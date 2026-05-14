【FIELDS SO GOOD 2026】アーティスト第二弾情報解禁！
Kan Sano, Ovall, TENDREが新たに出演決定！
八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ新たな大地の祭典
「FIELDS SO GOOD 2026」
出演アーティストラインナップ第二弾を公開。
5月14日より第二弾早割チケットの販売を開始。
本年初開催となる本イベントは2026年9月シルバーウィーク中の、
9月20日(日)と9月21日(月・祝) 2日間で開催。
八ヶ岳の大自然のなか、「STAGE AREA」「OPEN AREA」2つのエリアで、
音楽ライブ、そして八ヶ岳ならではのアクティビティが楽しめます。
※会場は有料入場パスの必要なステージエリアと、
無料で入場可能なオープンエリア*各体験チケットは有料に区分けされます。
■STAGE AREA（ステージエリア）：アーティスト第二弾
Kan Sano
https://www.instagram.com/k.an.s.an.o/
Ovall
https://www.instagram.com/ovall_japan/
TENDRE
https://www.instagram.com/tanaakin/
[参加予定アーティストラインナップ *2026/5/14 時点]
君島大空
Kan Sano
Ovall
ROTH BART BARON
TENDRE
toconoma
■OPEN AREA（ステージエリア）
※チケット不要でどなたでも入場可能 ※一部有料コンテンツは体験チケット購入必須
自然の中で楽しむことができる心を耕すコンテンツをご用意。
コンテンツ詳細の公開及び、各体験チケット販売は６月開始予定。
FARMS & FOODS（命に触れる、農と食育）
土から食卓へ、自分の手で収穫し調理するまでを体験できる濃密な農と食体験。
八ヶ岳農業大学校監修絶品ローカル飯をはじめ、フードの豪華出店を予定しています。
CHILL & PLAY（自分を取り戻す、圧倒的な余白）
青空の下で子供と一緒に楽しめるワークショップや、森の図書館、星空の天体観測など
豊富なコンテンツを予定しています。
その他CULTURE & CRAFT（暮らしをつくる、文化の継承）も実施予定。
各コンテンツ詳細は随時公開。
※上記内容は変更になる可能性があります。
■各種チケット販売情報
【FIELDS SO GOOD 公式サイト】https://fsg-caltivent.com/
⚫︎チケット販売【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/fsg26/
⚫︎ステージエリア・第二弾早割チケット販売情報
※申込期間：5月14日(木)18:00 ~ 6月8日(月) 23:59まで
【早割・2DAYS PASS】入場パス / 2日通し券：\12,000
【U12・1DAY PASS】入場パス / 12歳以下 / 1日券：\100
⚫︎駐車場・キャンプ区画チケット販売情報
【CAMP PASS・Grassland】8m×8m区画 / 最大6名まで利用可能 / 駐車場付：\30,000
【CAMP PASS・Seedbed】4m×4m区画 / 最大4名まで利用可能 / 駐車場付：\20,000
【PARKING PASS】駐車場 / 2日通し券 : \5,000
⚫︎オープンエリア・体験チケット販売情報 ※6月以降 販売開始予定
ABOUT “FIELDS SO GOOD”
「八ヶ岳の大地が呼び覚ます余白の感覚。音楽と土に触れ、「心」を耕す。」
八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ大地の祭典。
これは自然の中で享受する豊かさを楽しむ、
Cultivate(耕す) ×Event(集い)= Cultivent”という新たな提案。
イベント概要
■イベント名：FIELDS SO GOOD 2026（フィールズ ソー グッド）
■開催日：2026年9月20日（日）・9月21日（月・祝）
■会場：八ヶ岳農業大学校
〒391-0112 長野県諏訪郡原村17217-118
■主催：FIELDS SO GOOD実行委員会
■企画/制作：FIELDS SO GOOD実行委員会
■公式HP：https://fsg-caltivent.com/
■チケット販売ページ：https://fsg-caltivent.com/#ticket
■公式Instagram：
https://www.instagram.com/fieldssogood_official?igsh=aWM2eW5ld3A5ZDJz
■公式X：https://x.com/fieldssogood_jp?s=21
【各種お客様問い合わせ先】
info@fsg-caltivent.com