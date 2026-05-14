今年9月に、待望のシリーズ第3弾が決定した『古川雄大 The Greatest Concert vol.3-Man of the Stage-』。その日替わりゲストとメインビジュアルが解禁された。

『エリザベート』『昭和元禄落語心中』など話題のミュージカルのみならず、「コトコト～おいしい心と出会う旅～」や、大河ドラマ「べらぼう」など映像でも活躍目覚ましい古川。そんな彼のミュージカルコンサート第3弾は、“Man of the Stage”がコンセプト。「一人の男がエンターテイナーとしてどれだけ魅了することができるか」というテーマの通り、メインビジュアルも、煌びやかなステージに立つ古川の、エイターテイナーとしての一面を切り取ったかのようなものとなっている。 また日替わりゲストとして、古川と縁浅からぬミュージカル界のスター９名が登場。11日は『昭和元禄落語心中』『エリザベート』など数多くの共演作を持つ黒羽麻璃央。12日14時公演は『マリー・アントワネット』『1789 -バスティーユの恋人たち-』以来の共演となるソニン。12日19時公演は、ミュージカル『テニスの王子様』、『ロミオ＆ジュレット』、『１７８９-バスティーユの恋人たち』、『タイタニック』など、様々な作品で切磋琢磨してきた加藤和樹。13日は『エリザベート』でルドルフ役の少年時代・青年時代を分かち合い、『LUPIN ～カリオストロ伯爵夫人の秘密～』で久々の共演を果たした加藤清史郎。14日は『エリザベート』のほか、2025年の『古川雄大 The Orchestra Concert』でも共演した真瀬はるか。16日は『エリザベート』のトート役とルドルフ役として対峙した甲斐翔真。17日は『LUPIN ～カリオストロ伯爵夫人の秘密～』で、ルパンを翻弄する妖艶な宿敵を演じ、圧倒的な存在感を放った真風涼帆。25日は『ロミオ&ジュリエット』『モーツァルト！』で恋人役を演じた木下晴香。26日は『エリザベート』『LUPIN ～カリオストロ伯爵夫人の秘密～』で共演した立石俊樹が登場する。

演出・振付は、唯一無二の世界観で観客を魅了する大村俊介[SHUN]。古川たっての希望での登板とのことで、シリーズにどんな新風を巻き起こしてくれるのか、期待大だ。

公演概要

古川雄大 The Greatest Concert vol.3 - Man of the Stage - 日程 / 会場： ＜東京公演＞2026年9月11日（金）～17日（日） 東京国際フォーラム ホールC ＜大阪公演＞2026年9月25日（金）～27日（日） COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール CAST： 古川雄大 俵和也 渡辺謙典 松出直也 鑓水海人 彩花まり 音咲いつき 杉山真梨佳 沙樹 GUESTS： 甲斐翔真 加藤和樹 加藤清史郎 黒羽麻璃央 ソニン 真風涼帆 真瀬はるか 木下晴香 立石俊樹 演出 / 振付：大村俊介[SHUN] HP：https://www.ken-on.co.jp/thegreatestconcert3/ 主催：TBS / 研音