調査レポート：子育て世帯における「紙おむつ」市場調査2026（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年1月～2月に実施した「子育て世帯における「紙おむつ」市場調査2026」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
1歳以上の子を持つコズレ会員570名を対象に実施した本調査では、子育て世帯の紙おむつに関するブランド認知・購入実態・ブランドスイッチの全容が明らかになった。P&G「パンパース さらさらケア」が約76%で認知率トップとなるなど、大手4社の主力ブランドはいずれも7割以上の認知率で拮抗しており、紙おむつは事実上の「全員購入商材」として購入経験率が約99%に達している。
購入タイミングについては、妊娠後期（妊娠8～10か月）に検討を開始した割合が約58%、実際の初回購入も約57%が同時期に行っており、出産前後のわずかな期間に約85%の親が購買行動を完結させている。さらに、初回購入における検討所要時間は「即決（迷わなかった）」が約58%と過半数を占め、1日以内に購入を決定する層は合計約71%に達した。この結果は、多くの親が「売り場に到着する前にブランドを決定済み」であることを強く示唆している。
初回の購入場所はベビー用品店（西松屋）が約37%、ドラッグストアが約31%でリアル店舗が主流であり、価格帯は1,000～1,500円未満が約48%で最多であった。初回購入ブランドではP&G「パンパース はじめての肌へのいちばん」が約31%でトップとなり、P&G系全体では約57%と過半数を占めた。ブランドを選んだ最重視理由（単一回答）では「病産院のすすめ」が約17%でトップに立ち、医療機関接点が初回選択を直接的に決定する要因として機能していることが示された。
一方、初回購入後にブランドスイッチを経験した割合は約82%と大多数に上り、最初にスイッチした時期は生後3か月が約16%で最多であった。スイッチの理由（複数回答）では「価格が安い」が約68%と他を大きく引き離しており、初回購入の決め手が機能・品質・医療機関の推薦であったのとは対照的に、継続使用フェーズでは価格感応度が主要な行動変容因子となることが明らかになった。スイッチ先として選ばれたブランドの首位は花王「メリーズ」（約47%）であり、初回購入で強かったパンパースとは異なる顔ぶれとなっている。
調査項目
●お子さんの今の月齢
●紙おむつを買ったことがあるか
●紙おむつの購入を検討し始めた時期
●紙おむつを最初に購入した時期
●最初の購入を検討するのにかかった時間
●どの紙おむつのブランドを知っているか・ブランド認知
●最初に購入したブランドを比較検討する際に検討したブランド
●最初に購入した紙おむつのブランド
●そのブランドを購入した理由（複数回答）
●購入した理由の中で最も重視したもの（単一回答）
●最初に紙おむつを購入した場所
●最初に購入した紙おむつの1パックあたりの価格帯
●最初の購入以降、違うブランドを購入したことがあるか
●スイッチ後に選んだブランド
●最初にスイッチした時期
●違うブランドを試した理由（複数回答）
●紙おむつを購入していない・しなかった理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19170/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：1歳以上の子を持つママパパ
概要
1歳以上の子を持つコズレ会員570名を対象に実施した本調査では、子育て世帯の紙おむつに関するブランド認知・購入実態・ブランドスイッチの全容が明らかになった。P&G「パンパース さらさらケア」が約76%で認知率トップとなるなど、大手4社の主力ブランドはいずれも7割以上の認知率で拮抗しており、紙おむつは事実上の「全員購入商材」として購入経験率が約99%に達している。
購入タイミングについては、妊娠後期（妊娠8～10か月）に検討を開始した割合が約58%、実際の初回購入も約57%が同時期に行っており、出産前後のわずかな期間に約85%の親が購買行動を完結させている。さらに、初回購入における検討所要時間は「即決（迷わなかった）」が約58%と過半数を占め、1日以内に購入を決定する層は合計約71%に達した。この結果は、多くの親が「売り場に到着する前にブランドを決定済み」であることを強く示唆している。
初回の購入場所はベビー用品店（西松屋）が約37%、ドラッグストアが約31%でリアル店舗が主流であり、価格帯は1,000～1,500円未満が約48%で最多であった。初回購入ブランドではP&G「パンパース はじめての肌へのいちばん」が約31%でトップとなり、P&G系全体では約57%と過半数を占めた。ブランドを選んだ最重視理由（単一回答）では「病産院のすすめ」が約17%でトップに立ち、医療機関接点が初回選択を直接的に決定する要因として機能していることが示された。
一方、初回購入後にブランドスイッチを経験した割合は約82%と大多数に上り、最初にスイッチした時期は生後3か月が約16%で最多であった。スイッチの理由（複数回答）では「価格が安い」が約68%と他を大きく引き離しており、初回購入の決め手が機能・品質・医療機関の推薦であったのとは対照的に、継続使用フェーズでは価格感応度が主要な行動変容因子となることが明らかになった。スイッチ先として選ばれたブランドの首位は花王「メリーズ」（約47%）であり、初回購入で強かったパンパースとは異なる顔ぶれとなっている。
調査項目
●お子さんの今の月齢
●紙おむつを買ったことがあるか
●紙おむつの購入を検討し始めた時期
●紙おむつを最初に購入した時期
●最初の購入を検討するのにかかった時間
●どの紙おむつのブランドを知っているか・ブランド認知
●最初に購入したブランドを比較検討する際に検討したブランド
●最初に購入した紙おむつのブランド
●そのブランドを購入した理由（複数回答）
●購入した理由の中で最も重視したもの（単一回答）
●最初に紙おむつを購入した場所
●最初に購入した紙おむつの1パックあたりの価格帯
●最初の購入以降、違うブランドを購入したことがあるか
●スイッチ後に選んだブランド
●最初にスイッチした時期
●違うブランドを試した理由（複数回答）
●紙おむつを購入していない・しなかった理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19170/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：1歳以上の子を持つママパパ