感動をその手に、写真でつながる新しい推し活！イベント写真販売サービス「Favo(ファボ)」を提供開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、イベント写真販売サービス「Favo(ファボ)」の提供を開始しました。イベントでの最高の瞬間を公式写真として提供し、ライバーや俳優、モデル、アーティストなどジャンルの垣根を超えて活動するすべての表現者(以下、「クリエイター」とします)と、応援するファンを繋ぐ新サービスです。

ファッションショーやコンサートなどのイベントにおいて、ステージに立つ方々が放つ輝きは一瞬のものです。これまで、その感動を高品質な「形」として残し、かつクリエイターへの直接的な支援に繋げる仕組みは限られていました。

「Favo」は、SNSで「いいね(ファボ)」を送るような手軽さで、プロのカメラマンが捉えた決定的な瞬間の写真を購入できることが特長です。2026年4月26日(日)に開催した、ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」主催のイベント「MIXCHA COLLECTION 2026 ～Blooming Style～」で提供開始した本サービスは、販売予測を150%も上回るほど好調なスタートを切っており、改めてファンの熱い支持と、写真という「形」で残す新しい応援体験が、多くの方に深く受け入れられていることに大きな手応えを感じました。

今後はDONUTSが主催する大型ファッションイベントやフェス、「ミクチャ」主催イベント、さらには提携する外部イベントとの連動を予定しています。あらゆるエンターテインメントの現場で、ファンが「最高の瞬間」を自分だけの特別なコレクションとしていつでも楽しめる世界の実現へ向けて、機能を拡充し、「イベントが終わっても消えない感動」と「クリエイターの持続的な活動支援」の両立を目指します。

【今後の販売予定】

2026年5月17日(日)に開催される北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)」のステージ写真および撮り下ろしカットを販売予定です。詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト: https://favo.ec/sapporo2026ss

■サービスの特長

・「感動」を呼び覚ます、プロクオリティの公式写真

ライブの熱狂、ステージ裏の素顔、表彰式の涙――。公式ならではの視点で撮影された高画質データをラインナップ。スマートフォンの壁紙や鑑賞用として、自分だけの特別なコレクションを構築できます。

・購入から原則1週間以内で到着！驚くほどスムーズな購入体験

写真は見やすく表示され、アイテム選択もスムーズ。さらに撮影からサイト掲載までは即日実施、注文後は原則1週間以内でお手元にお届けするため、興奮冷めやらぬうちに受け取ることが可能です。

・購入が「推しの力」になる、新しい応援サイクル

写真の販売収益の一部は、対象のクリエイター側へ還元されます。ファンにとっては「思い出が手に入る」喜びが、クリエイターにとっては「次の活動資金」という支えになり、双方にポジティブな循環を生み出します。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/