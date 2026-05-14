【松屋】肉好きを魅了するアルゼンチンの味 「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」発売
このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年5月19日（火）10時より「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を販売いたします。
■爽やかなバジルの香りと酸味が食欲を刺激する「チミチュリソース」。
鉄板で焼き上げた厚切り豚肉とともに楽しむ、香り・旨味・食べ応えを兼ね備えた一皿
アルゼンチン発祥の魔法のソース、「チミチュリソース」が、重量感たっぷりの厚切りポークとともに、パワーアップして新登場します。南米で広く親しまれる「チミチュリソース」は、焼いたお肉や魚介のフライ、サラダなどにも使われる万能ソースです。鮮やかなグリーンの見た目に、バジルの爽やかな香りで、食欲をそそる逸品です。ボリュームアップした厚切りポークと、松屋流にアレンジした中毒性のあるチミチュリソースが織りなす、香り・旨み・食べ応えをお楽しみいただけます。夏本番目前のスタミナ補給にもぴったりな一皿を、ぜひこの機会にご賞味ください。
商 品 名 チミチュリソース厚切りポークグリル定食 1,280円
チミチュリソース厚切りポークグリルダブル定食 2,130円
厚切りトンテキ定食 1,180円
厚切りトンテキダブル定食 2,030円
厚切り豚ロースグリル定食 980円
厚切り豚ロースグリルダブル定食 1,730円
※税込み価格です。
※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。
※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（ダブル、単品を除く）。
発 売 日 2026年5月19日（火）10時 ～
対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋
※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。
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