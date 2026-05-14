トランスコスモス、「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」において「Best Planner」を2期連続で受賞

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛、以下、LINEヤフー）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」において、CX事業統括 デジタルエージェンシー事業本部所属するプランナーが「Best Planner」を受賞したことをお知らせします。これは2025年度下半期に、LINEヤフーのマーケティングソリューションを活用し、お客様企業の課題解決や事業成長に大きく貢献したプランナー個人に贈られる賞です。

■「LINEヤフー Partner Award」について

「LINEヤフー Partner Award」は、「LINEヤフー Partner Program」に参画するパートナーの中でも特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されます。

■「Best Planner Award」について

「Best Planner Award」は、LINEヤフーのマーケティングソリューションを活用したCX/DXにより、前例のないユーザーエンゲージメント施策を遂行し、売上創出を実現したプランナーに贈られる賞です。

■受賞者

黒澤 翔

CX事業統括 デジタルエージェンシー事業本部

■受賞の背景と評価ポイント

大手旅行代理店の広告プロモーションにおいて、認知から獲得までを一気通貫で最適化するフルファネル戦略を展開し、各フェーズにおける注力施策を網羅的に実施することで、新規層の開拓から指名検索の増加、そして大幅な売上伸長までを連動して実現しました。強固なブランド形成と継続的な成長を両立させる優れた運用実績が評価され、受賞に至りました。

トランスコスモスは今後も、LINEヤフーのマーケティングソリューションに関する高度な知見を活かしながら、お客様企業の課題や目的に寄り添った丁寧な運用を通じて、事業成長と価値向上に貢献していきます。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp