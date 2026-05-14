ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのるダイニング さんすて岡山」「和牛焼肉 岡山そだち」の２店舗で、５月１５日（金）～５月３１日（日）の間、岡山県産「連島（つらじま）ごぼう」フェアを開催します。 「連島ごぼう」は、岡山県倉敷市で栽培されるブランド野菜の一つで、ミネラル豊富で水はけの良い土壌で栽培されており、通常のゴボウより色が白くてアクが少なく、肉質もやわらかで甘みがあるのが特長です。本年は、平成２８年に岡山県で初めて、ゴボウとしては全国で初めての地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録されてから、10周年という節目の年にあたります。 フェア期間中は、連島ごぼうをふんだんに使用した特別メニューを各店舗で提供します。 【フェア概要】 １．期 間：令和８年５月１５日（金）～５月３１日（日） ２．実施店舗： （１）みのるダイニング さんすて岡山（岡山市北区駅元町１-１さんすて岡山南館２F） （２）和牛焼肉 岡山そだち（岡山県岡山市北区本町３-２あらたセカンドビル２階） ※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください 【ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのるダイニング さんすて岡山」「和牛焼肉 岡山そだち」の２店舗で、５月１５日（金）～５月３１日（日）の間、岡山県産「連島（つらじま）ごぼう」フェアを開催します。 「連島ごぼう」は、岡山県倉敷市で栽培されるブランド野菜の一つで、ミネラル豊富で水はけの良い土壌で栽培されており、通常のゴボウより色が白くてアクが少なく、肉質もやわらかで甘みがあるのが特長です。本年は、平成２８年に岡山県で初めて、ゴボウとしては全国で初めての地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録されてから、10周年という節目の年にあたります。 フェア期間中は、連島ごぼうをふんだんに使用した特別メニューを各店舗で提供します。 【フェア概要】 １．期 間：令和８年５月１５日（金）～５月３１日（日） ２．実施店舗： （１）みのるダイニング さんすて岡山（岡山市北区駅元町１-１さんすて岡山南館２F） （２）和牛焼肉 岡山そだち（岡山県岡山市北区本町３-２あらたセカンドビル２階） ※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください ３．地理的表示(ＧＩ)保護制度（農林水産省ＨＰより抜粋） その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、 社会的評価等の特性を有する産品の名称を地域の知的財産として保護する制度です。

【提供メニュー例】 ※写真はイメージです。価格は全て「税込」「店内価格」