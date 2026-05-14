「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」キービジュアルを公開！放送情報＆音楽情報を更新！PV第1弾＆追加キャスト4名も一挙解禁！

株式会社ハピネット

2026年7月よりTVアニメが放送開始となる、シリーズ累計60万部突破の大人気異世界グルメ旅ストーリー、『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』（カドカワBOOKS刊）ですが、キービジュアルが公開！【暴食の卓】のメンバー全員集合で、食事を楽しむ日常の場面が描かれています。

そして、放送局の情報を更新！2026年7月よりTOKYO MX、ＢＳ日テレ、CBCテレビ、AT-Xにて順次放送することが決定！放送日時や配信情報などは後日発表となりますので、引き続き続報をお待ちください。

さらに、エンディング主題歌が音感れもねゐどの「Holy Sweet Home」に決定！どのような楽曲に仕上がっているのか、こちらも続報をお待ちください。

また、PV第1弾も公開！今回のPVでは、新キャラクターたちのボイスを聴くことができるほか、INUWASIが担当するオープニング主題歌「Butterfly」の音源も初解禁となります！

加えて、追加キャスト4名も一挙解禁！アリア役は諸星すみれさん、セノン役は立花慎之介さん、エド役は千葉翔也さん、ごまみそ役は本渡 楓さんに決定！それぞれいただいたコメントも公開いたします。

- キービジュアル公開！

- 2026年7月よりTOKYO MX、ＢＳ日テレ、CBCテレビ、AT-Xにて順次放送開始！

放送日時や配信情報などは引き続き続報をお待ちください！

- エンディング主題歌情報を解禁！

音感れもねゐど「Holy Sweet Home」

＜アーティストコメント＞

このような素敵な作品に携わることができて、とても光栄です！

メンバー全員、アウトドアと食べることが大好きなので、展開や世界観にもワクワクしながら読み進めました。

居場所を見つける旅に出るリンと、いつしかその暖かい居場所になっていくヴィルとの関係性や展開にワクワクしながら、

大切な人がいるあたたかさや心地よさを表現しました。

みなさんの心にも、彼らのキャンピングカーのようなほんわりとした灯りをともせるような楽曲になっていれば嬉しいです！

＜プロフィール＞

Vocal & Lyrics: shikaro

Piano: なのはな

Music, Arrangement & Other: 奏音

音大時代の同級生と、その幼馴染によって結成された音楽ユニット。

クラシックピアノを軸に、ジャズ、フュージョン、

ロックといった多彩なジャンルを大胆に融合し、独自のサウンドを生み出している。

一聴するとトリッキーでありながら、聴き込むほどに耳に馴染み、

次第に心地よく溶けていく音楽性が特徴。

- PV第1弾を公開！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P2sGhDi_FrE ]

- 追加キャスト4名を一挙解禁！

アリア（CV.諸星すみれ）

【暴食の卓】のメンバーで蜘蛛人(くもびと)の美人さん。糸を使って戦う姿なんて、封印された中二時代の記憶が蘇っちゃうほどカッコいいんですよ！ しかもいい匂いで柔らかくってギュッとされたらもうウヘヘ……推せる！ エドさんの奥さんでラブラブなのも素敵！ あと、おいしいものを食べるのが大好き。

諸星すみれさんコメント

食いしん坊でマイペースなアリアに、演じる私自身も癒されました。

最初から最後まで美味しいものづくし、満腹度100%の作品です。アニメになったことで、「美味しそう…！」に磨きがかかっていることと思います。

愉快な仲間たちとともに、食欲が止まらない冒険を楽しんでいただけたら嬉しいです。

セノン（CV.立花慎之介）

【暴食の卓】のメンバーでエルフのお兄さん。回復魔法や補助魔法を使う神官さんで、弓じゃなくメイスで魔物をボコったりも。神秘的な美貌と儚げな雰囲気なのにパワーが溢れてるという外見詐欺なエルフからしか得られない栄養もある！ 推せる！ あと、おいしいものを食べるのが大好き。

