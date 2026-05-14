ウィ・ハジュン、約2年ぶりの来日ファンミーティング「WI HA JUN 2026 FAN MEETING ＜WI-TH U＞ in TOKYO」開催決定！

株式会社STONE.B

『イカゲーム』への出演で世界的な注目を集めた韓国俳優ウィ・ハジュンが、約2年ぶりとなる来日イベントを開催。

ウィ・ハジュンはNetflixオリジナルシリーズ『イカゲーム』で鮮烈な印象を残して以降、出演作ごとに異なる役柄に挑み続けている。ドラマ『シスターズ』では繊細な感情表現で視聴者を引き込み、『最悪の悪』では激しいアクションと重厚な演技で強烈な存在感を放った。

最新作『セイレーンのキス』でも切なさと温かさが交錯する演技が高い評価を受けており、韓国エンターテインメントファンの間では"今一番メロい韓国俳優"との声も上がっている。

クールでミステリアスな雰囲気と、誠実で柔らかな素顔を併せ持つ俳優として、国内外に幅広いファン層を持つ。

今回のイベントは、世界を舞台に活躍する彼と直接交流できる貴重な機会となること間違い無いだろう。

WI HA JUN 2026 FAN MEETING in TOKYO

【日時】

2026年5月30日（土）

17:00開演（16:00開場）

【会場】

天王洲 銀河劇場

(〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-16 シーフォートスクエア内2階)

【チケット】

◆ 一般チケット：13,500円(税込)

＜特典＞

・お見送り会

その他、公演・チケットに関する詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://wihajun.jp/news_detail.html?index=9631

【主催】KADOKAWA Kプラス / MSTEAM ENTERTAINMENT

【企画】APPLEWOOD CREATIVE

【制作】HPS

【運営】iTONY INTERNATIONAL

【協力】WI HA JUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

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