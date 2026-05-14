5月14日（木）INED × Editor三尋木奈保 NEW Collaboration 発売！「品よく華やか！夏本番まで活躍アイテム」

株式会社フランドルINED×Editor三尋木奈保 SpecialCollaboration

2026年5月14日（木)、株式会社フランドル（本社: 〒107-0071東京都港区北青山3丁目1番2号 青山セント・シオンビル2階 代表取締役：森作 哲朗）が展開するレディースブランド「INED（イネド）」は、雑誌『Oggi』『Marisol』などを中心に活動する人気エディター三尋木奈保氏とのコラボレーションアイテムを発売します。

今作は、「初夏から夏本番まで活躍するきれいめ服」をテーマに、サイズによって丈を選べる「開襟ワンピース」と気映えと体系カバーの２つが叶う「セットアップ」を制作。

全国のSUPERIOR CLOSET／INED店舗及び、フランドルオンラインストアにて発売いたします。

5月14日（木）18時～三尋木さん着用による商品紹介特別サイトがオープン！

【特別サイト】

https://store.flandre.ne.jp/special/20260514_ined/

Collaboration 01 : 丈で選べる開襟ワンピース

ノーブルな開襟ワンピースは、ワッシャー加工を施した軽量素材。シティからリゾートまで、オールマイティに映える一着です。今再び人気のレトロムードを盛り上げる小さめのテーラード襟、絶妙なV開きは顔周りをすっきりと見せてくれます。ゆるやかなカーブを描く袖口はひじをカバーする安定の長めの五分袖で安心。

このワンピースは、サイズによって丈を選べるところが最大のポイント！レギュラー丈（7号120cm丈）・長め丈（9号130cm丈）それぞれ身長や好みに合わせて選べます。三尋木さんのこだわりがつまったアイテムです。

7号サイズ（着丈120cm）着用9号サイズ（着丈130cm）着用商品詳細

品番：71-62121007

価格：\42,900（税込）

カラー展開：ベージュ（42）ネイビー（60）

サイズ展開：7号（着丈120cm）・9号（着丈130cm）

※身頃のサイズは同じです。丈の長さのみ違います。

Special Collaboration 02 : セットアップ

ブラウスとスカートのセットアップは、大人の体型をきれいに見せる立体的なシルエットが魅力。単品でも活躍するので、着こなしの幅が広がります。

ケープ風に見えるベルスリーブは、肩の内側からセットすることで肩回りの華奢見えをアシスト。二の腕とひじもすっきりとカバーしてくれます。前後差のある裾で、１枚でもメリハリのあるシルエットに。INにしてもOUTで着てもバランスよく決まります。

スカートのシルエットにもこだわりが。フロントはすっきりIライン、後ろはパネルを切り替え、たっぷりゆれるヘムラインになっています。

スタイリッシュなチャコールグレーまろやかなベージュ商品詳細

【ブラウス】

品番：71-61282014

価格：\26,400（税込）

カラー展開：チャコールグレー・ベージュ

サイズ展開：9号・11号

【ブラウス】

品番：71-62152014

価格：\28,600（税込）

カラー展開：チャコールグレー・ベージュ

サイズ展開：9号・11号

三尋木さんご本人のコラボ商品解説が読める！特集ページは14日（木）18時～開襟！

【URL】

https://store.flandre.ne.jp/special/20260514_ined/

InstagramLIVE配信！14日（木）19時スタート！

INED公式アカウント（ ＠superiorcloset_ined_official )にて、

ゲストに三尋木奈保さんをお迎えし、コラボの魅力をたっぷりお伝えいたします。

Profile

三尋木 奈保（みひろぎ なほ）ファッションエディター。雑誌『Oggi』『Marisol』などを中心に活動。

近年はアパレルブランドとの商品開発にも多く携わる。自身のおしゃれルールを公開した著書『マイ ベーシック ノート』（小学館刊）は、シリーズ2冊累計18万部を超えるベストセラーに。

・information

■発売情報

5/14(木)18:00～ フランドルオンラインストア

5/15（金）全国の全国のSUPERIOR CLOSET/INED店舗

■特集ページはこちら：5/14(木) 18:00 公開！

https://store.flandre.ne.jp/special/20260514_ined/