スゴイ！かわいい！きれい！たのしい！風船のすべてを体感できる「ジャパンバルーンフェスティバル2026」が名古屋で開催

キッシーズ株式会社

2026年6月13日（土）14日（日）、イオンモール Nagoya Noritake Garden にて、日本最大級のバルーンイベント「Japan Balloon Festival 2026」(JBFES2026 ジェイビーフェス2026)の一般公開無料イベントが開催されます。JBFESは、“風船”を通して、人と人をつなぎ、笑顔や驚き感動を生み出すことを目的とした参加型フェスティバルです。一般的に「風船」と聞くと、子ども向けやお祭りのイメージを持つ方も少なくありません。しかし現在、バルーンは空間演出・アート・エンターテインメント・地域活性・企業プロモーションなど、さまざまな分野で活用される表現へと進化しています。JBFESでは、その“まだ知られていないバルーンの可能性”を、一般の方にも実際に見て・感じて・体験していただくことを目指しています。さらに、全国のバルーンアーティストや業界関係者が集まり、技術向上や情報共有、新しい表現づくりにつなげる場とし、開催地域の文化・経済活動に新たな価値を創出することを目的としています。

※JBFESは6月9日（火）の館内装飾制作、6月10日（水）～12日（金）のプロ向けプログラム、6月13日（土）・14日（日）の一般公開無料イベントの全日程6日間開催されています。（一部のプロ向けプログラム、装飾制作はキッシーズ株式会社内で行われます）

JBFES 2026 全日程の概要 :https://jbfes.jp/JBFES_2026.html事前装飾6/9を含む6/10～14のプロ向け、一般向けイベントの全概要JBFES 2026 一般公開イベント :https://jbfes.jp/jbfes-2026-events.html6/13（土）14（日）のどなたでも参加できる無料イベントの概要

商業施設全体が、巨大なバルーンアート空間に

イベント期間中、館内15か所以上にプロのバルーンデコレーター・アーティストが作成したバルーンデコレーションが登場。まるでテーマパークのような没入感ある空間演出や、写真を撮りたくなるフォトスポットなど、普段のショッピングモールとは違う非日常空間が広がります。バルーンアーティストたちが描いたラフデザインや完成イメージをもとに、巨大な空間作品がどのように作られていくのか。6/9（火）の館内装飾作業では、普段は見ることのできない“制作の裏側”も、JBFESでは体感できます。

※JBFESは6月9日（火）の館内装飾制作、6月10日（水）～12日（金）のプロ向けプログラム、6月13日（土）・14日（日）の一般公開無料イベントの全日程6日間開催されています。（一部のプロ向けプログラム、装飾制作はキッシーズ株式会社内で行われます）

完成をイメージして作成された館内3Fに設置予定のフォトスポットデザイン館内1Fに設置予定、風船装飾イメージのラフ画

※上記デザインはイメージです。当日の状況により変更になる場合がございます。

イオンモール・愛知トヨタとのコラボ装飾も実施

今回のJBFES2026では、企業とのコラボレーションによる特別装飾も展開予定です。

イオンモールや愛知トヨタとのコラボデコレーションでは、それぞれの企業や空間特性を活かした特別演出を実施。「バルーンだからできる空間表現」をテーマに、来場者が思わず写真を撮りたくなるような演出空間を創り上げます。商業施設・地域企業・アーティストが一体となって作る“この期間だけの特別空間”もJBFESの大きな魅力です。

6月13日（土）14日（日）の一般公開 5つの無料イベント

一般来館者向けの参加型イベントを多数開催します。子どもから大人まで、家族でもカップルでも楽しめる内容となっています。

・その1 バルーンパフォーマンスショー （3Fイオンホール内）

各日13:00～／15:00～開催

国内外で活躍する4名のバルーンパフォーマーによるショーを実施予定。

6月13日（土）13：00～ パフォーマー ASUKA

専門学校で演技やダンスを学び、全国の舞台に多数出演。 その後、会社員として働く中でイベントで出会ったバルーンパフォーマンスに魅せられパフォーマーになることを決意！ バルーンアートを学んだ後、パフォーマーとして本格的に活動を開始。 得意のダンスを組み合わせたパフォーマンスで、現在、各地の商業施設、福祉施設、幼稚園やイベントにて活躍中。 ダンスで培った身のこなしと持ち前の笑顔で、会場を明るい雰囲気に包みます！

6月13日（土）15：00～ Performer Recto

小学2年生から活動しており、10年の下積み期間を終え一般公開ショーとしてはJBFESが初の舞台となります。当時の夢は世界一のバルーンパフォーマーになる事でした。18歳になった今の夢は優しい大人になることです。作品が変化していく（トランスフォームバルーン）や初披露のアクロバットを取り入れた（アクロバルーン）をお楽しみください。

6月14日（日）13：00～ Balloon-Syotaro

「バルーンアートでAnimatedな瞬間を提供する」をミッションに活動するバルーンアーティスト。 心躍る体験を届けることを大切にし、ワンダラスな夢溢れる世界観の中、ファンタジックなショーを展開。ファミリーエンターテイメントとして、大人も子どもも魅了します。

