『龍が如く』20周年記念！セガ ラッキーくじオンライン第三弾「龍で彩る」販売開始！生活を彩るインテリア雑貨くじ

株式会社セガ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン『龍が如く』20周年記念 第三弾「龍で彩る」を2026年5月14日11時より販売開始いたします。

本くじは、“『龍が如く』が身近にある日常”をテーマにした、『龍が如く』20周年を記念したセガ限定オンラインくじの第三弾です。

A賞「『龍が如く』ロゴフィギュア」は、シリーズの象徴であるロゴを立体化した、存在感あふれる一品。上部のトレイ部分は小物入れとして使うことができ、実用性とインパクトを兼ね備えたアイテムです。そのほか、“強い絆で結ばれた男たち”をテーマにした香りが楽しめるB賞「『龍が如く』ルームフレグランス」や、臨戦態勢の桐生たちが勇ましく本を支えるE賞「臨戦アクリルブックエンド」、銀加工が施され、見る角度で印象が変わるG賞「A4ポスター -Monochrome-」など、『龍が如く』で生活を彩るアイテムを多数ラインナップしています。

また、10回くじを引くたびに必ずプレゼントがもらえる「マストバイキャンペーン」や、桐生一馬の誕生日である6月17日(水)限定で「誕生日記念キャンペーン」なども開催いたしますのでお見逃しなく。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法をご用意しています。この機会にぜひ、お楽しみくださいませ。

＜賞品イメージ＞

※実際の賞品とは異なる場合があります。

＜マストバイキャンペーン＞

くじを累計10回くじを引くたびにお好きなアクリルマグネットを1種、選んで獲得できます。デザインは全6種、第一弾・第二弾の期間別でデザインが異なります。

＜桐生一馬 誕生日キャンペーン＞

桐生一馬の誕生日当日（6月17日）にくじを累計10回引くたびにランダムで１つ、誕生日特典A4ポスターを獲得できるキャンペーンを開催いたします。

※本キャンペーンは誕生日当日（2026年6月17日（水）00:00～23:59）のみ開催となります。

※特典は、ランダムでの獲得となります。

＜発売記念キャンペーン＞

龍が如く公式Xアカウント（ https://x.com/ryugagotoku ）をフォローし、対象の投稿をリポストするとA賞「『龍が如く』ロゴフィギュア」が抽選で当たります。

＜SEGA STORE TOKYO(セガストア トーキョー）発売記念キャンペーン＞

SEGA STORE TOKYO(セガストア トーキョー）にて、本くじを1回無料で引くことができるシリアルコード付きのチラシを配布いたします。1回の会計税抜5,000円以上で、1枚配布いたします。

※本チラシは数に限りがございます。配布は先着順で行います。同一アカウントで複数のシリアルコードの利用はできません。

また、SEGA STORE TOKYOにて、数量限定で本くじの実店舗販売を予定しております。詳細については、後日セガ ラッキーくじオンライン公式サイト(https://www.segaluckykujionline.net/)などで公開いたします。※店頭販売は数量限定のため、在庫に限りがございます。また、販売期間・当選確率は、オンラインくじとは異なります。

＜製品概要＞

名称：セガ ラッキーくじオンライン『龍が如く』20周年記念 第三弾「龍で彩る」

◆くじ販売期間：2026年5月14日（木）11:00～2026年7月24日（金）23:59

◆賞品一覧：

A賞 『龍が如く』ロゴフィギュア

B賞 『龍が如く』ルームフレグランス

C賞 極クッション

D賞 代紋ティッシュケース

E賞 臨戦アクリルブックエンド

F賞 『龍が如く』ドアプレート

G賞 A4ポスター -Monochrome-

H賞 刺青アクリルブロック

I賞 ウォールステッカー

マストバイキャンペーン アクリルマグネット

◆価格：1回990円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/ryu-ga-gotoku-20th-3

◆権利表記：(C)SEGA

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。

※記載の製品は開発中のものがございます。実際の製品とはデザイン・仕様などが異なる場合がございます。

※キャンペーンの実施時期・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。