 佐藤錦チェリータルト

（1ホール、350ｇ） 3,300円

■２. 紅玉りんごのアップルパイＤＸ

（１ホール、550ｇ） 2,800円

※１.は日本橋高島屋限定、実演販売

山形県産の佐藤錦をのせたタルトに3種のベリージャムを添えたチェリータルトや人気のアップルパイが登場。

＜きねや本店＞（上山市）

■生リップルパイ（4個入）1,728円

山形で愛される大人気の名菓。発酵バター入りのパイ生地にくるみ餡、生クリームが入っています。

＜きねや本店＞生リップルパイ

＜明友庵＞ずんだん餅＜明友庵＞（尾花沢市）

■ずんだん餅（4個入）945円

※実演販売

枝豆の豊な風味ともちもち食感が際立つ、こだわりのずんだん餅です。

【米沢牛や山形の海鮮を使った人気店のお弁当】

＜米沢 琥珀堂＞（米沢市）

■米沢牛イチボステーキ＆カルビ焼肉弁当

（1折）2,997円

※日本橋高島屋限定、実演販売、各日30点限り

A4ランク以上の「米沢牛」を使用。会場にて実演で仕上げたステーキと焼肉を組み合わせた、当展限定の弁当。

＜米沢 琥珀堂＞米沢牛イチボステーキ＆カルビ焼肉弁当

＜なごみ農産＞黒毛和牛タン＆山形牛ランプステーキ弁当＜なごみ農産＞（天童市）

■黒毛和牛タン＆山形牛ランプステーキ弁当 （1折）4,320円

※実演販売、各日20点限り

肥育期間980日以上とじっくり時間をかけて国産穀物にこだわった飼料を与えて育てた自社ブランド「和の奏（なごみのかなで）」の旨味が味わえる弁当。

＜魚亭 岡ざき＞（鶴岡市）

■山海の恵み春彩ばらちらし（1折）2,376円

※実演販売

季節ごとにさまざまな魚介が獲れる貴重な漁場、鶴岡市の飲食店が作る庄内浜の鮮魚を使った弁当。

＜魚亭 岡ざき＞山海の恵み春彩ばらちらし

【さくらんぼ産地直送・予約承り、即売】

＜やまがた鳳凰倶楽部＞（東根市）

土にこだわり、先祖から受け継いだ肥沃な扇状地で、完熟推肥と有機肥料で実らせるさくらんぼをお届けします。

《産地直送・ご予約承り》 ※お届け時期は6月下旬～7月上旬頃

■山形県産露地栽培“やまかた紅王” (化粧箱入、大粒3L～4Ｌサイズ、24粒) 12,960円（送料込）

※日本橋高島屋限定、20点限り

■山形県産露地栽培佐藤錦（バラ詰め、2Lサイズ中心、450ｇ×2） 11,880円（送料込）

《即売》

■山形県産ハウス栽培佐藤錦（フードパック入、特秀Lサイズ中心、150g） 3,024円

■山形県産ハウス栽培もぎおろし佐藤錦 （無選別・約400ｇ） 2,700円

※特別企画、各日100点限り

【丁寧な仕事が光る、山形の工芸品】

＜彩木工房まるもん屋＞蒔地塗 彩り椀＜彩木工房 まるもん屋＞（山形市）

■蒔地塗 彩り椀

（漆・天然木＜ミズメサクラ＞、約径11.5×高さ7.3cm） 各11,000円

※各2点限り

キズが目立ちにくく堅牢に仕上げた、蒔地塗シリーズのお椀です。

＜リネンニット工房 ケンランド＞ （山形市）

■リバーシブルストール

（リネン100％、約60×170cm） 13,200円

※各色2点限り

リネンを使った定番のニットストール。さわやかな新色も展開します。

＜リネンニット工房 ケンランド＞リバーシブルストール

＜MARUTA＞米沢緞通・滝沢工房チェアラグ 左)「tanbo」右)「tori」＜MARUTA＞（山形市）

■米沢緞通・滝沢工房チェアラグ

左)「tanbo」右)「tori」

（羊毛・錦糸、約38×38cm） 各39,600円

※各2点限り

カラーリングとデザインがユニークな、羊毛と錦糸を使ったチェアラグ。

＜つる工房 鷹山＞（米沢市）

■山葡萄カゴ 花結び

（山葡萄つる、約25×20×マチ11cm） 495,000円 ※現品限り

山形の奥山で採取した山葡萄を使用したカゴ。使うほどに艶が増してきます。

＜つる工房 鷹山＞山葡萄カゴ 花結び

※価格はすべて消費税を含む総額にて表示しております。

※写真はすべてイメージです。

※山形県産以外の原材料を使用している商品もございます。

＜お問い合わせ先＞ 日本橋高島屋 ：03-3211-4111(代表）