『名探偵コナン』より新商品が発売！

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株式会社コンテンツシード


『名探偵コナン』より新規商品が発売！


この機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4668


【注文受付期間】


・2026年5月14日(木)18:00～5月28日(木)23:59


【発送予定日】


・2026年7月上旬～下旬以降順次発送




【製品情報】



ホログラムカンバッジ(ランダム)　
vol.3

価格：660円（税込）


セット：5,940円（税込）


種類数：全9種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ヘアクリップ　vol.3

価格：各770円（税込）


種類数：全9種






スライドキーホルダー　vol.3

価格：各990円（税込）


種類数：全9種






カード型アクリルスタンド　vol.3

価格：各1,100円（税込）


種類数：全9種






硬質カードケース　vol.3

価格：各880円（税込）


種類数：全9種






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4668


【注文受付期間】


・2026年5月14日(木)18:00～5月28日(木)23:59


【発送予定日】


・2026年7月上旬～下旬以降順次発送




【権利表記】


(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売