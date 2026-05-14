サテライト型障がい者雇用サポート付きオフィス「Canvas名古屋」開所式を開催

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下 CRGホールディングス）の完全子会社である株式会社パレット（本社：東京都新宿区、代表取締役：三宅 治樹、以下 パレット）は、2026年4月1日に開設した「Canvas名古屋オフィス」において、2026年5月13日に開所式を開催いたしましたことをお知らせいたします。

当日の様子

■背景

パレットが展開する「Canvas」は、企業の障がい者雇用を支援するサテライトオフィス型サービスとして、これまで関東エリアを中心に拠点展開を進めてまいりました。2026年4月には、東海エリア初となる拠点として「Canvas名古屋オフィス」を開設し、地域における新たな雇用の受け皿としての役割を担っています。

今回の開所式は、新拠点のスタートにあたり、地域との連携をより一層強化し、持続的な障がい者雇用の創出につなげることを目的として開催されました。

■当日の様子

開所式では、Canvasの事業概要や名古屋拠点の役割を踏まえ、今後の障がい者雇用の可能性について参加者へ説明を行いました。また、交流の時間では、企業・行政・福祉事業所の関係者が一堂に会し、地域における障がい者雇用の推進に向けた意見交換が活発に行われました。

当日は、当社代表をはじめ契約企業、行政関係者、議員の方々、福祉事業所の皆さまなど多様な分野の方々にご参加いただき、Canvas名古屋が地域のハブとして期待されていることを改めて実感する機会となりました。

■開催概要

本開所式は、Canvas名古屋オフィスの開設にあたり、日頃よりお世話になっている関係者の皆さまへの感謝をお伝えするとともに、今後の連携強化および地域との関係構築を目的として実施いたしました。

・開催日：2026年5月13日

・プログラム：

17:10～ 開会のご挨拶

17:15～ 事業実績報告

18:00～ 交流会

■今後の展望

パレットでは、今後も全国各地における「Canvas」拠点の展開を進めるとともに、地域の企業・行政・福祉機関との連携を一層強化し、障がいのある方が安心して働き続けられる環境づくりと雇用創出に取り組んでまいります。

■CRGグループについて

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを受けた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社パレット 概要】

商号 株式会社パレット

代表 代表取締役 三宅 治樹

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 14百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 障がい者福祉サービス事業他

URL https://crpalette.co.jp/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

メールアドレス：media@crgh.co.jp