6月14日（日）15：00～ バルーンパフォーマー Syan

25年以上のキャリアを誇る、日本を代表するバルーンパフォーマー。2015年の世界大会優勝をはじめ、現在は年間の3分の2を海外公演に充てるなど世界的に活躍。「バルーンの魔術師」と称される魔法のような演出の洋装スタイルと、伝統的な表現や演出による和装スタイルによるショーを行う。大型作品制作や専門サイトの主宰を通じて次世代育成にも尽力し、常に進化し続ける新次元のトップアーティストです。

・その2 バルーンアート体験JAMルーム （3Fイオンホール内）

風船のプロと一緒に、実際にバルーンアートを自由に体験できる参加型エリア。「見る」だけではなく、「自分で作る」楽しさを味わえます。ご自身で作った作品はお持ち帰りいただけます。

※お持ち帰りいただける風船の数にはルールと制限があります

・その3 コンテスト作品 一般投票 （3Fイオンホールで投票）

プロのバルーンアーティストが本気で作ったアート作品に投票し、グランプリ（優勝者）を決めます。投票してくださった方にはガラポン抽選に挑戦し商品券など豪華景品をゲットできるチャンスも！

・その4 館内バルーンデコレーションラリー （3Fイオンホールが景品交換所）

館内1F～3Fのバルーンデコレーションを回ってキーワードを集めよう！正解のキーワード全てを集めるとお菓子の詰め合わせがもらえます。

・その5 SNS投稿キャンペーン （3Fイオンホールでグッズ配布）

お気に入りのバルーン装飾を撮影。特定のハッシュタグ＃を付けてSNS投稿すると、グッズプレゼント企画も実施予定。“写真を撮りたくなるイベント”としても楽しめます。

※すべてのキャンペーン景品、グッズには数に限りがございます。

6月9日（火）～12（金）は、業界プロフェッショナル向けプログラムも開催

JBFES2026では、一般来場者向けイベントだけでなく、バルーン業界関係者やプロフェッショナル向けプログラムも実施されます。

・6月9日（火）館内装飾制作

全国から集まったプロのバルーンアーティストたちが、実際に館内装飾を作り上げていく様子を実際に見ることができます。

・6月10日（水）Master Balloon Professional 試験とコンテスト作品作成

バルーン業界の技術向上を目的とした「Master Balloon Professional」試験を実施。さらに、バルーンアーティストによる本気のコンテストも開催され、技術力・デザイン性・表現力を競い合います。

制作された作品は館内展示され、一般来場者も無料で観覧可能です。

・6月11日（木）12日（金）海外講師セミナー／業務用バルーン新商品展示

海外から講師を招き、最新のデザイン技術や世界のトレンドを学べるセミナーを開催。また、業務用バルーン資材や関連商品の展示も行われ、国内外の最新バルーンカルチャーを体感できます。世界的に進化を続けるバルーン表現を、日本国内で直接学べる貴重な機会となります。

※業界プロフェッショナル向けプログラムの一部内容の実施は、徒歩約10分のキッシーズ株式会社内にて行われます。

ジャパンバルーンフェスティバルが目指すもの

JBFESは、単なる展示イベントではありません。風船を通して、人が笑顔になること、空間に感動が生まれること、世代を超えて楽しめること、地域ににぎわいが生まれることそうした“体験価値”を社会へ届けることを目指しています。デジタル化が進み、オンラインで多くのものが完結する時代だからこそ、

「実際にその場へ行く意味」

「人と空間を共有する価値」

「思い出に残る実体験」

が改めて求められています。

JBFES2026では、バルーンという表現を通して、“リアルだからこそ生まれる感動”を来場者へ届けます。

開催概要

・イベント名 ：ジャパンバルーンフェスティバル 2026 / Japan Balloon Festival 2026（JBFES 2026）

・一般公開無料イベント開催日：2026年6月13日（土）14日（日）

・プロ向け含む全体開催日 ：2026年6月9（火）～14日（日）

・会場 ：イオンモール Nagoya Noritake Garden

・開催時間 ：10：00～21：00 ※イベント内容により異なります

・主催者 ：キッシーズ株式会社

一般公開無料イベント概要ページ：https://jbfes.jp/jbfes-2026-events.html

JBFES2026全体概要ページ：https://jbfes.jp/JBFES_2026.html

公式Instagram：https://www.instagram.com/japanballoonfestival

スポンサー

一般公開無料イベント開催日のバナープロ向け含む全体の案内バナー

イオンモール Nagoya Noritake Garden、愛知トヨタ、Sempertex（センペルテックス）、SAGバルーンズ、TYK Promotion、Betallic（ベタリック）、Anagram（アナグラム）、Partydeco（パーティーデコ）

