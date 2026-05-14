響21年に挑む！1等「響21年」2等「山崎12年」3等「白州12年」の特別企画第6弾ウイスキーみくじが販売開始
【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第6弾】
タタチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、応援してくださるお客様へ感謝を込めた特別企画の最新作、【ウイスキーみくじ 第6弾】を2026年5月14日より販売開始いたしました。
今回の超大吉には、“日本のブレンドの至宝”として世界的に評価される「響21年」を採用。
大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州12年」を封入し、合計5本の長期熟成ボトルが揃う豪華な内容となっています。
全466口限定で、価格は4,980円（税込・送料無料）です。
楽天で購入：https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/sakekuzii1/
山崎12年・白州12年
【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第6弾】（466口限定）
・超大吉：響21年（1本）
・大大吉：山崎12年（2本）
・大吉：白州12年（2本）
・中吉：山崎 シングルモルト（5本）
・喜吉：白州 シングルモルト（5本）
・福吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）
・縁吉：宮城峡 シングルモルト（10本）
・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）700ml（50本）
・栄：ブレンデッドウイスキー はなぐり 700ml（210本）
・吉：グレーンウイスキー 巳乃霞 700ml（178本）
合計：466口限定
※なくなり次第終了
販売詳細商品名【特別企画】
商品名： 【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第6弾】
価格： 1口 4,980円（税込・送料無料）
販売口数： 466口限定（完売次第、終了となります）
販売開始： 2026年5月14日
販売場所
タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/5K0BPZy
宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/gftYj
宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店：https://x.gd/UKZpG
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫 出荷の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
TEL：0985-77-9039
MAIL：uprisingood@gmail.com
◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv
・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09
・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy