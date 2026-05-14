フローサイトメトリー市場：製品タイプ、技術、用途分野、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
フローサイトメトリー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.70%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、フローサイトメトリー市場調査レポートを発行・販売します。
「フローサイトメトリーレポート」では2025年の米国輸入関税引き上げがフローサイトメトリーのサプライチェーンと調達戦略に及ぼす波及効果の分析を言及するほか、市場の差別化を牽引する業界トップ企業のイノベーションパイプライン、パートナーシップ、サービス体制の評価を分析します。
世界のフローサイトメトリー市場規模は、2025年に65億7,000万米ドルと評価され、2026年の71億8,000万米ドルから2032年には125億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2018572-flow-cytometry-market-by-product-type-technology.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 フローサイトメトリー市場：製品タイプ別
第9章 フローサイトメトリー市場：技術別
第10章 フローサイトメトリー市場：応用分野別
第11章 フローサイトメトリー市場：エンドユーザー別
第12章 フローサイトメトリー市場：地域別
第13章 フローサイトメトリー市場：グループ別
第14章 フローサイトメトリー市場：国別
第15章 米国フローサイトメトリー市場
第16章 中国フローサイトメトリー市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・フローサイトメトリー市場の地域ごとの動向はどのようになっていますか？
南北アメリカでは研究開発インフラが強固で、免疫療法開発への注目が高まっています。
・フローサイトメトリー市場における技術の融合はどのように進んでいますか？
マイクロ流体工学、AIを活用したデータ解釈、統合型サービスモデルの融合が進んでいます。
・フローサイトメトリー市場の調査手法はどのようなものですか？
専門家への一次インタビュー、詳細な二次調査、および独自のデータ分析を組み合わせた手法を採用しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、フローサイトメトリー市場調査レポートを発行・販売します。
「フローサイトメトリーレポート」では2025年の米国輸入関税引き上げがフローサイトメトリーのサプライチェーンと調達戦略に及ぼす波及効果の分析を言及するほか、市場の差別化を牽引する業界トップ企業のイノベーションパイプライン、パートナーシップ、サービス体制の評価を分析します。
世界のフローサイトメトリー市場規模は、2025年に65億7,000万米ドルと評価され、2026年の71億8,000万米ドルから2032年には125億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2018572-flow-cytometry-market-by-product-type-technology.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 フローサイトメトリー市場：製品タイプ別
第9章 フローサイトメトリー市場：技術別
第10章 フローサイトメトリー市場：応用分野別
第11章 フローサイトメトリー市場：エンドユーザー別
第12章 フローサイトメトリー市場：地域別
第13章 フローサイトメトリー市場：グループ別
第14章 フローサイトメトリー市場：国別
第15章 米国フローサイトメトリー市場
第16章 中国フローサイトメトリー市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・フローサイトメトリー市場の地域ごとの動向はどのようになっていますか？
南北アメリカでは研究開発インフラが強固で、免疫療法開発への注目が高まっています。
・フローサイトメトリー市場における技術の融合はどのように進んでいますか？
マイクロ流体工学、AIを活用したデータ解釈、統合型サービスモデルの融合が進んでいます。
・フローサイトメトリー市場の調査手法はどのようなものですか？
専門家への一次インタビュー、詳細な二次調査、および独自のデータ分析を組み合わせた手法を採用しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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