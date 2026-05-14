iGi、「BitSummit PUNCH」に第6期生と共に出展

株式会社マーベラスOrganized by Marvelous Inc.Partnered with GameBCN

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）が主催する「iGi indie Game incubator」（以下：iGi）は、2026年5月22日～24日に京都市で開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」に、シルバースポンサーとして出展いたします。

今年は株式会社マーベラス・iGi・XSEED Games（※）合同ブースとして出展いたします。

※グループ会社であるMarvelous USA, Inc.（米国・カリフォルニア州）にて展開するゲームブランドです。

現在実施中の第6期生による展示に加え、第5期生として昨年活動しマーベラスからの発売が決定したLabylabによる『不可思議メメメは寝ていたい』や、同じく第5期生で昨年度BitSummitにてゲームデザイン最優秀賞を受賞したStudio ZeFによる別作品 『黒くないカギで開かないドアはない』、第3期生で2023年にBitSummitで朱色賞（最優秀賞）を受賞したトロヤマイバッテリーズフライドによる『Death the Guitar』も同ブース内にて展示いたします。

【BitSummit 開催概要】

名称：「BitSummit PUNCH」

日程：2026年5月22日(金)・23日(土)・24日（日）

※5月22日(金)… ビジネスデイ ※5月23日(土)・24日（日）… 一般公開日

時間：10:00～17:00

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」1階 第2展示場 ブース：1F-A26～A27

https://bitsummit.org/

【iGiブース出展作品】

【選出5チーム】 ※英作品名のアルファベット順

クリエイター名（チーム名）：MY NEW GAMES作品名：『ディストピア VS ディストーション』（英作品名：Dystopia VS Distortion）

【ギター少女】 × 【エフェクター】 × 【デッキ構築】 ギターのエフェクターでデッキを組んで戦う、エフェクターボード構築ローグライク。 人類の９割が滅亡したディストピアで、少女はギターを拾う。その音色で世界に心を取り戻せ。





クリエイター名（チーム名）：もねてす作品名：『レプリカクラブ ルートＤ』（英作品名：Replica Club√Ｄ）

新人マネージャー・暮月 涼乃はハリウッドスター・ケインの専属となるが、ある日から悪夢にうなされる。

現実と夢の世界を行き来するうち、涼乃は過去の己と隠された真実に向き合うことに。

世界観重視のシナリオながら、TRPGを独自のシステムに落し込んだ探索・戦闘・交渉。圧倒的なビジュアルをご堪能あれ。

クリエイター名（チーム名）：麺屋すぱいす 東京支店作品名：『ナカノ人格移植研究所』（英作品名：The Nakano Laboratory）

主人公の乗る船「ナカノ人格移植研究所」で起きた失踪事件、忽然と消えた同僚の謎を解く鍵は「人格移植」の技術。

容疑者となる怪しい研究員達へ乗り移り、操作し、証拠を集め、真相を暴くマルチエンド・ミステリーアドベンチャーゲーム。

他の研究員たちの身体に乗り移り、全ての謎を解き明かせ！

クリエイター名（チーム名）：softoko作品名：『Voyage Router』（英作品名：Voyage Router）

進むたびに、宇宙は裏切る。『ヴォエッジ・ルーター』は、ランダム生成される地形を、地図を頼りに探索する「ルート探索型ローグライク」ゲームです。地形や状況の変化に応じて適宜ルートを見直し、より多くの目標地点を巡りましょう。

［産学官連携特別枠］

クリエイター名（チーム名）：プロジェクトCross the C（東京科学大学デジタル創作同好会traP）作品名：『Cross the C』（英作品名：Cross the C）

『Cross the C』は見下ろし型の氷床パズルゲームです。見知らぬ場所で目を覚ましたあなたは、謎の猫に導かれ試練と称されるパズルを解くことになります。壁に当たるまで止まれない船を操作し、ゴールに到達するとクリアです。盤面を作り変えることのできる「ピース」を駆使して解きましょう。



【マーベラス/XSEED Games出展作品】

[マーベラス出展作品/iGi５期生、iGi3期生]

■ 作品名：『不可思議メメメは寝ていたい』（英作品名：Dr.Mememe want to sleep）

対応機種：Steam(R)

発売日：2027年予定

ジャンル：指数関数的にカワイイひつじ運びゲーム

開発：LabyLab

ずっと寝てたい天才ハカセ「不可思議メメメ」が発明したのは、不思議な癒やしで眠りを誘うカワイイシープ。

「待てよ……癒しをあたえるヒツジを外に放てば、みんなも癒されるな」

生み出したヒツジを窓から外に放ち、集めたポイントでさらにヒツジを生産！ ベルトコンベアやロボット牧羊犬など、ハカセの不思議な発明品を駆使して、世界中の人々を幸せな眠りに誘いましょう。



(C)WESEEK, Inc. Published by Marvelous Inc.



