株式会社モンテディオ山形

モンテディオ山形は2026/2027シーズン 明治安田Jリーグ開幕前の夏季キャンプを山形県庄内地域にて実施することが決定いたしましたのでお知らせいたします。



今シーズンのキャンプも引き続き、アビームコンサルティング株式会社のご協賛を頂き、「ABeam Consulting SUMMER CAMP 2026 in SHONAI」として実施いたします。

本キャンプは、私たちのホームタウンである「山形」の地で実施いたします。

山形の豊かな自然と生命力あふれる新緑に包まれる夏は、シーズン開幕に向けて、チームが結束を深め、さらなる高みを目指すために最も重要な季節です。

地元山形の熱気とサポーターの皆様の想いを間近に感じながら、この地でしか成し得ない「特別な夏」の強化を図ってまいります。

期間：

7月6日(月)より実施

場所：

山形県庄内地域（酒田市、鶴岡市）

練習場：

庄内空港緩衝緑地多目的広場

日程は変更となる場合があります。予定の詳細は随時ホームページに掲載いたします。 キャンプ期間中の練習公開およびファンサービスの実施につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上