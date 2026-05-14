【薬屋のひとりごと×JR東海】『薬屋のふたりたび 大阪篇』5月14日(木)から新展開！　第2弾特典＆待望の「原作小説カフェ」がスタート！

株式会社イマジカインフォス

JR東海「推し旅」コラボ企画『薬屋のふたりたび 大阪篇』が4月17日（金）より好評開催中！ 本企画では東海道新幹線車内でのみ聴くことができるスペシャルボイスや朗読、大阪の街をめぐる周遊コンテンツなど、猫猫と壬氏と一緒に特別な時間をお楽しみいただけます。

▼「薬屋のひとりごと」×JR東海『薬屋のふたりたび 大阪篇』

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/kusuriya003/

『薬屋のふたりたび 大阪篇』キービジュアル

5月14日（木）からは、新幹線乗車特典第2弾「ミニステッカー2枚セット」の配布が始まるほか、車内限定で聴けるスペシャル朗読が、壬氏役の大塚剛央さんによる「毒見役」（1巻6話より抜粋）に更新。そして待望の「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」（東京）もついにオープン。猫猫が園遊会で毒見したスープや、猫猫が氷と塩で作った氷菓など、作品の世界にどっぷりひたれる公式レシピがお楽しみいただけます。推し旅連動企画として、新幹線車内限定コンテンツ利用者には限定ノベルティをプレゼント！

さらに、新幹線車内コンテンツ参加者を対象に、抽選で「ぬいぐるみセット」が当たるキャンペーンも実施。

詳細は、JR東海公式Xアカウント「推し旅」（@oshitabi_update(https://x.com/oshitabi_update)）、またはキャンペーンサイト（https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/kusuriya003/）をチェック！

★新幹線乗車特典第2弾「ミニステッカー2枚セット」が5月14日（木）～配布スタート！

新幹線車内コンテンツを楽しんだ方だけがもらえるオリジナル特典の第2弾は「ミニステッカー2枚セット」。コンテンツを利用することで取得できる「乗車証明」をアニメイト梅田で提示してゲットしよう！

※画像はイメージです。※特典はなくなり次第終了となります。

・配布期間： 5月14日（木） ～ 6月18日（木）

・引換場所： アニメイト梅田（大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町3階）

★新幹線車内コンテンツ「スペシャル朗読」ボイスが更新。

壬氏役の大塚剛央さんによる朗読を楽しもう！

5月14日（木）より、車内コンテンツ「スペシャル朗読」の読み手が、壬氏役の大塚剛央さんに切り替わります。

・4月17日（金）～5月13日（水）：4巻「終話」より一部抜粋（読み手：悠木 碧）

・5月14日（木）～6月18日（木）：1巻6話「毒見役」より一部抜粋（読み手：大塚剛央）

・6月19日（金）～7月20日（月）：1巻7話「枝」より一部抜粋（読み手：悠木 碧）

★推し旅コラボ衣装が初のぬいぐるみ化！

抽選で15名様に「薬屋のふたりたび 大阪篇 ぬいぐるみセット」をプレゼント！

新幹線車内コンテンツ利用者の方を対象に「薬屋のふたりたび 大阪篇 ぬいぐるみセット（猫猫・壬氏）」が抽選で15名様に当たるキャンペーンを実施いたします。

推し旅コラボ衣装初のぬいぐるみ化！ 奮ってご参加ください！

詳しい参加方法はキャンペーンサイト（https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/kusuriya003/）をご確認ください。

★『薬屋のひとりごと』原作小説カフェがオープン！

※後日販売を予定しております。

ついに原作小説の世界観を楽しめるコラボカフェがオープン（東京：5月14日～7月5日、大阪：5月28日～6月28日）。さらに、新幹線車内コンテンツ利用者だけの特別な連動特典もご用意！

■『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ

『薬屋のひとりごと』に出てきたあの料理が味わえる!? 猫猫が園遊会で毒見したスープや、猫猫が氷と塩で作った氷菓など、作品の世界にどっぷりひたれる公式レシピが原作者監修のもと登場！

“料理”をテーマにしたカフェで『薬屋のひとりごと』の世界観をお楽しみください！

・原作小説カフェ特設ページ

https://kusuriya-cafe.ltr-online.com/

▼開催スケジュール

【東京】 BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店：5月14日（木）～

【大阪】 BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店：5月28日（木）～

・推し旅連動特典： 東海道新幹線の車内コンテンツに参加し、カフェで飲食された方に「オリジナルチケット風カード」をプレゼント！

※ノベルティの引換には、原作小説カフェでの飲食のご利用が必要です

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

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