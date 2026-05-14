T&Gがアジア最大級のLGBTQ＋イベント『Tokyo Pride 2026』に出展

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治、以下 T&G）がアジア最大級のLGBTQ＋イベント『Tokyo Pride 2026』の目玉コンテンツの一つであり、6月6日・7日に代々木公園イベント広場にて開催される「Pride Festival」に出展することをお知らせいたします。

初出展となる『Tokyo Pride 2026』では、結婚式についてウェディングプランナーに相談ができるブースを用意いたします。ブースは、レインボーカラーの装飾と世界で活躍するボーイズカップル“Taiki & Noah”のバックパネルをデザイン。T&Gが2024年に展開した、性別や固定観念にとらわれないウェディングファッション提案の企画でモデルを務めたおふたりに、今回も登場いただきました。

会場や結婚式の内容に関する具体的なご相談はもちろん、結婚式についての不安や懸念、T&Gが提供しているウェディングについてまずは知りたい方のご質問も大歓迎です。既に結婚式を検討中の方は、会場見学のご予約も可能です。

また、『Tokyo Pride 2026』への出展を機に、LGBTQ＋の啓蒙活動を精力的に行う「かずえちゃん」がインクルーシブ・ウェディングアドバイザーに就任いたしました。かずえちゃんは、ゲイ当事者として自らの体験や当事者カップルの声などLGBTQ＋の情報発信をメインに活動しており、過去にT&Gでウェディングプランナーに従事しています。結婚式創りの経験とLGBTQ+に関する専門知識を掛け合わせ、社内教育カリキュラムやガイドライン作成をはじめ、結婚式へのアドバイスや会場でのサポートも行う予定です。『Tokyo Pride 2026』のブースでも、T&Gのウェディングプランナーとともに来場者をご案内します。



ホスピタリティ業界のリーディングカンパニーを目指すT&Gは、「人」が極めて重要な当業界において、多様な従業員が生き生きと活躍できる労働環境をつくること、また多様なお客様に自社商品・サービスを利用いただけることが、企業価値の向上に繋がると考えています。DE&Iを促進すべく、2014年にLGBTQ+に関する社内研修をスタートした他、2022年にNPO認定法人 虹色ダイバーシティ理事長 村木真紀氏が社外取締役に就任、同年に同性カップルとその子どもを家族として福利厚生の対象とする「パートナーシップ宣誓制度」の導入、2024年から２年連続で「PRIDE指標」で最高位の「ゴールド」を受賞、「D&I AWARD」でも最高評価の「ベストワークプレイス」取得など、様々な取り組みを実施しています。

全国の結婚式場においても、かねてよりLGBTQ+の方々を含む多様なお客様の結婚式をお手伝いしてまいりましたが、今回の『Tokyo Pride 2026』出展をキッカケに、サポート体制をさらに強化していきます。

日本で最も多くの結婚式を手がけるT&Gは、年齢、性別、国籍、しきたりや固定観念にとらわれず、幸せになりたいすべての方々の理想を叶えるパートナーでありたいと考え、今後もお客様1組1組に全力で寄り添い、おふたりらしい結婚式を創るお手伝いをしてまいります。

■「Tokyo Pride 2026」出展概要

参加イベント：「Tokyo Pride Festival」

日時：2026年6月6日・7日 11:00～18:00

場所：代々木公園イベント広場

URL：https://pride.tokyo/festival/





＜「Tokyo Pride」について＞

アジア最大級のLGBTQ＋の象徴となるイベント。

LGBTQ+の権利や多様性を祝うプライドマンスに、当事者・LGBTQ+コミュニティをはじめ、様々な団体・行政・企業・アライ・大使館など、多くの人々がともに考え、人権課題への理解を深め、偏見や差別の解消につながるきっかけをつくります。T&Gが参加する「Tokyo Pride Festival」は、Tokyo Prideの目玉の一つ。会場には、LGBTQ＋コミュニティの団体をはじめ、LGBTQ＋コミュニティを応援する国内外の団体・NPO・飲食店・企業などがブースを出展し、つながる場を提供します。



■インクルーシブ・ウェディングアドバイザー かずえちゃん プロフィール

1982年、福井県生まれ。

ウェディングプランナー、生命保険外交員として勤務した後、30歳でカナダへ留学。帰国後の2016年より、LGBTQ＋をテーマに取材や動画発信（YouTube）を開始。日本国内のみならずアジア各地で、LGBTQ＋当事者やその家族への取材を続ける一方、企業・自治体・教育機関などで講演や研修を行い、多様性や人権について考える機会づくりにも力を注いでいる。

2020年8月より、三洋化成工業（本社：京都）の非常勤嘱託社員として、社内外に向けたダイバーシティ研修を担当。

2022年9月には、NPO法人なろっさALLYふくいを設立し、副理事長に就任。2025年7月、第27回参議院議員選挙に福井選挙区から出馬。

【株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(T&G)】

ハウスウェディングのパイオニアとして、「あそびごころとやさしさで、人の心を人生を豊かにする」をミッションに、全国で約60の結婚式場を運営し、年間約12,000件のウェディングをプロデュース。

コンサルティング事業、ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業などブライダル関連事業も展開する。2017年からはグループでTRUNK(HOTEL)を展開し、日本にブティックホテル市場の創造を目指す。

会社名 ：株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(T&G)

設立 ：1998年10月

所在地 ：東京都品川区東品川2-3-12

代表者 ：代表取締役社長 岩瀬賢治

事業内容：ウェディング事業、ホテル事業、レストラン事業、コンサルティング事業、ドレス事業、

ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業

WEBサイト：https://www.tgn.co.jp/