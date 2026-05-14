公式アプリ限定 試合観戦チケット先行販売開始のご案内
この度、2026-27シーズン ホーム開幕戦in.三芳のチケット販売概要が決定しましたのでご案内いたします。
KAWAGOE BC 公式アプリ限定チケットは、2026年6月13日（土）ERUTLUC CENTER 2Fで開催されるホームゲームの公式アプリ限定シートを特別価格にてご購入いただけるチケットです。
あなただけの特等席でKAWAGOE BCの船出をお楽しみください！
〈日付〉
2026年6月13日(土)
〈場所〉
ERUTLUC CENTER 2F（埼玉県入間郡三芳町竹間沢東６－５）
〈最寄り駅〉
柳瀬川駅 徒歩15分
＊施設駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関をご利用ください。
〈入場可能時間〉
10:15~17:00
〈シート種別〉＊中学生以下は無料
・プレミアムシート
一般(セブンチケット)：販売なし→アプリ会員：\5,000
・コートエンドシート
一般(セブンチケット)：販売なし→アプリ会員：\2,000
・コートサイドシート
一般(セブンチケット)：\3,000→アプリ会員：\1,000
＊セブンチケットの販売は、2026年5月30日（土）を予定しております。
・立ち見エリア
一律無料
〈アプリダウンロードURL〉
▼Apple Store
https://web.playerapp.tokyo/team/39836/download(https://web.playerapp.tokyo/team/39836/download)
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ookami.white.lafesta_kawagoe_basketball_club&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ookami.white.lafesta_kawagoe_basketball_club&pcampaignid=web_share)
〈支払方法〉
当日現金にてお支払いいただきます
〈締め切り〉
2026年5月23日（土）