日本ミシュランタイヤ、ジャパントラックショー2026で業界の経営課題に対し「タイヤ以上の価値」を提案

日本ミシュランタイヤ株式会社

「すべてを持続可能に」を企業ビジョンとするミシュランの日本法人である日本ミシュランタイヤ株式会社（日本法人本社：群馬県太田市、代表取締役社長：須藤 元）は、 2026年5月14日（木）～16日（土）にパシフィコ横浜で開催される「ジャパントラックショー2026」に出展しています。また、会期初日の報道関係者向けメディアセミナーで、業界が直面する法規制強化や人材不足などの課題を解決するソリューションを提示し、「タイヤ以上の価値」で物流の経営と現場負担を支えるミシュランの姿勢を示しました。

本展示会で発信したミシュランのメッセージは、「IT’S MORE THAN A TIRE.（タイヤ以上の価値を）」。タイヤを単なる消耗品ではなく、安全・法令順守・経営効率・サステナビリティを支える“経営資産”として捉え、「タイヤ」×「データ」×「デジタル管理」で現場と経営をつなぎ、業界の持続的な未来に貢献する提案です。

「MICHELIN Tire Care」の管理画面タイヤデータの見える化で交換時期を予測

■トラック業界を取り巻く課題

物流業界では現在、燃料費・メンテナンス費の高騰、深刻化するドライバー不足、道路運送事業法、省エネ関連法規などの法令・管理要求の高度化といった複合的な課題に直面しています。特に近年は、単に点検・整備を行うだけでなく、「適切に管理・記録されていることを証明できる体制」が求められており、タイヤ管理も経営課題の一つとして重要性が増しています。

■ ミシュランの答え：「対応」から「積極運用」へ。「消耗品」から「資産」へ

こうした業界課題に対し、ミシュランは高いタイヤ性能とデータ活用を組み合わせたソリューションを提案します。

- 高い耐摩耗性と低転がり抵抗を両立したロングライフタイヤ- リグルーブ、リトレッドを前提としたマルチライフ運用

これらに加え

- デジタル点検・管理ソリューション 「MICHELIN Tire Care（ミシュラン タイヤケア）」 による残溝や空気圧など点検データの履歴管理- 初期コストだけでなく、燃費・長寿命・保全効率を含めたTCO（総保有コスト）を最適化し、車両1台あたりの運行コスト削減に貢献するタイヤ運用設計燃費性能・安全性・信頼性・サステナビリティなど、タイヤに求められる性能を高次元で調和させるミシュランタイヤ

上記の積極運用により、安全性や燃費性能の向上、TCO改善、法令順守の証明、点検作業の効率化、予防保全による稼働率向上をはかることができます。また、フリートオーナーの皆様にとっては、CO2排出量削減などの環境対応およびESG経営にも繋がります。

■ 現場と経営をつなぐ「タイヤ以上の価値」を

メディアセミナーでは、実際の導入事例を通じて、デジタル化による点検管理負荷の軽減や、経営判断に活用できるデータの価値を紹介。タイヤを「管理する」から「活かす」現場の試みを、フジトランスポート株式会社代表取締役 松岡弘晃氏が語りました。

■展示ブース

展示ブースでは、消耗品から投資対象としてのタイヤを軸に、ミシュランのトータルパフォーマンス、環境への取り組み、マルチライフタイヤおよび技術展示を行います。また、マルチライフの取り組みの一つとして実施している、トラック＆バスタイヤ、フォークリフトタイヤのリグルーブデモを行います。

＜トラック＆バスタイヤ＞

- MICHELIN X MULTI ENERGY Z（ミシュラン エックス マルチ エナジー ゼット）※次期モデル参考出品- MICHELIN X MULTI WINTER Z（ミシュラン エックス マルチ ウィンター ゼット）※次期モデル参考出品

＜フォークリフトタイヤ＞

- SOLIDEAL RES 550 MAGNUM SERIES（ソリディール アールイーエス ゴゴゼロマグナムシリーズ）

＜技術展示＞

- MICHELIN Tire Care（ミシュラン タイヤケア）- カットサンプルなど

MICHELIN Tire Care（ミシュラン タイヤケア）の詳細は、こちらをご覧ください。

https://business.michelin.co.jp/freight-transport/freight-transport-services/michelin-tirecare

ジャパントラックショー2026 開催概要

名称：ジャパントラックショー2026

会期：2026年5月14日（木）～5月16日（土）

会場：パシフィコ横浜

主催：一般社団法人 国際物流総合研究所

公式サイト：https://truck-show.jp/overview/

【130年以上にわたりイノベーションを牽引】

ポリマー開発、プロセス工学、ハイテク素材の専門技術、データ活用、その他の多岐にわたる分野で、ミシュラングループは創業以来、イノベーションを優先事項の中核に据えてきました。こうした取り組みを継続的に推進するため、研究開発部門の専門性と先進的な知見を積極的に活かし、技術革新を力強く牽引しています。ミシュラングループは、世界中に6,000人以上の研究者を擁し、年間12億ユーロのイノベーション予算そして11,000件の有効特許を誇ります。これを基に、モビリティの向上や変化する生活の改善を目指し、あらゆるソリューションを継続的に開発しています。

【すべてを持続可能に】

ミシュランは「すべてを持続可能に」という企業ビジョンのもと、人（People）、地球（Planet）、利益（Profit）三方良しの理想を叶え、2050年までに100％持続可能なタイヤを製造することを約束しています。大西洋で帆船による海上輸送の推進、東南アジアの天然ゴム栽培および森林保全の最適化、自動車産業の電動化への貢献など、グローバルに脱炭素への取り組みを進めています。ミシュランのサステナビリティ経営強化に向けたコミットメントは、以下をご参照ください。

2050年のビジョン：

https://news.michelin.co.jp/articles/michelin-tires-will-be-100-sustainable-in-2050

2030年に向けた戦略：

https://news.michelin.co.jp/articles/make-everything-sustainable-michelin-announces-strategy-to-2030

SDGsへの貢献：

https://www.michelin.co.jp/csr

【最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」】

路面の唯一の接点であるタイヤには、たくさんの性能が求められます。その一つに、摩耗が進んでもタイヤに求められるすべての性能を装着初期から長期にわたり安定して発揮させる性能があります。それは、より高い安全性と経済性に貢献し、人々のモビリティライフを充実させ、日々の生活をより豊かにすることに繋がります。さらに、安全性と経済性に優れたタイヤは、安心して摩耗末期まで使用することができ、消費されるタイヤをより少なくすることを可能にします。タイヤ製造に必要な原材料使用量や廃棄タイヤの抑制にもつながり、環境負荷の少ないサステナブルなタイヤを実現します。ミシュランは最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」という思想のもとタイヤを開発しています。

【ミシュランについて】

ミシュランは、人々の生活に変化をもたらす複合材料と体験機会を提供する世界的企業です。130年を超え工学材料のパイオニアとして、人類の進歩とより持続可能な世界の実現に一貫した貢献をしてきました。

高分子複合材料の深いノウハウをいかし、モビリティ、建設、航空、低炭素エネルギー、ヘルスケアなど様々な産業分野で重要な用途に使用される高品質なタイヤや部品を製造するため、常に革新を続けています。製品に込めた思いと、お客様目線のニーズをとらえ、ユニークで充実した体験を提供します。フリート向けデータやAIベースのコネクテッドソリューションの提供、ミシュランガイドの厳選したレストランやホテルのおすすめまで、事業領域は多岐にわたります。フランスのクレルモンフェランに本社を置くミシュランは、129.800人の従業員を擁し、世界175カ国で事業を展開しています。