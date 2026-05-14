人気声優による朗読芝居 × 二胡・ピアノの生演奏！音楽朗読劇「陰陽師」 6月20日(土)・21日(日)＠東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンスにて上演！

株式会社Aliceキャスト写真

1986年に初出して以来、様々なメディアで展開されている、夢枕獏による『陰陽師』シリーズ。闇が闇として残っていた時代・平安時代を舞台に、端整な容姿の天才陰陽師・安倍晴明と、晴明の相棒で生真面目な雅楽家・源博雅とが活躍する伝奇小説である。

音楽朗読劇「陰陽師」では、第1作『陰陽師』収録の「玄象といふ琵琶鬼のために盗らるること」・「蟇」・「鬼のみちゆき」と、第2作『陰陽師 飛天ノ巻』収録の「下衆法師」・「露と答へて」の、５つのエピソードを約９０分の朗読劇として構成している。

また本作は日替わりキャストで上演する。6月20日(土)は、安倍晴明役を前回に引き続き櫻井孝宏、源博雅役を日野聡、6月21日(日)は回替わりで、12：30回は安倍晴明役を寺島拓篤、源博雅役を仲村宗悟、17：30回は安倍晴明役を羽多野渉、源博雅役を佐藤拓也が、それぞれ演じることが決定！

2026年6月20日(土)・21日(日)＠東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンスで、さらにバージョンアップした音楽朗読劇「陰陽師」にどうぞご期待ください！

音楽朗読劇「陰陽師」

◆イントロダクション

キービジュアル

人気声優の朗読芝居 × 二胡・ピアノの生演奏

夢枕獏原作「陰陽師」の５エピソード＊を約９０分の朗読劇として構成。

声優による朗読芝居を、二胡とピアノの生演奏と共にお届けいたします。

＊「玄象といふ琵琶鬼のために盗らるること」「蟇」「鬼のみちゆき」／『陰陽師』収録

「下衆法師」「露と答へて」／『陰陽師 飛天ノ巻』収録

2026年6月20日(土)・21日(日)

東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス

原作：夢枕獏「陰陽師」（文藝春秋刊）

演出：遠藤理史

脚本：木村孔三

◆キャスト

6月20日(土)14時・17時30分

安倍晴明：櫻井孝宏

源博雅：日野聡

6月21日(日)12時30分

安倍晴明：寺島拓篤

源博雅：仲村宗悟

6月21日(日)17時30分

安倍晴明：羽多野渉

源博雅：佐藤拓也

全公演共通

林祐人、菊田千瑛、荻野佳奈

演奏者（全公演共通）

二胡：甘建民

ピアノ：南保ひとみ

6月20日(土)14時・17時30分6月21日(日)12時30分6月21日(日)17時30分

◆スケジュール・会場

2026年6月20日(土)・21日(日)

東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス

〒103-0028 東京都中央区八重洲１丁目６－１ TOFROM YAESU TOWER 3～6F

スケジュール

◆チケット

全席指定 10,000円（税込）

◎公式先行（抽選) 5月16日（土）12：00～5月24日（日）23：59 詳細はこちら(https://w.pia.jp/s/onmyoji26ks/)

◎プレイガイド先行(抽選) 5月26日（火）12：00～5月31日（日）23：59

◎一般販売(先着) 6月6日（土）10：00～

※各チケット販売ページは、原則、購入時間になりましたら有効となります。予めご了承下さい。

※ご購入前にガイドラインのご一読をお願い致します。

◆スタッフ

原作：夢枕獏「陰陽師」（文藝春秋刊）

演出：遠藤理史

脚本：木村孔三

美術：池宮城直美

音響：吾犀秋吉、香田泉

照明：小原ももこ

衣裳：上杉麻美（dexi）

ヘアメイク：横山桂子

舞台監督：川田康二（cueplus）

プロデュース・制作：ALiCE

キャスティング・制作：小倉美紀

制作協力：豊川涼太、飯嶋ひな

アシスタント：上野凪（ALiCE）

WEB：加藤烈（ALiCE）、市川巳博（ウカルメ）

票券：ぴあ

プロデューサー：慶長聖也（ALiCE）、堀尾美幸（ぴあ）

協力：アクセルワン、アクロスエンタテインメント、81プロデュース、賢プロダクション（五十音順）

製作・主催：音楽朗読劇「陰陽師」製作委員会

◆公式情報

X：https://x.com/onmyoji_stage

推奨ハッシュタグ：#音楽朗読劇陰陽師

HP：https://onmyoji-stage.com

公演に関するお問い合わせ：info@onmyoji-stage.com

著作権表示：(C) 2026 音楽朗読劇「陰陽師」製作委員会

※ビジュアル、ロゴを掲載の際は、掲示のご協力をお願いします。

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