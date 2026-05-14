FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月13に「FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ファンアウトパッケージに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)の概要
SDKI Analyticsの専門家によると、ファンアウトパッケージング市場のシェア拡大は、スマートフォンや民生用電子機器の販売増加によるものです。当社の調査によれば、2024年の世界全体の出荷台数は12.4億台に達しており、これによりファンアウトウェハーレベルパッケージング（FOWLP）のような、小型かつ高性能な半導体パッケージングソリューションに対する需要が大幅に高まっています。
これに加え、現在進行中の小型化のトレンドも、高度な半導体パッケージングへの需要をさらに加速させています。メーカー各社はこうした技術の導入を拡大しており、限られたスペースの中で、より薄型のデバイス設計、処理能力の向上、低消費電力化、そして機能の強化を実現しています。
ファンアウトパッケージに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/fan-out-packaging-market/590642276
ファンアウトパッケージングに関する市場調査によると、AIアクセラレータ、HPCチップ、およびGPUの急速な普及拡大に加え、国内半導体パッケージングに対する政府投資の増加を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、高度な再配線層（RDL）、精密リソグラフィ、ウェハ再構成、および高密度相互接続の製造に要する高額な製造パッケージングコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349351/images/bodyimage1】
FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)セグメンテーションの傾向分析
FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ファンアウトパッケージの市場調査は、包装タイプ別、アプリケーション別、バンプ技術別、エンドユーザー産業別、基板材料別と地域に分割されています。
FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642276
Fan Out Packaging Market (ファンアウトパッケージ市場)は、包装タイプ別に基づいて、高密度ファンアウト（HDFO）、標準ファンアウト、その他（WLCSP、CSP）に分割されています。このうちHDFOセグメントは、AIプロセッサ、5Gスマートフォン、およびチップレットアーキテクチャに対する需要の高まりを背景に、予測期間中において40%の市場シェアを占めると見込まれています。
さらに、政府による投資も同セグメントの成長を後押ししています。例えば、米国商務省は、先進パッケージング基板および半導体パッケージング関連プロジェクトに対し、最大3億米ドルに上る資金援助を行うと発表しました。
FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)の概要
SDKI Analyticsの専門家によると、ファンアウトパッケージング市場のシェア拡大は、スマートフォンや民生用電子機器の販売増加によるものです。当社の調査によれば、2024年の世界全体の出荷台数は12.4億台に達しており、これによりファンアウトウェハーレベルパッケージング（FOWLP）のような、小型かつ高性能な半導体パッケージングソリューションに対する需要が大幅に高まっています。
これに加え、現在進行中の小型化のトレンドも、高度な半導体パッケージングへの需要をさらに加速させています。メーカー各社はこうした技術の導入を拡大しており、限られたスペースの中で、より薄型のデバイス設計、処理能力の向上、低消費電力化、そして機能の強化を実現しています。
ファンアウトパッケージに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/fan-out-packaging-market/590642276
ファンアウトパッケージングに関する市場調査によると、AIアクセラレータ、HPCチップ、およびGPUの急速な普及拡大に加え、国内半導体パッケージングに対する政府投資の増加を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、高度な再配線層（RDL）、精密リソグラフィ、ウェハ再構成、および高密度相互接続の製造に要する高額な製造パッケージングコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
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FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)セグメンテーションの傾向分析
FAN OUT PACKAGING MARKET (ファンアウトパッケージ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ファンアウトパッケージの市場調査は、包装タイプ別、アプリケーション別、バンプ技術別、エンドユーザー産業別、基板材料別と地域に分割されています。
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Fan Out Packaging Market (ファンアウトパッケージ市場)は、包装タイプ別に基づいて、高密度ファンアウト（HDFO）、標準ファンアウト、その他（WLCSP、CSP）に分割されています。このうちHDFOセグメントは、AIプロセッサ、5Gスマートフォン、およびチップレットアーキテクチャに対する需要の高まりを背景に、予測期間中において40%の市場シェアを占めると見込まれています。
さらに、政府による投資も同セグメントの成長を後押ししています。例えば、米国商務省は、先進パッケージング基板および半導体パッケージング関連プロジェクトに対し、最大3億米ドルに上る資金援助を行うと発表しました。