ゼオライト市場：タイプ、構造タイプ、形態、用途、最終用途産業別 - 2026～2032年の世界市場予測
ゼオライト市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.25%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ゼオライト市場調査レポートを発行・販売します。
「ゼオライトレポート」では技術的進歩と持続可能性への要請がもたらす、ゼオライト市場情勢の再定義につながる根本的な変化の探求を言及するほか、2025年までのゼオライト貿易の動向とサプライチェーンのレジリエンスに対する米国関税の累積的影響の評価を分析します。
世界のゼオライト市場規模は、2025年に77億5,000万米ドルと評価され、2026年の80億6,000万米ドルから2032年には103億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2017045-zeolites-market-by-type-structure-type-form.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ゼオライト市場：タイプ別
第9章 ゼオライト市場：構造タイプ別
第10章 ゼオライト市場：形態別
第11章 ゼオライト市場：用途別
第12章 ゼオライト市場：最終用途産業別
第13章 ゼオライト市場：地域別
第14章 ゼオライト市場：グループ別
第15章 ゼオライト市場：国別
第16章 米国ゼオライト市場
第17章 中国ゼオライト市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ゼオライト市場の技術的進歩はどのような影響を与えていますか？
技術的ブレークスルーと厳格化する環境規制が相まって、ゼオライトの市場環境は劇的な変貌を遂げつつあります。
・米国の関税がゼオライト貿易に与える影響は何ですか？
米国が導入した新たな関税構造は、世界のゼオライト貿易に新たな複雑さをもたらしました。
・ゼオライト市場のセグメンテーションにはどのようなタイプがありますか？
天然ゼオライトにはアナルシム、シャバサイト、クリノプティロライト、モルデナイト、フィリップサイトがあり、合成ゼオライトにはモルデナイト、ゼオライトA、ゼオライトX、ゼオライトY、ZSM-5があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ゼオライト市場調査レポートを発行・販売します。
「ゼオライトレポート」では技術的進歩と持続可能性への要請がもたらす、ゼオライト市場情勢の再定義につながる根本的な変化の探求を言及するほか、2025年までのゼオライト貿易の動向とサプライチェーンのレジリエンスに対する米国関税の累積的影響の評価を分析します。
世界のゼオライト市場規模は、2025年に77億5,000万米ドルと評価され、2026年の80億6,000万米ドルから2032年には103億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2017045-zeolites-market-by-type-structure-type-form.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ゼオライト市場：タイプ別
第9章 ゼオライト市場：構造タイプ別
第10章 ゼオライト市場：形態別
第11章 ゼオライト市場：用途別
第12章 ゼオライト市場：最終用途産業別
第13章 ゼオライト市場：地域別
第14章 ゼオライト市場：グループ別
第15章 ゼオライト市場：国別
第16章 米国ゼオライト市場
第17章 中国ゼオライト市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ゼオライト市場の技術的進歩はどのような影響を与えていますか？
技術的ブレークスルーと厳格化する環境規制が相まって、ゼオライトの市場環境は劇的な変貌を遂げつつあります。
・米国の関税がゼオライト貿易に与える影響は何ですか？
米国が導入した新たな関税構造は、世界のゼオライト貿易に新たな複雑さをもたらしました。
・ゼオライト市場のセグメンテーションにはどのようなタイプがありますか？
天然ゼオライトにはアナルシム、シャバサイト、クリノプティロライト、モルデナイト、フィリップサイトがあり、合成ゼオライトにはモルデナイト、ゼオライトA、ゼオライトX、ゼオライトY、ZSM-5があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