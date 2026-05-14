3年連続で「横浜マラソン2026」に協賛、幅広いランナーの挑戦をサポート！初のモニタープログラム「PROJECT FUN」も実施予定

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、2026年10月25日（日）に開催される「横浜マラソン2026」に、オフィシャルパートナーとして3年連続で協賛するとともに、出走者を対象としたランニングシューズのモニタープログラム「PROJECT FUN（プロジェクト ファン）」を実施します。

本大会は、スポーツの振興や健康の増進を目的とし、“する、みる、ささえる”すべての人が楽しめる大会として開催されています。フルマラソンに加え、ペアリレー、湾岸ハイウェイラン、みなとみらい7kmラン、エンジョイランなど多様な種目を展開し、子どもから大人まで幅広い世代が参加できる点が特徴です。

2025年10月26日に開催された「横浜マラソン2025」では、フルマラソンやペアリレーなど全種目で、約29,000人のランナーが参加しました。当日は、多くのランナーが横浜の街を駆け抜けました。プーマは本年も協賛を通じて、幅広いランナーの挑戦をサポートするとともに、ランニングカルチャーのさらなる活性化に貢献してまいります。

また、本大会では初の取り組みとして、横浜マラソン2026出走者を対象としたランニングシューズのモニタープログラム「PROJECT FUN」を実施いたします。本プログラムでは、プーマの最新ランニングシューズを実際のレースでご使用いただき、機能性や履き心地を体験いただくとともに、そのフィードバックを今後のプロモーションや商品開発に活かすことを目的としています。

今後実施予定のキャンペーンや取り組みについては、プーマ公式サイトおよびSNSにて随時お知らせいたします。

■ モニタープログラム「PROJECT FUN」概要

対象人数：500名（抽選）

提供内容：プーマ ランニングシューズ 1足（2026年秋冬 最新モデル）

募集開始：2026年6月下旬（予定）

参加費：無料

〈参加条件〉

・横浜マラソン2026のフルマラソン出走者であること

・大会当日に、提供されたプーマのランニングシューズを着用して出走いただけること

・大会前の事前シューズ引き取り（横浜エリア）にご協力いただけること

・大会後に実施するアンケートへの回答にご協力いただけること

※応募方法や詳細スケジュールについては、出走予定者の皆様に後日ご案内予定です（2026年6月下旬頃を予定）。ぜひ横浜マラソン2026（フルマラソン）へエントリーいただき、出走が決まられたのち、本プログラムにご参加ください。

＜横浜マラソン2026概要＞

名称： 横浜マラソン2026

開催日： 2026年10月25日（日）

主催： 横浜マラソン組織委員会（横浜市、神奈川県、（公財）横浜市スポーツ協会ほか）

種目：

・フルマラソン（42.195km）

・ペアリレー（第1走者：約22.7km/第2走者：約19.5km）

・湾岸ハイウェイラン（約20.3km）

・みなとみらい7kmラン（約7km）

・エンジョイラン（約3km）

エントリー期間：2026年4月8日（水）10:00～2026年5月17日（日）23:59

公式サイト：https://yokohamamarathon.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yokohamamarathon/

X：https://twitter.com/ykhmmrthn

Facebook：https://www.facebook.com/yokohamamarathon/