■ 作品名：『黒くないカギで開かないドアはない』（英作品名：No door can not be opened with a non-black key）

対応機種：Steam(R)

発売日：2027年予定

ジャンル：パズルアクション

開発：Studio ZeF

文字だけで構成された世界で、あなたは「ない」という否定の言葉を操り、文章を書き換えていきます。シンプルなデザインからは想像もつかない、「世界のルールそのものを改変する」ダイナミックな快感が魅力の、否定形2Dアクションパズルです。



(C)Studio ZeF. Published by Marvelous Inc.

■ 作品名：『Death the Guitar』（英作品名：Death the Guitar)

対応機種：Steam(R)

発売日：2027年予定

ジャンル：アクション

開発：トロヤマイバッテリーズフライド

2023年度BitSummit AWARD 朱色賞受賞作品。

音と電気を操り人間を滅ぼせ！

『Death the Guitar』はポップ＆バイオレンスな2D横スクロールアクションゲームです。主人公

は持ち主を殺され復讐に燃えるエレキギター。血飛沫をエネルギーに殺人音波を放ち、犯人を追い

詰めましょう。直感的な操作とハードコアなアクション、そして豊富なギターサウンドを体感して

ください！



(C)Toroya My Battery Is Fried. Published by Marvelous Inc.

[XSEED出展作品]

■The Big Catch

対応機種：Steam(R)

発売日：未定

ジャンル：３Dアクロバットアクションゲーム

開発：Filet Group

スピード感あふれる3Dアクロバットアクションゲーム「The Big Catch」！

今日もレストラン「ザ・ビッグ・キャッチ」の料理長ルエールにどやされ、お客に提供する料

理に必要な食材探しを命じられる漁師のキャスター。

ウォールラン、スライド、スピン、泳ぎにクライミング、グラインドなど、様々な動きを駆使

して、イカしたアクションで食材を取りに行こう！レトロモダンなプラットフォーマーのイイ

トコを凝縮し、最高な鮮度でお届けします！

(C) Little Chicken Game Company. Licensed to and published by XSEED Games /Marvelous USA, Inc.

■ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-

対応機種：Steam(R)

発売日：2026年7月7日

ジャンル：シミュレーション

開発：Little Chicken Game Company

魔法の街ムーンライト・ピークスで、ヴァンパイアの生活を体験しよう！

心温まる超自然ライフシミュレーションゲームで、神秘的な作物を育て、ポーション作りや魔法を習得し、街に住む狼男、魔女、人魚たちと友情を育み、時には恋に落ちることも。永遠の命があなたを待っています！

(C)2024 FiletGroup Entertainment Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

[プログラムにつきまして]

「iGi indie Game incubator」は、ゲームクリエイターの卵たちに向けた、国内初のインディーゲームクリエイターに向けたインキュベーション・プログラムです（※）。約6か月にわたるプログラムでは、国内外のメンター陣による指導のもと、開発から発表までを徹底サポート。卒業後もフォローアップを行い、開発者の継続的な成長とキャリアの発展を支援しています。

■プログラム名称：iGi indie Game incubator（略称：iGi「イギ」）

■プログラム開催期間：2026 年3月～9月（第6期）

■主催：株式会社マーベラス

■プログラム構築協力：GameBCN（スペイン・バルセロナ）

■プログラム運営協力：株式会社ヘッドハイ、ルーディムス株式会社

※プログラム実施内容及び募集要項等につきましては、下記公式サイトをご参照ください。

■公式サイト：https://igi.dev/

(※）当社調べ

・調査月日：2021年2月15日

・日本国内における「インディーゲームインキュベーションプログラム」として

[お問い合わせ]

iGi indie Game incubator 運営事務局 info@igi.dev