【FIELDS SO GOOD 2026】アーティスト第二弾情報解禁！

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株式会社GoodField



Kan Sano, Ovall, TENDREが新たに出演決定！

八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ新たな大地の祭典


「FIELDS SO GOOD 2026」


出演アーティストラインナップ第二弾を公開。


5月14日より第二弾早割チケットの販売を開始。



本年初開催となる本イベントは2026年9月シルバーウィーク中の、


9月20日(日)と9月21日(月・祝) 2日間で開催。


八ヶ岳の大自然のなか、「STAGE AREA」「OPEN AREA」2つのエリアで、


音楽ライブ、そして八ヶ岳ならではのアクティビティが楽しめます。


※会場は有料入場パスの必要なステージエリアと、


無料で入場可能なオープンエリア*各体験チケットは有料に区分けされます。




■STAGE AREA（ステージエリア）：アーティスト第二弾




Kan Sano

https://www.instagram.com/k.an.s.an.o/






Ovall

https://www.instagram.com/ovall_japan/






TENDRE

https://www.instagram.com/tanaakin/





[参加予定アーティストラインナップ *2026/5/14 時点]

君島大空

Kan Sano

Ovall


ROTH BART BARON

TENDRE

toconoma

■OPEN AREA（ステージエリア）

※チケット不要でどなたでも入場可能 ※一部有料コンテンツは体験チケット購入必須


自然の中で楽しむことができる心を耕すコンテンツをご用意。


コンテンツ詳細の公開及び、各体験チケット販売は６月開始予定。



FARMS & FOODS（命に触れる、農と食育）






土から食卓へ、自分の手で収穫し調理するまでを体験できる濃密な農と食体験。


八ヶ岳農業大学校監修絶品ローカル飯をはじめ、フードの豪華出店を予定しています。



CHILL & PLAY（自分を取り戻す、圧倒的な余白）






青空の下で子供と一緒に楽しめるワークショップや、森の図書館、星空の天体観測など


豊富なコンテンツを予定しています。



その他CULTURE & CRAFT（暮らしをつくる、文化の継承）も実施予定。


各コンテンツ詳細は随時公開。


※上記内容は変更になる可能性があります。



■各種チケット販売情報


【FIELDS SO GOOD 公式サイト】https://fsg-caltivent.com/


⚫︎チケット販売【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/fsg26/


⚫︎ステージエリア・第二弾早割チケット販売情報


※申込期間：5月14日(木)18:00 ~ 6月8日(月) 23:59まで


【早割・2DAYS PASS】入場パス / 2日通し券：\12,000


【U12・1DAY PASS】入場パス / 12歳以下 / 1日券：\100


⚫︎駐車場・キャンプ区画チケット販売情報


【CAMP PASS・Grassland】8m×8m区画 / 最大6名まで利用可能 / 駐車場付：\30,000


【CAMP PASS・Seedbed】4m×4m区画 / 最大4名まで利用可能 / 駐車場付：\20,000


【PARKING PASS】駐車場 / 2日通し券 : \5,000


⚫︎オープンエリア・体験チケット販売情報　※6月以降 販売開始予定




ABOUT “FIELDS SO GOOD”




「八ヶ岳の大地が呼び覚ます余白の感覚。音楽と土に触れ、「心」を耕す。」


八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ大地の祭典。


これは自然の中で享受する豊かさを楽しむ、


Cultivate(耕す) ×Event(集い)= Cultivent”という新たな提案。



イベント概要


■イベント名：FIELDS SO GOOD 2026（フィールズ ソー グッド）


■開催日：2026年9月20日（日）・9月21日（月・祝）


■会場：八ヶ岳農業大学校


〒391-0112 長野県諏訪郡原村17217-118


■主催：FIELDS SO GOOD実行委員会


■企画/制作：FIELDS SO GOOD実行委員会


■公式HP：https://fsg-caltivent.com/


■チケット販売ページ：https://fsg-caltivent.com/#ticket


■公式Instagram：


https://www.instagram.com/fieldssogood_official?igsh=aWM2eW5ld3A5ZDJz


■公式X：https://x.com/fieldssogood_jp?s=21



【各種お客様問い合わせ先】


info@fsg-caltivent.com