6月9日（火）の館内装飾スタッフ

館内装飾を行うバルーンデコレーター、アーティスト、ボランティアスタッフは、全国北海道から沖縄まで100人以上が参加予定です。

野澤美季（Balloon Fairy Meilon/北海道）、天輝マキ（てんてるバルーン/山形）、長岡静香（BalloonArt Nod/福島）、倉林瑠音（EMI JINGU BALLOON LABO/埼玉）、 樋口智彦（バルーンアーティストtomo/埼玉）、 黒柳純子（PURE BALLOON/千葉）、高橋栞菜（p0p0balloon/東京）、岩崎里実（東京）、神宮エミ（EMI JINGU BALLOON LABO/東京）、肥後美紗稀（バルーンイベント/東京）、澤口恭子（神奈川）、小林和代（神奈川）、上野繭子（神奈川）、増田さやか（partyshop Hanamei/神奈川）、甲斐晃一朗（バルーンイベント/神奈川）、對馬正太郎（Animated Balloon/神奈川）、斎藤敏枝（クリエーションハウス/石川）、中村兼子（DICHA BALLOON/石川）、小林理恵（ICHIZA/長野）、田中規子（静岡）、西田頼子（オレンジママ/静岡）、中山仁美（アトリエバルーン ステッキ/静岡）、中山昭彦（アトリエバルーン ステッキ/静岡）、松田篤尚（岐阜）、川部阿子（SODA Balloon Works/岐阜）、井戸優子（バルーンワークスSORA/岐阜）、坂井舞（Nicofees' Balloon Gifu/岐阜）、山田有佐（BALLOON ART & GIFT ARISA/岐阜）、今東由美子（岐阜）、野田由美子（岐阜）、春日井あさみ（岐阜）、森島雅子（岐阜）、国嶋智子（岐阜）、大宮沙里菜（gift・lazo・balloon/愛知）、大宮万理菜（gift・lazo・balloon/愛知）、村上年弘（愛知）、村上やすひろ（愛知）、加藤佳代（白と装飾/愛知）、山下郁子（ニコフィーバルーンパーク/愛知）、 鳥羽郁（ニコフィーバルーンパーク/愛知）、 夏目絵美（ふうせん工房/愛知）、横地里香（PARTY BALLOON/愛知）、五島秀享（Snowdrop Balloon/愛知）、高澤陽子（アイルズバルーン/愛知）、中島敦史（アイルズバルーン/愛知）、太田友子（バルーン・アート・プランニング/愛知）、太田翔（バルーン・アート・プランニング/愛知）、水谷大悟（クラウンエンターテイメント/愛知）、水谷福恵（クラウンエンターテイメント/愛知）、中野布味子（FOOMIN工房/愛知）、森雄介（愛知）、池田甲（愛知）、室井祥江（コトトイ/愛知）、室井礼久翔（コトトイ/愛知）、真道かおり（Diamond Smile Japan/愛知）、小田由衣子（BLICHE/愛知）、出口愛（楝色/愛知）、山田葉子（SUNADOKEI/愛知）、西出麻衣（愛知）、東千尋（BLICHE/愛知）、請井孝紀（愛知）、新地晴名（party popolus/愛知）、北原千夏（Atelier Sen/愛知）、船橋みどり（愛知）、寺澤典子（愛知）、Fugii Oka Akeme Karine（Art in Festa Decoration/愛知）、 跡部美智代（愛知）、 小坂美紀子（愛知）、 稲葉悠（愛知）、 稲葉知子（愛知）、 工藤年人（風船のお店 カラフル日和/愛知）、 沖原眞理（夢ピエロ/三重）、山中百恵（BalloonMoMo /三重）、伊藤輝彰（てりやきバルーン/三重）、中村洋美（balloon moco/三重）、前野真由（Candy Pocchi/三重）、川嶋正博（SayQoo/三重）、出口法生（ゼロエンショップ/三重）、道上香（ゼロエンショップ/三重）、竹内初美（ベラズアート/三重）、高木はつえ（ベラズアート/三重）、斎藤由貴（BalloonMoMo /三重）、池田重樹（池田企画/京都）、大泉由香（ふわりんずバルーン/大阪）、有坂大治郎（大阪）、西山大介（風船師ヨッシー/大阪）、辻本裕美（Balloon Art Powerful Gorilla/大阪）、松本誠也（スマイルファクトリー/大阪）、小浜きえ（マーブル/大阪）、 中井美奈（Happy Smile 37/大阪）、 山内貴代（ブライダル・バルーン/奈良）、山田貴世（兵庫）、大坪敦子（Atti balloons/兵庫）、松山みゆき（Brilliant Balloon/和歌山）、尾添由美子（Balloon Studio fluffy/島根）、竹内誠二（チャーリー/岡山）、下岡美枝（からふる工房/広島）、川内文香（バルーンショップBunbun/広島）、宇根佐恵子（広島）、高木麻美（tutuBalloon/広島）、上岡明菜（マナワバルーン/山口）、和田絵里奈（next progress/愛媛）、濱里亜季子（BALLOONSHOP HAMAZATO/長崎）、平松見穂（RING A BELL OKINAWA/沖縄）

お問合せ先

主催：キッシーズ株式会社

担当：JBFES広報担当

住所：愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

電話番号：052-563-4681

e-mail：info@jbfes.co.jp

https://www.kishis.co.jp