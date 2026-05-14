【TAC公務員】「今からでも間に合う？公務員試験」を5/18（月）にオンラインで開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている方へ向けて「今からでも間に合う？公務員試験」を2026年5月18日（月）にオンラインで開催します。

2026年5月18日（月）19:00 ～19：30、オンラインで開催！ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#machida

「公務員試験って、今からでも間に合うの？」

そんな不安や疑問を抱える方に向けて、本記事では短期間でも効率的に合格を目指すための学習法や、試験日から逆算したスケジュールの立て方、今すぐ優先して取り組むべき対策ポイントをわかりやすく解説します。

これから勉強を始める方はもちろん、限られた時間の中で成果を出したい方にも役立つ内容をお届けします。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

5月18日（月）19：00～19：30

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

■担当

ベテランスタッフがご案内します

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#machida

合格の秘訣は、マイペースに通えるかどうか。通える校舎が町田校です！

TAC町田校は、JRと小田急線、どちらからもアクセスしやすく、雨でも濡れずに来校できる駅チカ立地が大きな魅力です。

学生から社会人まで幅広い年齢の方々が、就職試験やキャリアアップをめざして通学されています。

平日の自習室は比較的空いており、社会人の方も平日の仕事終わりには自習室を使い、週末は講義を受けるなど使い勝手がよい校舎です。

まだ間に合う！2026年合格を目指す！

今から始めてまだ間に合うコースがあります！秋試験教養本科生Lite(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyoulite.html)

秋試験合格に向けて！効率重視のコンパクトコース

秋に行われる教養試験・SPIに対応し、時間がない方にも学習の負担が少なくて済むようTAC のカリキュラムをぎゅっとスリムにした超コンパクトコースです。今から今年の受験を狙っている方に、年内までのサービスを受けられる、おすすめコースです。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyoulite.html



このコースの特徴

- 秋試験向けて効率的に合格を目指せるコース！- 論文添削・模擬面接は何度でもOK！- 学習メディアはWeb講義なので、時間と場所を選ばず自分のペースで学習することができる！- 出題数の多い知能（数的処理・文章理解）を重視し、得点アップが狙える！- 年内まで受けられる安心のサポート環境！詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyoulite.html

秋試験SPI専願本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyouspi.html)

秋までに行われるSPIが課される公務員試験対策に特化したコンパクトコース

SPIに対応し、時間がない方にも学習の負担が少なくて済むようTAC のカリキュラムをぎゅっとスリムにした超コンパクトコースです。今から今年の受験を狙っている方に、年内までのサービスを受けられる、おすすめのコースです。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyouspi.html

このコースの特徴

- SPI対策を導入する複数の自治体受験に対応！- 論文添削・模擬面接は何度でもOK！- 学習メディアはWeb講義なので、時間と場所を選ばず自分のペースで学習することができる！- 年内まで受けられる安心のサポート環境！詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyouspi.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html