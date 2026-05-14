プロeスポーツチーム「REIGNITE」が「2026 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」グランプリシリーズへの出場が決定！

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」のe-Motorsports部門は、「2026 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」グランプリシリーズへ出場することが決定いたしました。

REIGNITEは、昨年度開催された「2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」への参入を目指しe-Motorsports部門を設立。

1年目の挑戦となったチャレンジリーグで、総合年間ポイントランキングで2位を獲得しました。

また、REIGNITEは2026年2月に、「RIG CUSTOM グランツーリスモ７」を開催。

プロ選手も出場するオープン大会として開催し、コミュニティをさらに盛り上げるべく活動を展開してまいりました。

きたるシリーズ開幕に備え、チーム一同全力でスキルアップに励んでまいります。

ぜひ暖かいご声援のほどよろしくお願いいたします。

【グランツーリスモ７について】

『グランツーリスモ７』は、25年以上の歴史を持つ「リアルドライビングシミュレーター」シリーズの集大成となる最新作です。PlayStation(R)5の最新技術を駆使した圧倒的なグラフィックと緻密な物理シミュレーションにより、実車さながらの走行体験を実現しています。 556車種以上の車両、41ロケーション・121以上のコースレイアウトを収録。奥深いカーライフを楽しめるだけでなく、公式世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ」のプラットフォームとして、世界中のプレイヤーに公平かつハイレベルな競技環境を提供し、eモータースポーツのさらなる発展を牽引しています。

公式サイト：https://www.gran-turismo.com/

【JEGT（Japan Electronic sports Grand Touring）について】

JEGT（Japan Electronic sports Grand Touring）は、2019年9月に誕生したeモータースポーツ大会。

公式シリーズは「トップリーグ」と「企業対抗戦」の二部門に加え、2024シリーズよりトップリーグ昇格を目指す「チャレンジリーグ」を新設。eモータースポーツの最高峰の舞台として、参加チームや大会規模は回を追うごとに拡大している。

公式の世界大会や国体などでは個々に鎬を削っているトップドライバーたちが、JEGTではチームメイト、またはチームを背負うライバル同士となり、頂点を競い合っている。

【REIGNTEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、VALORANT 「REIGNITE FOXX」

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

【チーム公式SNS】

HP : https://reignite.jp/

SHOP : https://shop-reignite.com/

X(旧Twitter) : https://x.com/ReigniteJP

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063752719926

Instagram : https://www.instagram.com/reignite_ent/

YouTube : https://www.youtube.com/@reigniteesports8335

TikTok : https://www.tiktok.com/@reignite_official