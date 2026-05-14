『名探偵コナン』より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
ホログラムカンバッジ(ランダム)
vol.3
ヘアクリップ vol.3
スライドキーホルダー vol.3
カード型アクリルスタンド vol.3
硬質カードケース vol.3
『名探偵コナン』より新規商品が発売！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4668
【注文受付期間】
・2026年5月14日(木)18:00～5月28日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年7月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
ホログラムカンバッジ(ランダム)
vol.3
価格：660円（税込）
セット：5,940円（税込）
種類数：全9種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ヘアクリップ vol.3
価格：各770円（税込）
種類数：全9種
スライドキーホルダー vol.3
価格：各990円（税込）
種類数：全9種
カード型アクリルスタンド vol.3
価格：各1,100円（税込）
種類数：全9種
硬質カードケース vol.3
価格：各880円（税込）
種類数：全9種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4668
【注文受付期間】
・2026年5月14日(木)18:00～5月28日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年7月上旬～下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売