公式アプリ限定 試合観戦チケット先行販売開始のご案内

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一般社団法人ラフェスタエンターテイメント

この度、2026-27シーズン ホーム開幕戦in.三芳のチケット販売概要が決定しましたのでご案内いたします。




KAWAGOE BC 公式アプリ限定チケットは、2026年6月13日（土）ERUTLUC CENTER 2Fで開催されるホームゲームの公式アプリ限定シートを特別価格にてご購入いただけるチケットです。


あなただけの特等席でKAWAGOE BCの船出をお楽しみください！



〈日付〉


2026年6月13日(土)



〈場所〉


ERUTLUC CENTER 2F（埼玉県入間郡三芳町竹間沢東６－５）



〈最寄り駅〉


柳瀬川駅　徒歩15分


＊施設駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関をご利用ください。



〈入場可能時間〉


10:15~17:00



〈シート種別〉＊中学生以下は無料


・プレミアムシート


　一般(セブンチケット)：販売なし→アプリ会員：\5,000


・コートエンドシート


　一般(セブンチケット)：販売なし→アプリ会員：\2,000


・コートサイドシート


　一般(セブンチケット)：\3,000→アプリ会員：\1,000


＊セブンチケットの販売は、2026年5月30日（土）を予定しております。


・立ち見エリア


　一律無料



〈アプリダウンロードURL〉


▼Apple Store


https://web.playerapp.tokyo/team/39836/download(https://web.playerapp.tokyo/team/39836/download)



▼Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ookami.white.lafesta_kawagoe_basketball_club&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ookami.white.lafesta_kawagoe_basketball_club&pcampaignid=web_share)



〈支払方法〉


当日現金にてお支払いいただきます



〈締め切り〉


2026年5月23日（土）