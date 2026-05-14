ダンサーのために生まれたリップクリーム「 plie（プリエ）」誕生。汗をかいても落ちにくい、オーガニック素材の唇ケア。
株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、ダンサーのために開発したオリジナルリップクリーム「 plie ORIGINAL LIP CREAM（プリエ）」を新発売いたします。
「踊る前のルーティンに。」をコンセプトに、レッスン前・ステージ前・撮影前など、動く場面に合わせて使えるリップクリームです。植物由来のオーガニック原材料を使用し、汗をかいた後もうるおいをサポートする使い心地を目指した処方を採用。男女問わず使いやすいシンプルデザインで、香りは3種類から選べます。
■ 開発背景 - ダンサーが抱えていたリップの悩み
ダンサーにとって「表情」はパフォーマンスの一部です。しかし、練習中や本番前に使えるリップクリームは、香りが強すぎる・ベタつきが気になる・汗で落ちてしまうといった不満の声が多くありました。
BUZZ GROUPは全国84店舗以上展開しているのレンタルスタジオ『BUZZ（バズ）』を通じてダンサーと近い距離で事業を展開する中で、こうした課題に着目。ダンサー目線で設計したリップケアの開発に至りました。
■ plieの2つのこだわり - なぜ「ダンサー用」なのか
こだわり１. 植物由来のオーガニック原材料を使用
ヒマワリ種子油・ミツロウ・ヤシ油・ローズマリーエキス・トウキンセンカエキスなど、植物由来のオーガニック原材料を採用。自然なツヤ感のある仕上がりです。
こだわり２. 汗をかいた後もうるおいをサポート
激しいレッスンや本番中に汗をかいた後も、うるおいをサポートする使い心地を目指した処方です。ステージに立つ時間が長くても、唇のうるおいを保ちやすい設計です。
■ 選べる3つの香りと価格
plie 無香料
香りが苦手な方にも使いやすい、どんな場面でも使えるベーシックタイプ。
plie ペパーミント
すっきり清涼感のあるミントの香り。
レッスン前に気分を切り替えたいときに。
plie シトラス
爽やかで明るい印象のシトラスの香り。
本番前のテンションアップに。
■ 商品詳細・成分
無香料 成分：ヒマワリ種子油、ミツロウ、ヤシ油、トコフェロール、ローズマリーエキス、トウキンセンカエキス 原産国：米国 ／ 内容量：4.2g ／ 販売名：USリップバームO
ペパーミント／シトラス 成分：ヒマワリ種子油、ミツロウ、ヤシ油、トコフェロール、ローズマリーエキス、トウキンセンカエキス、香料 原産国：米国 ／ 内容量：4.2g ／ 販売名：USリップバームO
■ こんな方におすすめ
- 本番前・撮影前に表情まできれいに見せたいダンサー
- ダンスレッスン前に唇を整えたい方
- リップのベタつきが苦手な方
- 香りが強すぎるリップは使いにくいと感じている方
- ステージメイク前の保湿ケアをしたい方
- 男女問わず使いやすいシンプルなリップを探している方
■ ユーザーの声
「香りが爽やかで、使うたびに気分が上がります。友達にも『それかわいい』と言われました。」
（10代・ダンス部）※個人の感想です
「香りが強くないので、レッスン前でも使いやすいです。シンプルな見た目だから、男子でも持ちやすいと思います。」（10代・ダンサー）※個人の感想です
「ステージメイク前の保湿に使っています。男女どちらにもすすめやすいデザインで、スタジオ用にもいいです。」（20代・インストラクター）※個人の感想です
※掲載のコメントは実際のテスト使用者によるものです。
■ 販売情報
販売開始日：2026年5月12日（火）
販売チャンネル：オンラインストア（BASE） 価格：各1,000円（税込）
【購入はこちら】https://plielipcream.base.shop/
【公式サイト】https://plie-lip.com/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/plie_lipbalm
■ 会社概要
株式会社BUZZ GROUP
社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/