立花慎之介さんコメント

いいですか！皆さん！！

これから言う事をオンエアされるまでしっかりクッキリはっきりと覚えておいてください！

そうしないと地獄を見ます！！

我々役者陣は地獄を見ました！！

一度しか言いませんよ！！イイですか？！

全編『飯テロ』です！！！

エド（CV.千葉翔也）

【暴食の卓】のメンバーで魔導錬金術師をしているお兄さん。陽気で人当たりもいいんだけど奥さんのアリアさんを溺愛していて、私とアリアさんがギュッとしてるとすっごい目で見てくるんですよね……友情ですから、友情！ でも夫婦ラブラブで、推せる！ あと、おいしいものを食べるのが大好き。

千葉翔也さんコメント

剽軽さや、伴侶のアリアに対する迸る愛が面白くて、自分が楽しく演じるのをすんなり想像できました。実際に携われて嬉しいです。

先生方もノリノリで作ってらっしゃるのが伝わってきて、リラックスした収録でした。タルタルが差し入れの現場はここだけです。

疲れた頭と体を緩めますので、頭を空っぽにして暴食の卓に来てください。

完成したごはんを観るのが、とても楽しみです！

ごまみそ（CV.本渡 楓）

私たちがとあるダンジョンで出会った、翼の生えた猫。なんでも翼山猫(ウイングリュンクス)っていう魔物……の子供らしい。だが、そんなものもふもふの前には些細なこと！ もふもふさせろ～、肉球吸わせろ～。ちょっと態度はえらそうだけど、甘えん坊で自分を可愛がってくれる人が大好き。あ～、猫可愛いんじゃ～。

本渡 楓さんコメント

アフレコしていてお腹が空くことお腹が空くこと……。

ごまみそは自分自身に誇りを持った子で、甘えん坊で、食いしん坊で、本当に可愛いです。

作中に出てくるご飯、私も食べたい…！

よろしくお願いいたします！

TVアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』作品基本情報

■放送情報

2026年7月よりTOKYO MX、ＢＳ日テレ、CBCテレビ、AT-Xにて順次放送開始！

■スタッフ

原作：米織（カドカワBOOKS刊）

監督：濁川 敦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクター原案：仁藤あかね

キャラクターデザイン：石井 泉

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音響監督：森下広人

音楽：うたたね歌菜

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：INUWASI「Butterfly」

エンディング主題歌：音感れもねゐど「Holy Sweet Home」

アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード

制作協力：あんきち工房

■キャスト

リン（小鳥遊倫）：徳井青空

ヴィル：小野友樹

アリア：諸星すみれ

セノン：立花慎之介

エド：千葉翔也

ごまみそ：本渡 楓

■イントロダクション

どうも、２０ウン歳のアラサー社会人、小鳥遊倫です。私の現状、手っ取り早く説明しますね。

《美少女ＪＫと異世界召喚された》

《ゴミスキル＆役立たず扱いされた》

《追放！》←今ココ！

召喚先に美少女ＪＫちゃんだけ採用されて、ひとり異世界に放り出されてしまった私はこれからのことを思って途方に暮れる――ことは特になかったりして。

だって私のスキル【野営車両(モーターハウス)】ことモーちゃんと【生存戦略(サバイバル)】さんは実はとんでもない神スキルだったから。

こうなったら趣味のソロキャンとお料理、異世界でもやっちゃう？ やっちゃおう！

な～んて考えていたら、素敵な仲間たちが続々登場♪ よーっし、いっちょみんなで異世界ごはん旅といきましょう！

さあ、乗ってください！ 異世界を楽しみつくすため、モーちゃん出発進行！

■公式HP

https://isekai-gohantabi.com/

■公式X

@Isekaigohantabi(https://x.com/Isekaigohantabi)（ハッシュタグ #異世界ごはん旅 ）

■権利表記

(C)2026/米織・仁藤あかね/KADOKAWA/「捨てられ聖女の異世界ごはん旅」製作委員会