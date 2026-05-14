『ロジザード現場改善シリーズ 第1弾』セミナー開催のお知らせ

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、セーフィー株式会社（東京都品川区、代表取締役社長CEO：佐渡島 隆平、以下：セーフィー）との共催ウェビナー『ロジザード現場改善シリーズ 第1弾 現場の見える化をはじめるクラウドカメラ活用入門』を2026年5月26日（火）15:00～16:00に開催決定、申し込み受付を開始しました。

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https://243273511.hs-sites-na2.com/logizard_safie_2605?utm_source=logizard

開催概要

本ウェビナーは、ロジザードが新たに開始する「現場改善シリーズ」の第1弾として開催するものです。

第1弾では、クラウドカメラ「Safie One（セーフィー ワン）」を提供するセーフィー株式会社様をお招きし、物流・倉庫・現場におけるカメラ活用について、よくある疑問や不安をベースに、対談形式で分かりやすくご紹介します。

・カメラは、防犯用途に加えてどのように活用できるの？

・実際どんな効果があるの？

・導入って大変じゃないの？

といった率直な疑問に対して、実際の活用事例を交えながら、現場改善につながる活用方法を解説します。

カメラの防犯用途としての活用とは別に、現場の見える化や業務効率化にどうつなげていくのか、そのヒントをお届けします。

「カメラは気になっているけど、現場の業務改善にどうつながるのかイメージできていない」

「業務や課題を改善するうえで、何から始めればいいか分からない」

そんな方にもおすすめの内容です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14943/table/341_1_da11c0f1739e927c65e978b2f5359763.jpg?v=202605140651 ]

登壇者

セーフィー株式会社 営業本部 其田 宙太郎 氏

ロジザード株式会社 企画営業部 柿野 充洋

Safie

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のサービスです。「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。



「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売、土木・建築、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。



（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2025）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（54.3％）

セーフィー株式会社

所在地 ： 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 ： 2014年10月

代表者 ： 佐渡島 隆平

事業内容 ： クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サービスの提供

サービスサイトURL ： https://safie.jp/

コーポレートサイトURL ： https://safie.co.jp/

採用ページ ： https://safie.co.jp/teams

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/