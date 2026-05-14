UUUMの事業シナジー発掘プログラム「ONE TEAM」が第5回募集を開始

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）は本日2026年5月14日、UUUMと強い事業シナジーを創出できる企業の発掘を検討する特別プログラム「ONE TEAM」の第5回募集を開始します。

事業シナジー発掘プログラム「ONE TEAM」とは

本プログラムは、事前の書類審査等のプロセスを通過した企業に対し、UUUM事業シナジー委員会のメンバーが直接面談を実施します。条件に合致する事業に対して業務提携や協業による新規事業創出の判断を行うプログラムです。

応募条件

- UUUMと強い事業シナジーを創出できること事業領域や成長ビジョンがUUUMの戦略と一致し、相互に価値を高められる企業を対象とします。- UUUMと特別な事業条件を組むことができること新たな市場創出やサービス連携など、特別な取り組みが可能な企業を重視します。

※シード、シリーズA、プレIPOなど、ラウンドは限定しません。

※出資を伴わない業務提携や協業による新規事業の創出に限定します。

実施スケジュールと審査方法

第5回スケジュール

応募期間：5月14日（木）～6月12日（金）

書類選考／通過連絡：6月22日（月）～7月3日（金）

対面審査：7月中旬～8月上旬

結果発表：8月中旬～8月下旬



対面審査

UUUMオフィスで実施します。

30分間でピッチと質疑応答を行っていただきます。皆さまの想いの熱量をぶつけてください。



※スケジュールは変更になる場合があります。

※通過された企業のみにご連絡します。

応募方法

下記のフォームよりご応募ください。

フォームURL：https://forms.gle/PfdFkLKC65B7wG4n8

【本件に関するお問い合わせ先】

UUUM株式会社

お問い合わせURL：https://www.uuum.co.jp/inquiry-business-event

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/