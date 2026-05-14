大ヒット上映中『超かぐや姫！』待望のブルーレイが9月9日(水)に発売決定＆予約開始！特装限定版にはかぐや＆彩葉デュエット版「Reply」、キャラクターコメンタリーなど“超”豪華特典を収録！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次いだため、上映期間の延長および上映館の拡大を決定し、4月20日時点までに累計動員数100万人、興行収入20億円を突破するなど、その勢いはさらに増し続けている。

この度、ファン待望のブルーレイが発売決定！特装限定版には「Reply（かぐや＆彩葉 ver.）」、キャラクターコメンタリー、カットシーン追加版本編など“超”豪華特典を収録します！

発売決定を記念してツクヨミキャラクターデザイン・へちまによる描き下ろしジャケットイラストも解禁！

Netflixでの配信に加え、劇場でも累計動員数100万人、興行収入20億円を超える大ヒットを記録、オリコン週間デジタルアルバムランキング1位獲得（5/18付）、THE FIRST TAKE「ray 超かぐや姫！Version」がYouTubeウィークリーミュージックビデオランキング1位獲得（5/1-7）など多方面で話題を席巻している本作の待望のブルーレイ化が決定！通常版と特装限定版の2種が本日より各種ECストアなどで予約開始となり、9月9日（水）に発売される。本発表に合わせツクヨミキャラクターデザインを務めたへちまが描き下ろしたかぐやら主要キャラクターが集合したファン垂涎の通常版/特装限定版共通ジャケットイラストが解禁された。

通常版には劇場公開版の本編に加えて、劇場で本編上映前に週替わりで放映して好評を博したウェルカムアナウンス全5種を収録。特装限定版は通常版の収録内容に特典CDとボーナスディスクを加えた3枚組に。特典CDには劇中ボーカル入り楽曲全11曲に加えボーナストラックとしてかぐやと彩葉によるデュエット版を新録した劇中曲「Reply(かぐや＆彩葉 ver.)」を収録！ボーナスディスクには一部未公開シーンを追加したカットシーン追加版本編、かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3名が本編のハイライトを振り返りながらトークするキャラクターコメンタリー、「Reply（かぐや＆彩葉 ver.）」のミュージックビデオを収録！加えて、特製ボックス、特製ブックレット、が付属する“超”豪華仕様となっている。予約を開始する各ECストア等では店舗別オリジナル特典も用意されているので、作品公式HPの詳細情報からお気に入りの特典を探してみてほしい。

発売にあたり山下清悟監督からは「（特装限定版の）ディスク2収録の本編映像は少しだけ彩葉についての描写が追加された、制作時のバージョンです！ 内容をさらに洗練させるため、このバージョンの後に最終カッティングを行ったものがNetflix版(＆上映版）でした。 10年後のかぐや彩葉ヤチヨが「超かぐや姫！」について語るキャラコメンタリーと、かぐやと彩葉で歌う感動の「Reply」も収録してます！！」と、特装限定版に収録された豪華特典の数々をアピールするコメントが寄せられている。

配信、劇場での盛り上がりに加えて、直近では人気音楽YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で「ray 超かぐや姫！Version」「ワールドイズマインCPK! Remix」公開や、雑誌「anan」でブラックオニキスが表紙を、かぐや・彩葉・ヤチヨがバックカバーを飾ったスペシャルエディションの発売など、まだまだ話題に事欠かない本作。ブルーレイも話題必至の貴重なコンテンツを盛りだくさんでお届けするので、ぜひとも入手してほしい。

商品概要

【「超かぐや姫！」Blu-ray特装限定版】

≪発売日≫

2026年9月9日(水)

≪価格≫

税込16,800円（税抜 15,273円）

≪パッケージ仕様≫

■ツクヨミキャラクターデザイン へちま 描き下ろしジャケット

■特製ボックス

≪収録内容≫

■映像ディスク（2枚）

＜ディスク1＞

本編映像(140分)

映像特典ウェルカムアナウンス映像第1弾～第5弾

＜ディスク2＞

本編映像(カットシーン追加版/142分)

映像特典１.キャラクターコメンタリー(31分)

映像特典２.「Reply(かぐや＆彩葉ver.)」MV ※「Reply」MVの音声差し替え版

■特典CD（1枚）

（劇中歌11曲＋ボーナストラック「Reply (かぐや＆彩葉 ver.)」）

■特製ブックレット

≪本編仕様≫

字幕：バリアフリー日本語収録

音声：2ch/5.1ch

≪品番≫

SNCL-00119/SNCL-00120/SNCL-00121

発売元：ツインエンジン/ インクストゥエンター

販売元：ソニー・ミュージックソリューションズ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

(C)INCS toenter

【「超かぐや姫！」Blu-ray通常版】

≪発売日≫

2026年9月9日(水)

≪価格≫

税込6,800円（税抜 6,182円）

≪パッケージ仕様≫

■ツクヨミキャラクターデザイン へちま 描き下ろしジャケット

≪収録内容≫

■映像ディスク（1枚)

本編映像(140分)

映像特典：ウェルカムアナウンス映像第1弾～第5弾

≪本編仕様≫

字幕：バリアフリー日本語収録

音声：2ch/5.1ch

≪品番≫

SNCL-00122

発売元：ツインエンジン/ インクストゥエンター

販売元：ソニー・ミュージックソリューションズ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

【店舗別オリジナル特典】

公式サイト内ブルーレイ発売情報ページにて掲載

https://www.cho-kaguyahime.com/blu-ray/

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929