宮本浩次「60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！」ライブ・ビューイング 開催決定！

宮本浩次 2026年のバースデーコンサート記念すべきステージを、各地の映画館へ生中継！

ライブ・ビューイング・ジャパン

6月12日（金）にぴあアリーナMM（神奈川県）にて開催される、宮本浩次「60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！」を、全国主要都市の映画館でのライブ・ビューイングの実施が決定した。

テレビ朝日火曜9時枠 高橋一生主演で放送中のドラマ『リボーン～最後のヒーロー』の主題歌「I love 人生！」を4月21日にデジタルリリースしたばかりの宮本浩次。

毎年恒例となっている宮本のバースデーコンサートの、全国各地16館でのライブ・ビューイングの実施が決定。

今年は、還暦という大きな節目を祝うメモリアルイヤーに相応しい特別なステージになることは間違いない。

是非、映画館のスクリーンで見届けよう。

宮本浩次 60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！

開催日：2026年6月12日（金）

会場：神奈川・ぴあアリーナMM

時間：開演 18:30

公演特設サイト https://miyamotohiroji.com/doontoikuze

宮本浩次オフィシャルサイト https://miyamotohiroji.com/

【実施概要】

＜タイトル＞

宮本浩次「60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！」 ライブ・ビューイング

＜日時＞

2026年6月12日（金）18:30開演

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/miyamotohiroji-birthday-concert/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料金＞

4,400円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレオーダー（抽選）】

2026年5月14日（木）18:00 ～ 5月19日（火）23:59

◎イープラス：https://eplus.jp/miyamotohiroji-birthday-concert/lv/

※お申し込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年6月6日（土）13:00 ～ 6月11日（木）12:00

◎イープラス：https://eplus.jp/miyamotohiroji-birthday-concert/lv/

◎全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

なお、「プレオーダー[抽選]」にて受付予定枚数に達した場合は、一般発売を実施しない場合がございます。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス：050-3185-6760（10:00～18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

※チケットご購入、ご来場前に必ずHP記載の注意事項をご確認ください。

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宮本浩次「60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！」 ライブ・ビューイング

https://liveviewing.jp/miyamotohiroji-birthday-concert/

企画制作：elephants

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

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【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。