響21年に挑む！1等「響21年」2等「山崎12年」3等「白州12年」の特別企画第6弾ウイスキーみくじが販売開始

株式会社アップライジング

【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第6弾】

タタチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、応援してくださるお客様へ感謝を込めた特別企画の最新作、【ウイスキーみくじ 第6弾】を2026年5月14日より販売開始いたしました。

今回の超大吉には、“日本のブレンドの至宝”として世界的に評価される「響21年」を採用。

大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州12年」を封入し、合計5本の長期熟成ボトルが揃う豪華な内容となっています。

全466口限定で、価格は4,980円（税込・送料無料）です。

楽天で購入：https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/sakekuzii1/

【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第6弾】（466口限定）

山崎12年・白州12年

・超大吉：響21年（1本）

・大大吉：山崎12年（2本）

・大吉：白州12年（2本）

・中吉：山崎 シングルモルト（5本）

・喜吉：白州 シングルモルト（5本）

・福吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

・縁吉：宮城峡 シングルモルト（10本）

・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）700ml（50本）

・栄：ブレンデッドウイスキー はなぐり 700ml（210本）

・吉：グレーンウイスキー 巳乃霞 700ml（178本）

合計：466口限定

※なくなり次第終了

販売詳細商品名【特別企画】

商品名： 【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第6弾】

価格： 1口 4,980円（税込・送料無料）

販売口数： 466口限定（完売次第、終了となります）

販売開始： 2026年5月14日

販売場所

タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/5K0BPZy

宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/gftYj

宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店：https://x.gd/UKZpG

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫 出荷の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy