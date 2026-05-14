【ホテルグランヴィア和歌山】真田ゆかりの地　九度山町戦国時代の名将 真田幸村・昌幸の甲冑がロビーに降臨！

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

和歌山ターミナルビル株式会社(和歌山県和歌山市、代表取締役社長 武田雅夫)が運営するホテルグランヴィア和歌山は、2026年5月9日(土)から6月30日(火)まで1階ロビーにて、九度山町のご協力のもと、「真田幸村・昌幸甲冑」を展示しております。今年で5度目を迎える本展示は、毎年多くのお客様にご好評をいただいており、当ホテルの夏の恒例イベントとして定着しています。

ホテルグランヴィア和歌山 ロビー風景

戦国の乱世を駆け抜けた稀代の名将・真田昌幸と、「日本一の兵」と称えられた真田幸村親子の甲冑が、迫力のある壮麗な姿で華やかな金屏風を背にお客様をお出迎えしています。豊臣秀吉亡き後の激動の時代において、大坂の陣で徳川家康を窮地に追い込み「日本一の兵」と家康に言わしめた幸村の鮮やかな「赤備え」の甲冑と、父・昌幸の黒を基調とした甲冑が並び立つ姿はまさに圧巻の一言。これらの甲冑は、2026年5月5日(火)に開催された「真田まつり」の武者行列においても使用され、多くの歴史ファンを魅了しました。間近でご覧いただくことで、細部にまで込められた武将たちの美意識と精神性を感じ取っていただけることでしょう。

真田幸村と父・昌幸は、天下分け目の戦いである「関ヶ原の戦い」に敗れると高野山での蟄居を命じられ、その後、九度山へ移り住みます。九度山町は、真田親子が移り住んだ屋敷跡に建つ寺院・善名称院（真田庵）や抜け穴伝説が残る真田古墳など、真田と縁が深い歴史資産が数多く残されており、全国有数の「真田ゆかりの地」と言えます。

真田まつり過去風景 ※九度山町提供

【展示期間】 2026年5月9日(土)～6月30日(火)夕方まで ※予定

【展示場所】 ホテルグランヴィア和歌山１階 ロビー

ホテルグランヴィア和歌山でゆっくり休み、九度山町を散策

ホテルグランヴィア和歌山でロビー展示を堪能された後は、翌日、真田親子の足跡を辿る旅へ出発してみてはいかがでしょうか。当ホテルは和歌山駅から徒歩２分という利便性の高い立地。ここを拠点に、電車などを利用すれば、真田親子が実際に暮らした「真田ゆかりの地」九度山町へアクセス可能です。甲冑展示で物語に触れた後は、善名称院（真田庵）や真田古墳など、実際にその地を訪れることで、真田幸村・昌幸の息吹をより深く感じ、歴史ロマンを五感でご堪能いただけます。

まさに、ホテルグランヴィア和歌山でのご滞在が、壮大な歴史探訪の素晴らしい出発点となるでしょう。

ホテルグランヴィア和歌山から九度山町へのアクセス方法

予約する :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/granvia-wakayama/plansご家族・ご友人・一人旅に最適なお部屋ご用意しております善名称院（真田庵）※九度山町提供

■電車の場合

電車の場合

■自動車の場合

自動車の場合

※写真はすべてイメージです。

JR西日本ホテルズのSDGsの取り組みについて

JR西日本ホテルズは、持続可能な開発目標（SDGs）を持ち、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げます。今回ご案内の取り組みは、SDGs 目標の 11番に貢献するものと考えています。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズのSDGsの取り組みについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

■詳しくは下記のURLよりご覧ください。

レストランと宴会場の空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

詳細を見る :https://www.hotels.westjr.co.jp/member/JRホテルメンバーズWESTERポイント

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012(https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012)

ホテルグランヴィア和歌山について

歴史がつちかってきた伝統と文化、紀州五十五万五千石の城下町、和歌山。好立地なアクセス拠点として、宿泊・宴会場・レストラン の諸施設を完備する「ホテルグランヴィア和歌山」。紀州路の人情風情にふれ、心のゆき届いた気配りと アットホームな雰囲気でおもてなしいたします。

（https://www.granvia-wakayama.co.jp/）

ホテルグランヴィア和歌山